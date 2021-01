Erinnerung Vor 125 Jahren starb Johannes Niederer - Durch seine Witze bleibt der Rehetobler Dorfarzt unvergessen 1819 erblickte Johannes Niederer in Walzenhausen das Licht der Welt. Er machte sich nicht nur einen Namen als beliebter Arzt, sondern auch als Witzbold. Viele seiner oft groben Sprüche fanden Einzug ins Buch «Der Appenzeller Witz». Peter Eggenberger 17.01.2021, 17.11 Uhr

Mit seinen schlagfertigen Antworten ging Johannes Niederer als Lieferant neuer Appenzeller Witze in die Geschichte ein. Bild: Peter Eggenberger

Der Appenzeller Witz gehört zu den immateriellen Unesco-Kulturgütern. Für Witze sorgte eine Reihe origineller Menschen wie etwa der pfiffige Rehetobler Dorfarzt Johannes Niederer aus Rehetobel. Er verstarb am 9. Januar 1896. Vielfach waren es bekannte Dorforiginale wie etwa der Zwerg Seppetoni in Oberegg oder «Rägelis Babette» in Heiden, deren träfe Aussagen später als Witze die Runde machten. Zur Kategorie der Witzlieferanten gehörte ebendieser Johannes Niederer, der am 11. April 1819 in Walzenhausen das Licht der Welt erblickte. Später absolvierte er in Bern und Wien ein Medizinstudium, und in den 1840er-Jahren eröffnete er eine Praxis in Rehetobel.