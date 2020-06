«Wir werden überrollt»: Wegen der Coronakrise erhalten Appenzeller Hundezüchter so viele Anfragen für Welpen wie noch nie In der Coronakrise kommt der Mensch vermehrt auf den Hund. Die Nachfrage nach Welpen ist gross. Den Boom spüren auch Züchter aus dem Appenzellerland. Margrith Widmer 15.06.2020, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Coronakrise: Die Nachfrage nach Welpen ist deutlich höher als sonst. Bild: Micha Klootwijk

In zwölf Prozent aller Schweizer Haushalte leben Hunde. Das sind etwas über eine halbe Million – Tendenz steigend. In Deutschland erlebten Züchterinnen und Züchter diesen Frühling einen regelrechten Run auf Welpen. Auch in der Schweiz berichten Züchter von so vielen Anfragen wie noch nie.

Andreas Rogger, Geschäftsführer der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) Bild: PD

Nicht gerade einen Run, aber eine erhöhte Nachfrage stellte der Geschäftsführer der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG), Andreas Rogger, fest, zumal von März bis Mai die meisten Welpen geworfen werden.

Deutsche Züchter sagen, die Coronakrise und der Lockdown würden eine Rolle bei der aussergewöhnlich grossen Nachfrage nach Welpen spielen. Die Menschen seien deutlich mehr zu Hause gewesen und es habe Langeweile geherrscht. Ob sich Leute, die einen Impulskauf planen, wirklich damit auseinandergesetzt hätten, was es bedeute, einen Hund zu halten – und was ein Hund koste – daran zweifelt Rogger. Es sei aber Aufgabe der Züchterinnen und Züchter, zu prüfen, wie seriös sich ein Interessent mit dem Welpenkauf auseinandergesetzt habe und ob der Hund zu der betreffenden Person passe, sagt er. Es sei eine Verpflichtung für die Züchtenden, genau abzuklären, warum jemand einen Hund kaufen möchte. Dazu gebe es beispielsweise Fragebögen.

Viele gerettete Hunde werden eingeschläfert

Ein weiterer Grund für die vermehrte Nachfrage nach Welpen könnte auch der Unterbruch des illegalen «Billig»-Welpenhandels aus osteuropäischen Ländern wegen der Coronakrise sein. Die Grenzen sind dicht. Auch «gerettete» Hunde aus Südeuropa sind zur Zeit nicht erhältlich.

Rogger sagt ohnehin, dass das Kastrieren vor Ort die beste Lösung für solche Streuner sei. Ein Hund, der ein Jahr lang im Rudel am Strand gelebt hat, könne später in einem Tierheim oder bei einer Familie fast nie glücklich werden, sagt Rogger. Es komme immer wieder vor, dass «gerettete, herzige Hündchen» eingeschläfert würden, weil ihre Besitzer sich nicht um die Vorgaben kümmerten.

Sennenhundwelpen hoch begehrt

Sie habe noch nie so viele Anfragen für Welpen erhalten, wie dieses Jahr, sagt Marianne Sutter aus Appenzell von der Zuchtstätte «von Appenzell». Seit 1997 züchtet Sutter Appenzeller Sennenhunde. Ihre Zuchthündin Luna von Tüfibach (6) brachte am 29. April acht Welpen – zwei Hündinnen und sechs Rüden – zur Welt. Bereits kurze Zeit später, am 10. Mai, waren schon alle Welpen vergeben.

Die Menschen holten sich Hunde, weil sie allein seien und ihnen langweilig sei. Ein Hund bringe einen Rhythmus in den Alltag. Die Frage «wozu aufstehen?» erübrige sich mit einem Hund. Es seien aber auch Familien mit kleinen Kindern darunter – mit Hunden lernten Kinder, Rücksicht zu nehmen. Marianne Sutter sagt und lacht:

«Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos.»

«Wahnsinnig überrascht»

Sie sei wahnsinnig überrascht ob der riesigen Nachfrage nach Welpen, sagt auch Ursula Müller von der Zuchtstätte «vom Appenzeller Stein» in Stein. «Wir werden überrollt von Anfragen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz.»

Fünf oder sechs Anfragen seien es jeden Tag. In einigen Ländern sei den Züchtern geraten worden, nicht zu decken wegen der Coronapandemie. Deshalb seien weniger Welpen verfügbar. Oft würden die Welpen reserviert, sobald sie auf der Welt seien. Natürlich seien auch Leute darunter, deren alter Hund gestorben sei, sagt Müller, ehe sie anfügt, dass viele Hundefreunde neuerdings lieber einen Schweizer Rassehund als beispielsweise einen Labrador wollten.

Käufern fehlt zuweilen die Geduld

«Wir erwarten in gut zwei Wochen einen Wurf und wir haben auch viele Anfragen», sagt Heidi Frischknecht von der Zuchtstätte «Appenzeller Wald» in Wald. «Aber ob dann alle die Geduld haben, respektive hatten, bis die Welpen da sind, wird sich zeigen», sagt Frischknecht.

Es gebe immer Leute, die sich bei allen Züchtern meldeten, die grade einen Wurf erwarteten und sich auf die Interessentenliste schreiben liessen. «Als Züchter muss man immer gut schauen und nicht einfach jedem gleich einen Welpen versprechen. Zur Zeit haben alle viel Zeit daheim verbracht und sind so eventuell ‹auf den Hund› gekommen, ein Welpe ist immer herzig. Ich hatte diese Woche eine Dame am Telefon, die sich bei uns auf die Liste setzen liess und jetzt auf einem Bauernhof fündig wurde, weil die Kinder nicht warten wollten. Was soll man da sagen?»