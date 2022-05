Wolfsrisse sind in der Schweiz rückläufig.

Raubtiere Trotz des jüngsten Vorfalls in Walzenhausen: Zahl der Wolfsrisse ist schweizweit rückläufig Wölfe werden schweizweit nicht ständig dreister und frecher. Dies zeigen neuste Zahlen. Die Herdenschutzmassnahmen sind wirksam. Margrith Widmer 26.05.2022, 18.58 Uhr

In der Schweiz leben zurzeit etwa 150 Wölfe. Bild: Keystone

Silvan Eugster ist Ausserrhoder Wildhüter. Bild: PD

Im Gebiet Grusegg in Walzenhausen ist am 13. Mai nachts ein Schaf von einem Wolf gerissen worden. Die Gruppe Wolf Schweiz hat die Risszahlen verglichen. Das Resultat: Wölfe werden nicht ständig dreister und frecher. Sie akzeptieren den Herdenschutz gut. Die betroffene Schafherde in Walzenhausen war laut Wildhüter Silvan Eugster zwar durch einen korrekten Herdenschutzzaun geschützt – die Tiere waren aber nachts draussen und nicht im Stall. Die Behörden raten, Schafe nachts einzustallen.

Wölfe sind Opportunisten: Erst versuchen sie mal, unter einem Zaun durchzuschlüpfen. Eugster sagt:

«Wenn ein Wolf gelernt hat, über einen Zaun zu springen, springt er.»

Das war in Walzenhausen der Fall. Das Rissbild sei eindeutig das eines Wolfs, sagt Eugster weiter.

150 Wölfe in 16 Rudeln

Die DNA-Analyse des Risses liegt noch nicht vor, so Andres Scholl, Abteilungsleiter der Abteilung Natur und Wildtiere im Ausserrhoder Amt für Raum und Wald. Der Wildhüter könne aber anhand des Rissbildes ­einwandfrei feststellen, dass es sich um einen Wolf handle – und beispielsweise nicht um einen Hund. Die DNA-Analyse diene vor allem dazu, den Riss einem bestimmten Individuum zuzuordnen – auch damit man den Riss diesem Wolf anrechnen könne. Die Auswertung der DNA-Analyse dauert oft Wochen.

Inzwischen leben in der Schweiz bis zu 16 Wolfsrudel; das ergibt einen Bestand von etwa 150 Wölfen, so David Gerke, der Präsident der Gruppe Wolf Schweiz, in der «Wolfsspur» 2022. Die Zahl der Risse hat sich – trotz steigender Wolfspopulation – nur unwesentlich verändert. Laut vorläufigen Zahlen betrugen sie 2021 unter 800; das ist etwas weniger als 2020 mit 815 Rissen in der ganzen Schweiz.

Lernt der Wolf dazu?

Die bis 2020 ermittelten Zahlen zeigen, dass die absolute Zahl der Risse in mit von Herdenschutzhunden geschützten Herden auf sehr tiefem Niveau stabil bis leicht rückläufig ist – und dies bei weiterem Bestandeswachstum der Nutztierherden. David Gerke sagt:

«Die Terminologie von Behörden und Wolfsgegnern, wonach der Herdenschutz an Wirkung verliere, weil die Wölfe lernen würden, ihn zu umgehen, lässt sich anhand der Zahlen nicht belegen.»

«Im Gegenteil: Die Zahlen weisen auf eine anhaltend hohe Wirkung des Herdenschutzes hin.»

Die Zahlen belegen auch, dass die Anzahl Wolfsrisse in den vergangenen Jahren weiter rückläufig war. Denn: Leicht weniger Risse bei einer deutlich steigenden Zahl von Wölfen ergibt weniger Risse pro Wolf. Als neues Phänomen traten im westlichen Jura gehäuft Risse an Kälbern auf. Bisher waren Risse an Kälbern und Eseln seltene Ausnahmen. 2021 haben jedoch Wölfe des Marchairuz-Rudels begonnen, Kälber zu reissen. Dabei handelte es sich ausnahmslos um Tiere aus reinen Kälberherden und nicht um Tiere aus Mutterkuhhaltung. 2020 griff das Rudel Kälber einer Mutterkuhherde an, wurde jedoch von den Mutterkühen erfolgreich abgewehrt. Daraus lernten die Wölfe offenbar, dass von ihren Müttern geschützte Kälber keine leichte Beute sind. Kälber jedoch, die auf sich allein gestellt sind, vermögen sich offenbar nicht ausreichend gegen Wölfe, die in Gruppen jagen, zu wehren.

Meisten Wolfsrudel reissen keine Kälber

Getestet wird jetzt die Integration von Kälbern in Mutterkuhherden oder sogar in Pferde­herden und die Verlegung von Weiden. Mit insgesamt rund 20 gerissenen Kälbern schweizweit hätten diese 2021 zwei Prozent aller Risse ausgemacht, schreibt Gerke. Im langjährigen Durchschnitt waren es bisher ein Prozent. Die meisten Wolfsrudel rissen gar keine Kälber, das Marchairuz-Rudel allerdings dafür sehr viele, so Gerke.