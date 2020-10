Witzweg, Lillyweg, Chlustobelweg: Wo im Appenzellerland das Wandern mit Kindern Spass macht Rund ein Dutzend Themenwege für Familien bieten die beiden Appenzeller Kantone. Die Vielfalt ist gross. Wir stellen einige Wege vor. Karin Erni 13.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Witzweg bietet schöne Aussichten. Bilder: Appenzellerland Tourismus AR/ARI

Was kann man mit der Familie in den Herbstferien unternehmen, ohne allzu viel Geld auszugeben und trotzdem Spass zu haben? Das Appenzellerland bietet zahlreiche Themenwege, die Gross und Klein spannende Erlebnisse in der Natur bieten. Einige der Strecken werden hier vorgestellt. Weitere Ausflüge sind auf www.appenzellerland.ch zu finden.

Die herzigen Geissenhüttchen bieten Überraschungen.

Als Wanderung für bewegungsfreudige Kinder bietet sich die Tour «Lauras Lieblingsplätze entdecken» an. Der Weg führt über die Hügelkette Sommersberg-Gäbris rund um das Dorf Gais. Im Zentrum der Geschichte steht die Geiss Laura. Die kleinen und grossen Wanderer erhalten bei den nachgebauten Geissenställen am Weg Einblick ins «traute Heim» der Geiss Laura und erfahren dabei Spannendes über Brauchtum und Kultur des Appenzellerlandes.

Vor dem Sommersberg wartet der Geissensteig von Laura auf die zweibeinigen Kletter- und Balancierkünstler. Am «Werkplatz» beim Gäbrisseeli zeigt Laura ihren Gästen traditionelle Schnitzereien des in Gais wohnhaften Weissküfers Hans Mösli. Der «Geschichtenplatz» beim Restaurant Unterer Gäbris ist den Geschichten von Lauras Tante «Flöckli» gewidmet. Auf dem Höhepunkt der Tour lädt das Restaurant Oberer Gäbris zur Einkehr. Sonnenanbeter geniessen die herrlichen, fest installierten Sonnenliegen. Wer lieber am Feuer sitzt, dem sei die neu erstellte Jübihütte empfohlen. Für den zehn Kilometer langen Weg sollte man mindestens drei Stunden einrechnen.

Der «Pfeff ond Lischt»-Weg bietet viele Sinneseindrücke.

Der «Pfeff ond Lischt»-Weg führt von der «Steig» am nördlichen Dorfrand von Appenzell nach Schlatt oder umgekehrt. Er verspricht nicht nur fantastische Ausblicke ins Hügelland und den Alpstein, sondern mit dem Chaos-Pendel, einem Wackel-Steg, einem Riesen-Xylophon oder dem Röhren-Telefon auch bleibende Sinneserlebnisse. Beim «Flecken» auf halbem Weg steht eine Feuerstelle zur Verfügung. Möglich ist der Ein- oder Ausstieg zum «Pfeff ond Lischt»-Weg auch über die Burgruine Clanx. Diese historische Stätte gefällt den Erwachsenen wegen der einmaligen Aussicht auf das Dorf Appenzell. Kinder lieben das Herumtoben in den geschichtsträchtigen Gemäuern. Für den dreieinhalb Kilometer langen Weg werden eineinhalb Sunden gerechnet.

In Schlatt hat es genügend Parkplätze. Bei der «Steig» dürfen samstags und sonntags die Parkplätze der Behindertenwerkstatt benützt werden. An Werktagen empfiehlt es sich, vom Dorf Appenzell los zu wandern oder mit dem Postauto bis zur Haltestelle «Steig» zu fahren.

Der kurzweilige Spaziergang durchs Chlustobel zwischen Brülisau und Weissbad bietet für die ganze Familie Spiel, Spass und Spannung. Das von Bäumen gesäumte Bachbett, das der Brüelbach geschaffen hat, bildet eine reizvolle Landschaft. Ein Wanderweg führt dem plätschernden Bach entlang.

Der Waldboden beim Bachufer im Chlustobel ist die Heimat vieler Käfer, Insekten und anderer Kleintiere aller Art. Auf fünf Tafeln sind Informationen über die Natur des Chlustobels und seine Bewohner zusammengestellt. Kurze Anleitungen regen zu spannenden Beobachtungen und lustigen Spielen an. Der Naturerlebnispfad eignet sich für Jung und Alt gleichermassen. Eine sehr schöne Grillstelle lädt unterwegs zum Bräteln ein.

Von der Postautohaltestelle bei der Talstation der Kastenbahn geht es an der Kirche vorüber zum Horstbach, wo man unter der Strassenbrücke hindurch den Naturlehrpfad Chlustobel erreicht. Nach wenigen Minuten gelangt man zur Einmündung in den Brüelbach, dem der Lehrpfad auf der linken Seite folgt. Der Weg kann in beide Richtungen begangen werden. Familien sollten sich zwei bis drei Stunden Zeit nehmen. Zwischen Brülisau und Weissbad verkehrt jede halbe Stunde ein Postauto.

Die ganze Familie geniesst den Lillyweg.

Heute ist ein grosser Tag für die beiden Geschwister Lilly und Martin. Sie besuchen ihren Onkel Sämi auf der Alp. Was die beiden Geschwister auf der Wanderung alles erleben, wird an 14 Posten nacherzählt. Die jeweiligen Postentafeln sind von der bekannten Bauernmalerin Lilly Langenegger liebevoll gestaltet. Eltern können unterwegs mit ihren Kindern «Steinmannli» bauen, mit der «Chügelibahn» spielen, den «Fitzdraht-Test» bestehen, auf dem Baumstrunk balancieren, etwas über den Säntis erfahren und über Baumstämme klettern. Die grösseren Kinder erwartet ein Kletterfelsen und die Kleinen lernen ein lustiges Versli, damit das Treppensteigen leichter fällt. Der Weg führt der jungen Urnäsch entlang und ist ganzjährig begehbar. Die Tafeln sind ab Mitte April bis Oktober aufgestellt. Die reine Wanderzeit beträgt eineinhalb Stunden, man sollte sich aber zwei bis vier Stunden Zeit nehmen. Der Start der Wanderung ist bei der Postautohaltestelle Steinflue. Dort stehen nur ganz wenig Parkplätze zur Verfügung. Es wird empfohlen, mit dem ÖV anzureisen oder das Auto im Dorf Urnäsch zu parkieren.

Nicht fehlen in dieser Auflistung darf der Witzwanderweg. Der 1993 eröffnete Themenweg ist ein beliebter Klassiker. Der acht Kilometer lange Weg führt durch Wiesen und Wälder und bietet immer wieder schöne Aussichten. Man kann einfach den speziellen Witzwegweisern folgen. Die Strecke führt von Heiden über Wolfhalden nach Walzen hausen und ist auch umgekehrt machbar. Die über 40 Tafeln mit Appenzeller Witzen laden zum gemeinsamen Verweilen und Schmunzeln ein. Damit es spannend bleibt, werden die Witze alle drei Jahre ausgewechselt.

Während das Einkehren wegen der schwindenden Anzahl Beizen schwierig geworden ist, gibt es unterwegs Feuerstellen und seit neustem zwei WC-Häuschen zur Verrichtung des dringenden Geschäfts. Für den Witzwanderweg sollten mindestens drei Stunden eingeplant werden. Falls ein Kind unterwegs die Kräfte verlassen sollten, kann an verschiedenen Stellen das Postauto bestiegen werden.

Das Dorf Stein lockt mit Perlen.

Die Gemeinde Stein ist bereits seit vielen Jahren als «die Perle im Appenzellerland» bekannt. Damit das Dorf erkundet werden kann, ist 2019 der Perlenweg eröffnet worden. Er will für Gross und Klein ein spannendes Abenteuer bieten. Der Start zur Tour ist beim Empfang der Appenzeller Schaukäserei oder im Appenzeller Volkskunde Museum. Dort wird den Teilnehmenden ein Laufblatt überreicht, auf welchem sich Hinweise über den Verlauf des Perlenwegs finden sowie Kästchen, um sich das Lösungswort zu notieren. Und dann geht’s auch schon los. Wohin der Weg führt, muss selbstständig herausgefunden werden. Auf zwölf Tafeln finden sich kleine Rätsel. Nach Vollendung des Weges kann das Lösungswort bei der Schaukäserei abgegeben werden und jeder Teilnehmer erhält ein kleines Präsent. Der Weg kann jederzeit absolviert werden. Bei dem Erhalt und der Abgabe der Unterlagen müssen aber die Öffnungszeiten der Appenzeller Schaukäserei und dem Appenzeller Volkskunde Museum beachtet werden.

Der Perlenweg ist kostenlos. Die reine Wanderzeit beträgt eine Stunde. Die Schaukäserei bietet eine Einkehrmöglichkeit und einen Spielplatz. Es sind genügend Parkplätze vorhanden.