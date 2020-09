Jetzt geht's ans Eingemachte: Diese Ausserrhoder Gemeinden könnte das Corona-Steuerminus besonders hart treffen Aufgrund der Pandemie rechnet der Kanton mit einem Minus bei den Firmensteuern in diesem Jahr von 4,6 Millionen Franken. Ungefähr dieselbe Summe fehlt auch in den kommunalen Kassen. Ein besonders grosses Loch würden diejenigen Gemeinden verzeichnen, in welchen viele Firmen ansässig sind. Astrid Zysset 09.09.2020, 05.00 Uhr

In Herisau wird in diesem Jahr ein Minus bei den Steuereinnahmen von rund zwei Millionen Franken erwartet. Bild: APZ

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden rechnet in diesem Jahr bei den Firmen mit einem coronabedingten Rückgang der Steuereinnahmen von 30 Prozent. Rund 4,6 Millionen Franken dürften in der kantonalen Kasse also fehlen. Mit einem Minus etwa in der gleichen Höhe müssen auch die Gemeinden rechnen. Besonders diese mit einem hohen Industrieanteil trifft es hart.

Drei Gemeinden stechen gemäss der aktuellen Gemeindefinanzstatistik bei den Unternehmenssteuern heraus: Waldstatt und Walzenhausen gehören zu den Spitzenreitern. 11,9 Prozent des Gesamtsteuerertrags erhalten beide von juristischen Personen. Dieser Wert liegt sogar noch leicht über demjenigen von Herisau (11,7 Prozent).

«Extremes» finanzielles Steuerloch

In Waldstatt wird mit einem Steuerrückgang von pauschal zehn Prozent gerechnet. Wie hoch der Anteil bei den juristischen Personen im Vergleich zu den natürlichen sein dürfte, dazu wollte Gemeindepräsident Andreas Gantenbein keine Angaben machen. Ansonsten könnten individuelle Rückschlüsse auf die in Waldstatt ansässigen Grossbetriebe gezogen werden. Die zehn Prozent würden etwa 0,5 Millionen Franken ausmachen. Eine Summe, die Gantenbein als «extrem» bezeichnet und die am Ende des Jahres in der Kasse fehlen wird. Aufgefangen würde das Minus durch das Eigenkapital. Während der vergangenen sechs Jahre konnte die Hinterländer Gemeinde gute Rechnungsabschlüsse vorweisen. Davon profitiert sie nun. Gantenbein sagt schmunzelnd:

Andreas Gantenbein, Gemeindepräsident von Waldstatt. Bild: PD

«Leider sind es nur sechs fette Jahre geworden und nicht sieben.»



Ebenfalls von einem hohen Anteil an Unternehmenssteuern kann normalerweise Walzenhausen profitieren. Wie gross dort dieses Jahr das coronabedingte Minus sein wird, dazu wollte Gemeindepräsident Michael Litscher keine Angaben machen: «Auswirkungen von allfälligen Einkommens- und Unternehmensgewinnrückgängen werden erst mit der definitiven Veranlagung des Steuerjahres 2020 im Jahr 2021 abschliessend ersichtlich.» Eine Prognose sei schwierig. Anhand des Veranlagungsstandes per 31. Juli seien nämlich noch keine grösseren Abweichungen festzustellen. Litscher weiter:

«Im Gespräch mit Unternehmen und dem Gewerbeverein kann festgestellt werden, dass die finanziellen Auswirkungen unterschiedlich eingeschätzt werden. Viele Unternehmen haben nach dem Ende des Lockdowns neue Zuversicht gefasst und versuchen die Rückstände aufzuholen.»

Ob das gelingt, wird sich erst noch zeigen. So oder so: Eine allfällige Steuererhöhung steht in der Vorderländer Gemeinde nicht zur Diskussion. Litscher verweist auf das «stattliche Eigenkapital» der Gemeinde, mit welchem allfällige negative Auswirkungen der Pandemie ausgeglichen werden können.

Ein Minus von zwei Millionen in Herisau

Konkreter sind die Prognosen in Herisau. Dort wird ebenfalls ein schlechterer Abschluss gegenüber des einst gemachten Voranschlags erwartet. Einerseits wegen der befürchteten Mindereinnahmen bei den Steuern, die den Schätzungen des Kantons folgend in der Hinterländer Gemeinde mit einem Minus von rund 2,07 Millionen Franken zu Buche schlagen dürften.

Andererseits seien auch Einbussen bei den Gemeindebetrieben wie dem Sportzentrum mit Freibad, dem Casino oder auch bei der Regiobus möglich, teilt die Gemeinde weiter mit. Trotz aller negativen Prognosen geht man in Herisau davon aus, dass der schlechtere Abschluss ohne eine in naher Zukunft veranlasste Steuererhöhung verkraftet werden könne. Die Jahresabschlüsse 2018 wie auch 2019 seien sehr gut gewesen. Zudem befinden sich im Konto «Bilanzüberschüsse», das zum Ausgleich schlechter Jahresrechnungen dient, gut 18 Millionen Franken.

Heiden startete ein Entlastungsprogramm

Eine der vorderen Plätze bezüglich Industrieanteil nimmt auch Teufen ein. Dort rechnet man ebenfalls mit einem Rückgang der Steuereinnahmen. Gemeinderat Urs Spielmann, Ressort Finanzen, schliesst nicht aus, dass sich dieser bei den juristischen Personen im zweistelligen und bei den natürlichen Personen im einstelligen Prozentbereich bewegen wird. Spielmann:

«Die aktuelle Situation verlangt zweifellos einen besonders haushälterischen Umgang mit den vorhandenen Mitteln.»

Trotzdem seien die Auswirkungen nicht dermassen gravierend: Ein Minus könne durch das angesparte Eigenkapitalpolster ausgeglichen werden. Eine allfällige Steuererhöhung stehe in der Mittelländer Gemeinde zum heutigen Zeitpunkt daher auch nicht zu Diskussion, so Spielmann weiter.

Gallus Pfister, Gemeindepräsident von Heiden. Bild: Monika Egli

In Heiden stützt man sich bei den Schätzungen auf die Angaben des Kantons. Will heissen: Bei den natürlichen Personen bewegt sich gemäss Gemeindepräsident Gallus Pfister der Steuereingang wohl knapp im Rahmen des Voranschlags, bei den Unternehmen rechnet man hingegen mit einem Rückgang von 30 Prozent. Dies entspricht in der Vorderländer Gemeinde einem Minus von rund einer halben Million Franken gegenüber des Voranschlags. Die Mindereinnahmen auszugleichen, das soll mit Hilfe eines Entlastungsprogrammes geschehen. Dieses wurde im Juni verabschiedet und fliesst in den Voranschlag 2021 wie auch Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2024 ein, der im November zur Abstimmung gelangt.