Die Firma HPB aus Teufen ist auf der Suche nach Fördergeldern

Die Teufner Firma High Performance Battery (HPB) will für den Bau einer neuen Produktionshalle im Appenzellerland öffentliche Fördergelder beantragen. Was ist diesbezüglich in den Kantonen Ausserrhoden und Innerrhoden möglich? Die Wirtschaftsämter äussern sich zurückhaltend. Speziell in Innerrhoden: Ab einer gewissen Fördersumme muss die Landsgemeinde entscheiden.

Claudio Weder 02.06.2021, 18.00 Uhr