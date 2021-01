Die Bac-Trace Bio-Tec AG mit Sitz in München und die Ra-Cor-Diax Biotech AG mit Sitz in Weissbad stellen die Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Dem Verwaltungsrat der Ra-Cor-Diax Biotech AG in Weissbad gehört unter anderem auch der Appenzeller Jurist Emil Nisple an. Zusammen mit verschiedenen internationalen Universitäten sei es bereits 2015 möglich gewesen, die ersten Patente zur Schnellerkennung von Bakterien zu entwickeln. Heute verfüge die Bac-Trace Bio-Tec AG über mehrere Patente in den Sektoren Biotechnologie, Krebstherapie und medizinische Diagnostik in 35 Ländern. Aus einem Schnelltest zur Unterscheidung zwischen Bakterien und Viren wurde im Dezember 2019, nach Ausbruch der Coronapandemie in China, unter der Leitung von Behnam Kalali, Chief Scientific Officer der Bac-Trace Bio-Tec AG, selbst Biotechnologe und seit 25 Jahren in der medizinischen Diagnostik tätig, ein Point-of-Care-Test für Covid-19 entwickelt. Die kurze Entwicklungszeit für diese extrem hohe sensitive und spezifische Diagnostik sei nur möglich gewesen, weil ein Grossteil der Systemkomponenten, wie Künstliche Intelligenz, Detektionselektronik Biotechnologie und Chemie, bereits in einem eigenen BIO II Labor in München zur Verfügung standen, so Walter Miedl. (mwi)