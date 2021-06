Innerrhoden ist schweizweit der attraktivste Wohnkanton

Wohnattraktivität Sieg für Innerrhoden, Topplatzierung für Ausserrhoden: Warum im Appenzellerland mehr Geld zum Leben bleibt Die Credit Suisse hat in einer Studie analysiert, wo in der Schweiz das frei verfügbare Einkommen am höchsten ist. Beide Appenzeller Kantone schneiden aufgrund der tiefen Wohnkosten und anderen Faktoren gut ab. Trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial. Lilli Schreiber, Jesko Calderara 04.06.2021, 05.00 Uhr

Weil in Innerrhoden die Fixkosten und Abgaben vergleichsweise tief sind, haben die Bürgerinnen und Bürger mehr Geld zum Ausgeben als anderswo. Bild: Mareycke Frehner

Appenzell Innerrhoden ist aus finanzieller Sicht der attraktivste Wohnkanton der Schweiz. Dies zeigt eine neue Studie der Credit Suisse. Die Ökonomen der Grossbank haben für über 120'000 Modellhaushalte das frei verfügbare Einkommen berechnet. Das ist jener Betrag, der nach Abzug der obligatorischen Abgaben und Fixkosten für den Konsum bleibt. Die Analyse gibt somit einen guten Überblick, wie viel dem breiten Mittelstand zum Leben bleibt. Vergleichsweise günstig leben lässt es sich demnach auch in Ausserrhoden. In der Gesamtbetrachtung belegt der Kanton den sechsten Platz.

Die Autoren analysierten die finanzielle Situation von Singles, Ehepaaren mit und ohne Kinder sowie Rentnerpaaren. Dabei wurde nebst dem Pendlerverhalten eine Vielzahl von unterschiedlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen berücksichtigt. In die CS-Studie eingeflossen ist unter anderem die Steuerbelastung. Dass es hier schweizweit erhebliche Unterschiede gibt, ist allgemein bekannt.

Keine Obergrenze beim Pendlerabzug

Beim frei verfügbaren Einkommen sind aber noch andere Faktoren massgebend. Im Bericht werden unter anderem die Krankenkassenprämien sowie standortgebundene Fixkosten wie Mieten, Immobilienpreise, Pendler-und Kinderbetreuungsaufwand genannt.

Bei Betrachtung all dieser Faktoren punktet Innerrhoden als Wohnkanton für den Durchschnittshaushalt, insbesondere weil die Mietkosten gering und die Steuer- und Abgabenbelastung tief sind. Abgesehen davon verzichtet er beim Pendlerabzug auf eine Obergrenze. Innerrhoden sei auf Zuzüger angewiesen, die in den Nachbarkantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen, heisst es dazu in der Studie als Begründung.

Vorteile haben die Appenzeller Kantone zudem bei den Krankenkassenprämien, welche in der gesamten Ostschweiz unter dem Schweizer Durchschnitt liegen. Innerrhoden hat hier die Nase vorn. Allerdings überholt Ausserrhoden seinen Nachbarn, wenn die Prämienbelastung von gering verdienenden Familien mit zwei Kindern unter die Lupe genommen wird.

Regierung setzt sich ehrgeizige Ziele

Der Ausserrhoder Regierungsrat nimmt die gute Platzierung des eigenen Kantons im Ranking der Credit Suisse zur Kenntnis. Bisher ist ihm nur der Ranglistenplatz aus der letzten Studie im Dezember 2016 bekannt gewesen. Damals belegte Appenzell Ausserrhoden den zwölften Rang, hinter den Kantonen Thurgau und Appenzell Innerrhoden. Die deutlich bessere Rangierung im Vergleich zu 2016 dürfte Appenzell Ausserrhoden gelegen kommen. Immerhin soll als langfristiges Regierungsziel des Kantons eine Steigerung des frei verfügbaren Einkommens der Ausserrhoder Wohnbevölkerung bis 2030 erreicht werden.

Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdienstes des Kantons Appenzell Ausserrhoden, sagt:

«Der Regierungsrat wird die Studie nun genauer analysieren. Die Richtung stimmt aber schon einmal.»

Verschiedene Faktoren führen zum Ziel

Im aktuellen Regierungsprogramm 2020 bis 2023 heisst es: «Bis 2030 ist das frei verfügbare Einkommen der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden im Vergleich mit den umliegenden Kantonen am höchsten.»

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Da das Ziel ein langfristiges ist, hat der Regierungsrat eine Projektgruppe mit der Ausarbeitung der Grundlagen beauftragt. Es sei das Ziel, bis 2023 die Massnahmen und gesetzgeberischen Vorhaben in die Wege zu leiten, um den Anteil der Lebenshaltungskosten in Appenzell Ausserrhoden auf 2030 hin spürbar zu reduzieren, so Amstutz.

Gemäss dem Regierungsrat soll sich Ausserrhoden insgesamt zu einem attraktiveren Wohnkanton entwickeln. Dazu gehören neben der Steigerung des Angebots von attraktivem, zeitgemässem Wohnraum auch günstige finanzielle Rahmenbedingungen. Diese Attraktivität werde von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst, sagt Amstutz. Als Beispiel nennt er die Verkehrsanbindungen, die Symbiose von Wohnen, Arbeiten und Freizeit sowie Möglichkeiten für die Kinderbetreuung. Amstutz sagt:

«Appenzell Ausserrhoden soll zum bevorzugten Wohnkanton in der Ostschweiz werden.»

Den Abstand in der Rangfolge zum ebenfalls ländlich geprägten Nachbarkanton Appenzell Innerrhoden erklärt sich Amstutz folgendermassen: «Der Steuervorteil unseres Nachbarkantons ist bekannt. Besonders die obligatorischen Abgaben machen das frei verfügbare Einkommen dort grösser.»

Abzug für Drittbetreuungskosten wurde erhöht

Trotz des guten Abschneidens gibt es Luft nach oben. Fliessen etwa die Familienzulagen, die Kinderbetreuungskosten und die familienspezifischen Steuerparameter in die Berechnungen ein, verlieren sowohl Inner- als auch Ausserrhoden bei Paaren mit Kindern leicht an Boden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass es beim Steuerabzug für Drittbetreuungskosten grossen Unterschiede gibt. Viele Kantone haben diesen in den letzten Jahren erhört, darunter auch Innerrhoden (auf 18'000 Franken) und Ausserrhoden (10'000 Franken). Auch die Kinderzulagen sind in der Westschweiz tendenzieller höher.