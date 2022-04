Narregmend in Wolfhalden erhält Kulturpreis verliehen

Am Landsgemeindesonntag, 24. April, findet in Ausserrhoden die Narregmend statt. Heuer tagen die Ratsherren Chläppere Sepp und Co. vor der Kirche in Wolfhalden und somit zum ersten Mal seit der Wiedereinführung im Vorderland.

Ramona Koller 20.04.2022, 12.00 Uhr