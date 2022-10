Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden führt Workshop durch

Workshop Vom Gruselhaus über die Fabrikantenvilla bis zum Rathaus: Schüler schaffen ein Dorf mit aussergewöhnlichen Häusern In einem Workshop des Heimatschutzes Appenzell Ausserrhoden bauten Schülerinnen und Schüler aus dem Appenzellerland Häuser, die sie beeindrucken, im Massstab 1:25 nach. Gabriele Barbey 04.10.2022, 12.00 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre Werke in der Chäshalle. Bild: PD

Die Mittelstufen der Ausserrhoder Schulen wurden vom Heimatschutz eingeladen, am Projekt «Gebautes Vertrautes» teilzunehmen. Die Kinder wählten typische Gebäude in ihrem Dorf, von Nutz- und Wohnbauten, über Remise und Fabrikantenvilla bis zu Regierungsgebäude und Kaserne. Dazu gehört auch ein Objekt in Herisau, dessen Winzigkeit und Baufälligkeit morbiden Charme hat. Die Kinder nennen es «Gruselhaus.» In der Auswahl der Schulkinder findet sich kein Gebäude aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie unter anderem der Architekt Thomas Künzle leicht bedauernd feststellte. Anschliessend an die Auswahl wurden die Gebäude-Fassaden fotografiert und auf grosse Papierbogen gedruckt. Bei einem kürzlich durchgeführten Workshop schliesslich wurden die ausgewählten Gebäude im Massstab 1:25 nachgebaut.

Entstanden ist eine Stadt mit aussergewöhnlichen Gebäuden. Bild: PD

Unterstützt wurden die ungefähr Zehn- bis Zwölfjährigen aus Heiden, Teufen und Herisau von Lehrpersonen und Fachkräften aus dem Heimatschutz-Vorstand. Am Vormittag des samstäglichen Workshops in Herisau waren also Köpfchen, Karton und Klebstreifen gefragt. Nicht nur die 28 Schülerinnen und Schüler, sondern auch die etwa zehn Erwachsenen mussten kräftig Hand anlegen.

Beim Basteln war Einsatz gefragt. Bild: PD

Räume entstehen, Bauten kommunizieren

Nach dem Mittag wechselte man in die Chäshalle, eine Vorhalle des historischen Rathauses und heutigen Museums Herisau. Hier ging es darum, mit den Modellen aus gebrauchten Kartonschachteln einen Modellort aufzustellen und zu kommentieren – und zwar vor Publikum. Die jungen Modellbauenden erlebten so, wie ein einfacher handgezeichneter Plan in die Dreidimensionalität umgesetzt werden kann. Und wie dabei Aussen-, Innen- und Zwischenräume entstehen. Architekt Künzle im O-Ton: «D Hüser schwätzid mitenand.»

Thomas Künzle, Architekt in Gais und Mitglied im Vorstand des Ausserrhoder Heimatschutzes, lancierte 2021 das Projekt «Gebautes Vertrautes». Er ist in Gais geboren und nach Wanderjahren betreibt er dort sein Büro, seine «Denkfabrik». Das Jubiläum 50 Jahre Wakker-Preis 2022 nahm er zum Anlass, mit der jungen Generation einen Blick zurückzuwerfen und nach vorne zu schauen. Für ihn als Gaiser sei dies mehr als eine Verpflichtung – eine Leidenschaft: Als Gais 1977 ausgezeichnet wurde, war Thomas Künzle vier Jahre alt. Heute engagiert er sich mit seiner Familie für einen zeitgemässen Heimatschutz, zusammen mit dem Vorstand und der Präsidentin des Heimatschutzes Appenzell Ausserrhoden Eva Louis.