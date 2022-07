Wie eine Innerrhoder Eigenheit den Bund durcheinanderbringt

Zahlensalat «Nein, Appenzell ist sicher nicht geschrumpft!»: Wie eine Innerrhoder Eigenheit die Bundesstatistik durcheinanderbringt Eine Auswertung der Bevölkerungsstatistik zeigte kürzlich, dass Appenzell in den letzten Jahren um gut 17 Prozent geschrumpft ist. In Wirklichkeit wächst der Bezirk. Grund für die grosse Differenz ist eine Innerrhoder Eigenheit. Selina Schmid 28.07.2022, 18.00 Uhr

Nicht nur die Landsgemeinde macht die Strukturen Innerrhodens besonders. Auch die Einwohnenden werden anders gezählt. Bild: Benjamin Manser

Der Bezirk Appenzell ist in den letzten zehn Jahren deutlich geschrumpft. Zwar kamen 369 mehr Kinder zur Welt als Menschen verstarben. Allerdings zogen 1350 mehr Menschen fort als nach Appenzell gezogen waren. So verlor der Bezirk unter dem Strich 981 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei einer Bevölkerung von 5726 im Jahr 2012 entspricht das etwa 17 Prozent.

Das geht aus einer CH-Media-Recherche hervor, welche auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) beruht. Doch ist die Bevölkerung Appenzells wirklich geschrumpft? Der regierende Hauptmann Appenzells Alfred Koller sagt: «Nein, Appenzell ist sicher nicht geschrumpft, im Gegenteil. Viele sind zugezogen, Appenzell wächst!»

Appenzell Innerrhoden zählt anders als die anderen

Die kantonseigene Statistik bestätigt Koller: Appenzell ist seit 2012 um 177 Einwohnende auf 5903 Personen per Ende 2021 angewachsen.

Der Innere Landesteil Innerrhodens ist um 588 Personen auf 14’481 gewachsen. Woher kommt also dieser grosse Unterschied?

Die Bevölkerung eines Bezirks oder einer Gemeinde verändert sich, wenn Menschen auf die Welt kommen, streben oder umziehen. Das BFS zieht für seine Bevölkerungsstatistik die jährliche Abwanderung und Todesfälle vom Bevölkerungsstand ab, die Geburten und Zuzüge hinzu. Das ergibt die ständige Wohnbevölkerung per Ende Jahr, welche im Bezirk Appenzell so gesunken zu sein scheint. Stimmt dieses so berechnete Ergebnis nicht mit der Zählung der kantonalen Einwohnerbehörden überein, nimmt das BFS eine Bestandsbereinigung vor.

Dominik Ullmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des BFS, sagt: «Das BFS wertet die Daten aus, die es von den Gemeinden, den Bezirken, den Kantonen und von anderen Bundesstellen erhält.» Selbst erhebe das BFS in diesem Bereich keine Daten. Jene aus Appenzell Innerrhoden seien anders gegliedert. «Die Aufgaben der Innerrhoder Bezirke im Bevölkerungsbereich sind nicht vollständig vergleichbar mit jenen der Gemeinden in anderen Kantonen. Gewisse Daten, welche uns für den Kanton zur Verfügung stehen, unterscheiden nur zwischen dem Inneren Landesteil und Oberegg.»

Das liege an der Kompetenzenaufteilung zwischen Bezirken und Kanton. Auch andere Kantone hatten einst ähnliche Strukturen wie Innerrhoden. So hat der Kanton Thurgau seine Gemeindestruktur in den 90er-Jahren angepasst. Inzwischen sei Innerrhoden vermutlich der einzige Kanton, der eine solche historisch gewachsene Struktur aufweise, sagt Ullmann. Das BFS wisse darum nicht immer, in welchem Bezirk jemand geboren oder gestorben ist. Nur die Innerrhoderinnen und Innerrhoder, die ausserkantonal geboren oder gestorben sind, können dem richtigen Bezirk zugeordnet werden.

Hohe Lebensqualität in Appenzell

Die Bestandsbereinigung des BFS für die Innerrhoder Bezirke ist folglich im Vergleich zur Bevölkerung gross. Sieht man sich die anderen Bezirke des Inneren Landes an, gleichen sich die Zahlen mehrheitlich aus. 2012 wurden etwa 37 Personen zu wenig in Appenzell errechnet, dafür 37 Personen zu viel in Gonten, Rüte, Schlatt-Haslen und Schwende gezählt. Das BFS korrigierte das mit der Bereinigung.

Aufgrund der Bezirksgrösse habe man das Einwohneramt für den Inneren Landesteil zusammengenommen, sagt Thomas Rickenbacher, der als Innerrhoder Leiter der Ämter für Ausländerfragen und Verwaltungspolizei auch für die Einwohnerkontrolle zuständig ist. Eine Statistik kann auch andere Fehler haben. Etwa spielt der Stichtag der Zählung eine Rolle. Gemäss Rickenbacher sollten solche Fehler im einstelligen Bereich sein. Auch ob von der ständigen oder nicht-ständigen Wohnbevölkerung gesprochen wird, könne in die Irre führen.

Dass die tatsächliche Bevölkerung Appenzells und des Kantons im Allgemeinen wächst, komme nicht von ungefähr. Alfred Koller sagt, dass die Regierung in den letzten Jahrzehnten gute Entscheidungen getroffen habe und deswegen die Lebensqualität im Kanton hoch sei. «Wir haben vieles, was Menschen anzieht: Gute Vereine, ein gesellschaftliches Dorfleben, freundliche Einheimische und eine wunderschöne Natur, um nur einige zu nennen.»

Dominik Ullmann sagt, dass die unterschiedliche Datenerfassung vor einigen Monaten durch eine CH-Media-Recherche aufgefallen sei. Das BFS habe inzwischen beim Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen den Wunsch angebracht, künftig die Innerrhoder Geburts- und Todeszahlen auch auf Bezirksebene zu bekommen. Ullmann sagt, dass dies vermutlich technische Änderungen bei der Erfassung erfordern würde. Die Antwort der zuständigen Bundesstelle steht noch aus.