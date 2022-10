Drosseln Vermieter die Heizung? Was steht mir zu?

Wohnen Die Heizung wird nicht gedrosselt: Vermieterinnen im Appenzellerland setzen auf Eigenverantwortung statt Beschränkung Während das Energiesparen beim Heizen in den vergangenen Monaten eher Theorie war, ist nun die Praxis gefragt. Wie handhaben Vermieterinnen und Vermieter im Appenzellerland die Heizungssteuerung und auf welche Temperatur hat man als Mieter ein Anrecht? Ramona Koller Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Obwohl die Vermieter die Heizung nicht beschränken, lohnt es sich, bewusst zu heizen und sich mit anderen Hilfsmitteln zu wärmen. Symbolbild: Getty

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken: Es ist Herbst. In den meisten Haushaltungen werden seit den Entwicklungen rund um die Energieversorgung zum ersten Mal die Heizungen aufgedreht. Vielfach sind Heizungsanlagen so gesteuert, dass sie erst in Betrieb genommen werden, wenn die Temperaturen über einen definierten Zeitraum, meist mehrere Tage, einen Grenzwert unterschreiten.

Die Immobilien der ARO-Knechtle AG in Herisau werden mit unterschiedlichen Ressourcen geheizt. Von Ölheizungen über Gas bis hin zu Erdsonden-Wärmepumpen ist alles vertreten. Bei einzelnen Liegenschaften habe man die Anlagen überprüft und wo möglich optimiert, berichtet die ARO-Knechtle AG auf Nachfrage. Zudem wurde beim Versand der Heiz- und Nebenkostenabrechnung auf die Situation hingewiesen.

Die Senkung der maximalen Raumtemperatur durch die Vermieterin sei aktuell keine Option. Vielmehr seien die Mieterschaften dazu angehalten, die Räume moderat und nur wo nötig zu heizen und die Liegenschaften korrekt zu lüften. Langfristig fasse man energetische Sanierungen dort, wo es sinnvoll ist, ins Auge, um den Energieverbrauch zu senken.

Eigenverantwortung statt Beschränkung

Auch bei der Herisauer Wohnbaugenossenschaft Hemetli setzt man auf die Eigenverantwortung der Mieterinnen und Mieter, wie Präsident Fredi Züst sagt:

«In unseren Wohnungen wohnen insbesondere ältere Personen, welche in der Regel eher sparsam heizen.»

Von den rund 300 Wohnungen in Besitz des Hemetli werden bereits beinahe 70 Prozent mit erneuerbaren Energien beheizt. Die restlichen Liegenschaften beziehen die Heizenergie aus Gas oder Öl. Die Mieterinnen und Mieter des Hemetli werden periodisch mit Briefen darauf hingewiesen, wie man energetisch sinnvoll heizen und lüften kann.

Je nach Verbrauch erhalten die Haushalte jeweils einen Teil der zu viel bezahlten Nebenkosten zurückerstattet. «Dies war in sehr vielen Fällen auch in diesem Jahr so», erklärt Züst. Die Nebenkosten würden erst mit einer zeitlichen Verzögerung steigen. Deshalb wurde der Anteil Nebenkosten bei Neuvermietungen leicht nach oben angepasst. «Es gibt zudem die Möglichkeit, freiwillig mehr einzubezahlen, damit man auf der sicheren Seite ist und nicht bei der nächsten Nebenkostenabrechnung nachbezahlen muss», so Züst. Diese Praxis werde bereits von einigen angewandt.

Im Besitz der Wohnbaugenossenschaft Hemetli befinden sich, je nach Baujahr, Liegenschaften mit unterschiedlichen Isolierungen. «Manche müssen weniger heizen als andere», so Züst. Die maximale Heizkraft zu beschränken, sei keine Option. «Wir setzen auf die Eigenverantwortung und das Energie- sowie Kostenbewusstsein unserer Mieterinnen und Mieter», so der Präsident. Man werde zudem weiterhin bemüht sein, wo angemessen und möglich energieeffiziente Massnahmen wie beispielsweise das Anbringen von Fotovoltaikanlagen oder Wärmepumpen umzusetzen.

Mietzinsreduktion bei zu niedriger Wohnungstemperatur

Aktuell ist also bei zwei der grösseren Immobilienverwalterinnen im Appenzellerland nicht angedacht, die Mieterinnen und Mieter in der Möglichkeit, ihre Wohnungen zu heizen, zu beschneiden. Doch wie sähe die rechtliche Lage aus, wenn dies dennoch nötig würde? Die Antwort weiss Thomas Schwager, Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz:

«Es gibt keine rechtliche Grundlage. Die Erfahrung zeigt aber, dass vor Gericht die Forderung nach einer Mindesttemperatur von 20 Grad durchgesetzt werden kann.»

Es handle sich dabei um eine ungeschriebene Regel. Schwager weist auch darauf hin, dass es nicht sinnvoll sei, alle Räume auf 20 Grad zu heizen. «Ich heize privat nur das Wohnzimmer. Die Heizung im Badezimmer schalte ich nur zu gewissen Zeiten ein», so Schwager.

Das Beraterteam des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz erreichen immer wieder Fragen zum Thema Nebenkosten. Ein konkreter Fall, in dem der Vermieter oder die Vermieterin die Heizung gedrosselt und dies zu Beschwerden seitens der Mieterschaft geführt hat, sei bisher nicht vorgekommen. Bei vergangenen Fällen sei es vermehrt um Heizungsausfälle gegangen, bei denen die Mieterschaft je nach Dauer und ungenügender Raumtemperatur eine Mietzinsreduktion einfordern kann.

Unter anderem wegen dieser Tatsache verzichtet auch die Altrimo AG auf eine Drosselung der Heizung. «Ohne gesetzliche Anpassung werden wir in dieser Sache nichts unternehmen. Das Risiko einer vom Bundesgericht geschützten Mietzinsreduktion ist momentan viel zu hoch», erklärt Fefi Sutter, Partner der Altrimo AG und Immobilienökonom. Man halte sich an die Empfehlungen des Bundes und der Verbände. «Wir haben den Mietern die Möglichkeit gegeben, die Akontobeträge zu erhöhen, um die Kosten besser zu verteilen», so Sutter weiter.

Bei der Altrimo AG werden bei Totalsanierung der älteren Bauten die Ölheizungen durch neue Energieformen ersetzt. Neuere Bauten sind besser gedämmt und würden mit den neusten Technologien ausgerüstet. Dadurch können laut Sutter die Nebenkosten für die Heizung massiv gesenkt werden.

