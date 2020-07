Wolf tötet zwei Geissen auf Alp in Appenzell Innerrhoden Ende Juni und Anfang Juli wurden auf der Potersalp in Appenzell Innerrhoden zwei gerissene Geissen gefunden. Zwei weitere waren leicht verletzt. Die Rissbilder deuten auf einen Wolf hin. 06.07.2020, 09.28 Uhr

Mittels einer Fotofalle konnte definitiv festgestellt werden, dass ein Wolf für die toten Geissen verantwortlich ist. Bild PD

(pw/red) In der Nacht auf Freitag, 26. Juni, sowie in der Nacht auf Freitag, 3. Juli, wurden auf der Potersalp zwei gerissene Geissen gefunden, zwei weitere waren leicht verletzt. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Innerrhoder Bau- und Umweltdepartements hervor. Die Rissbilder deuten auf einen Wolf hin. Der Verdacht konnte mittels Fotofalle bestätigt werden. Zudem gelang es einem Jagdaufseher, den Wolf am Rissplatz am vergangenen Samstagabend zu beobachten.

Zur Individuumsbestimmung wurden DNS-Proben sichergestellt und eingeschickt. Die Ergebnisse werden in einigen Wochen vorliegen. Da davon auszugehen ist, dass sich der Wolf immer noch im Gebiet aufhält, haben das Landwirtschaftsamt und die Jagdverwaltung die Besitzerinnen und Besitzer von Kleinvieh via SMS über den Vorfall informiert. Wolfspräsenz ist mittlerweile keine Überraschung mehr. Es ist überall und zu jederzeit mit Wolfsanwesenheit zu rechnen, was entsprechende Herdenschutzmassnahmen bedingt.