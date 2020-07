«Wir ‹normalen› Töfffahrer geraten häufiger ins Visier der Polizei»: Wie die Autoposer-Debatte im Appenzellerland auch andere Verkehrsteilnehmer trifft Auch auf den Ausserrhoder Strassen sind vermehrt die viel kritisierten Autoposer anzutreffen. Töfffahrer im Appenzellerland befürchten nun einen Imageschaden. Die Kantonspolizei hat die Zahl der Kontrollen erhöht Charlotte Kehl 16.07.2020, 05.00 Uhr

Die Toleranz für den Lärm starker Motoren schwindet zunehmend. Dezibel-Obergrenzen oder gar Fahrverbote könnten die Konsequenzen sein. Bild: Charlotte Kehl

Wenn ein Motorradfreak am ersten warmen Sommertag sein von Chrom und Lack glänzendes und von PS strotzendes Zweirad aus dem Schuppen schiebt und damit hörbar über die Pässe der Ostschweiz braust, vielleicht sogar zweimal, weil’s so schön ist – nennt man das schon Posing? «Nein», meint Marcel Zweifel, stolzer Besitzer zweier Harleys und bekennender Fan von sattem Motorradsound.

«Ich brauche keine Zuschauer, drehe keine Extrarunden und fahre vor allem in bewohnten Gebieten sehr verhalten.»

Zugegeben, auf seiner dumpf dröhnenden Harley fühlt er sich sehr gut, obwohl seine «FatBoy» sich nicht gerade leise fortbewegt. Posing ist das aber nicht. «Mit 18 haben wir das auch gemacht, nur gab es den Namen dafür noch nicht, und – grosser Unterschied – wir fuhren keine geleasten Fahrzeuge. Wir waren stolz darauf, uns ein eigenes Fahrzeug leisten zu können. Mein Erstes war ein oranger Opel Ascona.»

Boliden sind leicht erschwinglich und gefährlich

Natürlich hätten sie den Schraubenzieher auch manchmal unerlaubterweise am Töffli angesetzt und dafür eine Busse akzeptieren müssen. Damals gab es noch keinen werkseigenen Klappenauspuff (ein Loch im Auspuff), welcher den Motorenlärm ungebremst in der Gegend verteilt und der durch eine Klappe verschlossen werden kann, wenn eine Kontrolle droht.

Stolzer Harleybesitzer: Marcel Zweifel und Sohn. Bild:chk

«Schnelle Boliden sind heute für junge Leute sehr leicht erschwinglich geworden. Das ist gefährlich», ist Zweifel überzeugt. Der gelernte Lastwagenfahrer ist gar nicht gut auf Poser zu sprechen.

«Wir ‹normalen› Töfffahrer geraten häufiger ins Visier der Polizei und spüren die Dezibel-Beschränkungen auf gewissen Strassen. Unser Sport erleidet einen Imageschaden, wir werden angefeindet.»

Kantonspolizei hat die Zahl der Kontrollen erhöht

Dass sich die Kontrolltätigkeit der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in diesem Frühjahr deutlich verstärkt hat, bestätigt Stabsadjutant Marcel Wehrlin. Vor allem während des Lockdowns waren auffällig viele PS-starke Fahrzeuge auf den ansonsten fast leeren Strassen unterwegs und lösten entsprechend empörte Meldungen von Anwohnern aus. Medienberichten zufolge wurden beispielsweise an drei Wochenenden an unterschiedlichen Orten im Kanton intensive Kontrollen durchgeführt.

Der Schwerpunkt dieser Kontrollen lag explizit auf dem Lärmschutz, das heisst auf dem technischen Zustand der Fahrzeuge sowie der Fahrweise der Lenker. Verstösse seien nicht leicht zu ahnden, und bei der Kontrolle sei viel technisches Wissen nötig.

Daher wurde die Kantonspolizei durch Experten des Strassenverkehrsamtes Appenzell Ausserrhoden unterstützt. Marcel Wehrlin sagt:

«Unsere Leute sind sensibilisiert auf die Poserszene, die entsprechenden Strassen und Plätze sind grösstenteils bekannt und die Polizei schreitet bei Feststellungen rigoros ein.»

Selbst Velofahrer sind nicht lautlos

Samstagnachmittag an der Strasse Trogen-Landmark. Der Regen hat aufgehört, die Strassen sind fast wieder trocken. Der Freizeitverkehr nimmt langsam Fahrt auf. Alle paar Minuten fährt ein Töff vorbei, dazwischen ein Sportwagen mit offenem Verdeck oder eine Gruppe Radfahrer – überraschenderweise auch nicht gerade lautlos, wenn sie sich im Fahrtwind miteinander unterhalten.

Die Frequenz nimmt zu, wie die Bewölkung abnimmt. Ungefähr jeder vierte Motor schmerzt in den Ohren. «Morgen kann man sich hier vor dem Haus nicht mehr unterhalten», grinst Marcel Zweifel, der sich aber nicht beklagt und anfügt, dass er am Folgetag auch unterwegs sein wird.

SP-Nationalrätin will Lärmblitzer ermöglichen

Die Toleranz für den Lärm starker Motoren schwindet zunehmend. In vielen Alpentälern denkt man an Dezibel-Obergrenzen oder gar an Fahrverbote für zu laute Motoren, so wie im österreichischen Lechtal. Solche Verbote fordern nun auch Schweizer Politikerinnen und Politiker. So fordert SP-Nationalrätin Gabriela Suter mit einer parlamentarischen Initiative, dass «die gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz von Lärmradargeräten («Lärmblitzern») analog den Geschwindigkeitsradargeräten geschaffen werden».

Verursacherinnen und Verursacher von Fahrzeuglärm sollen mit Lärmradargeräten erfasst und gebüsst werden können. «Es sollen die gesetzlichen Änderungen für ein Fahrverbot von Motorrädern mit einem Standpegel von über 95 Dezibel geschaffen werden», schreibt Suter auf ihrer Website.

Würde ein solches Verbot in Trogen begrüsst werden? Je nach Wohnort kann der markige Sound von gleich drei klassischen Motorradstrecken genossen werden. Von Bühler her über die Wissegg nach Trogen führt die Sonntagsfahrt wahlweise über die Landmark ins Rheintal oder über Wald nach Heiden und Rorschach. Die Bewohner an der Kreuzung dieser drei Strassen freuen sich derzeit fast ein wenig über die Verkehrsberuhigung durch die Bauarbeiten am Landsgemeindeplatz – Baulärm statt Verkehrslärm!