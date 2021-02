Übergabe «Wir wollen einen fliessenden Übergang schaffen»: Die beiden Herisauer Hausärzte Christian Dudli und Nicolo Schwarzenbach haben eine Nachfolgerin für ihre Praxis gefunden. 1991 haben Christian Dudli und Nicolo Schwarzenbach ihre Praxis eröffnet. Nun wollen sie kürzertreten. In Marion van Eck haben die beiden Hausärzte eine Nachfolgerin gefunden. Diese will künftig auch eine pädiatrische Grundversorgung anbieten. Alessia Pagani 07.02.2021, 18.00 Uhr

Marion van Eck stösst am 1. März zur Praxisgemeinschaft Säge. Fabienne Isler, Sara Selimi und Céline Knöpfel sowie die beiden Hausärzte Nicolo Schwarzenbach und Christian Dudli bleiben ihren Patientinnen und Patienten erhalten. Bild: Alessia Pagani

Seit 30 Jahren stehen die beiden Hausärzte Christian Dudli und Nicolo Schwarzenbach ihren Patientinnen und Patienten in der Praxisgemeinschaft Säge im Erlenbach in Herisau bei. Langsam aber sicher wollen sie ein wenig kürzertreten. In der Person von Marion van Eck haben sie eine Nachfolgerin gefunden. Die Hausärztin wird per 1. März zur Praxisgemeinschaft stossen und die Leitung übernehmen. Christian Dudli und Nicolo Schwarzenbach bleiben ihren langjährigen Patientinnen und Patienten aber erhalten. Sie werden Teil der Praxisgemeinschaft bleiben und weiterhin als selbstständige Hausärzte praktizieren. «Wir wollen damit bis zu unserer Pensionierung einen fliessenden Übergang schaffen», so Christian Dudli. Gerade für die älteren Patientinnen und Patienten sei das Vertrauen in sie als langjährige Ansprechpartner eine der wichtigsten Aspekte. «Wir werden unser Pensum ein wenig verkürzen, aber immer noch mit Herzblut in der Praxis arbeiten und für die Patientinnen und Patienten da sein.»

Marion van Eck ist in Herisau keine Unbekannte. Während der vergangenen sechs Jahre hat die dreifache Mutter in der Polipraxis praktiziert. Ihr Studium hat van Eck im deutschen Heidelberg absolviert. Im Jahr 2013 übersiedelte sie in die Schweiz und war zuerst in Uzwil und danach im St. Galler Ärztehaus angestellt. Bereits ihre Mutter übte den Beruf der Hausärztin aus. «Marion van Eck ist prädestiniert für diese Aufgabe und für uns ein Sechser im Lotto», sagt Christian Dudli.

«Für sie ist es an der Zeit, eine eigene Praxis zu übernehmen.»

Die neue Ärztin in der Praxisgemeinschaft spricht von einem Geschenk. «Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung.»

Unterversorgung bei jüngerer Bevölkerungsgruppe

Die Frage, wie es mit ihrer Praxis dereinst weitergehen soll, beschäftigt die beiden Herisauer Hausärzte schon seit längerem. «Wir hatten zwar verschiedene Angebote. Diese entsprachen allerdings nicht unseren Vorstellungen», sagt Dudli. Die beiden haben spezifisch nach einem Hausarzt oder einer Hausärztin gesucht. «Wichtig ist, dass die hausärztliche Grundversorgung gewährleistet bleibt», sagt Dudli. Nicolo Schwarzenbach ergänzt:

«Es braucht wieder mehr Hausärzte, die alle Behandlungen anbieten.»

Er spricht damit den Hausärztemangel an. Nicolo Schwarzenbach, der in der Hinterländer Gemeinde auch als Schularzt tätig ist, sagt. «Auch Kinderärzte gibt es zu wenige.» Diese Lücke möchte Marion van Eck schliessen. Ab Frühjahr will sie in der Praxisgemeinschaft auch eine pädiatrische Grundversorgung anbieten. «Mir ist aufgefallen, dass die jüngere Bevölkerungsgruppe eher unterversorgt ist», sagt van Eck. Deshalb plant sie, einen weiteren Arzt mit dem Fachgebiet Kinderheilkunde anzustellen.

Nicht nur in Herisau wird es immer schwieriger, Hausärzte zu finden. Ein Grund sind die langen Präsenzzeiten beziehungsweise die langen Arbeitstage. Diese kennen auch Nicolo Schwarzenbach und Christian Dudli. Eine Arbeitswoche dauert nicht selten über 70 Stunden. Mit der Neuorganisation der Praxisgemeinschaft können die beiden Ärzte sich ein wenig zurückziehen und gleichzeitig die ärztliche Präsenzzeit erweitern. Neu wird die Arztpraxis auch wieder am Samstagvormittag offen sein. Marion van Eck übernimmt diesen Dienst, Christian Dudli wird sie mindestens einen Samstag im Monat ablösen.