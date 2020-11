«Wir müssen Kontakte auf ein Minimum beschränken»: Kanton Appenzell Innerrhoden informiert über die aktuelle Coronalage – und ruft die Bevölkerung auf, die geltenden Massnahmen konsequent umzusetzen Auch im Kanton Appenzell Innerrhoden steigt die Zahl an Coronafällen seit Anfang Oktober stark an. Dies hat zur Folge, dass das Contact Tracing nicht mehr in der Lage ist, alle engen Kontaktpersonen über die nötige Quarantäne zu informieren. 04.11.2020, 13.45 Uhr

Das Gesundheits- und Sozialdepartement weisst darauf hin, dass es weiterhin wichtig ist, die Übertragungsketten zu unterbrechen.

(pd/rms) Die Fallzahlen steigen seit Anfang Oktober auch im Kanton Appenzell Innerrhoden stark an. «Dies hat zur Folge, dass das Contact Tracing trotz massiver Aufstockung vorübergehend nicht mehr in der Lage ist, alle engen Kontaktpersonen über die nötige Quarantäne zu informieren», schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement am Montag in einer Mitteilung. Es sei aber weiterhin wichtig, dass die Übertragungsketten unterbrochen werden – um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden.