«Wir können nur verlieren»: Warum fast alle Appenzeller Gemeinden und Bezirke ihre Märkte und Chilbis absagen Der Schweizerische Marktverband (SMV) ist verärgert. Die Märkte und Messen unterliegen nicht den Veranstaltungsvorgaben des Bundes. Die Obergrenze von 1000 teilnehmenden Personen greift nicht. Trotzdem verzichten die Veranstalter auf eine Durchführung – und begründen ihren Verzicht meist mit Planungsunsicherheit und Angst vor Umsatzeinbussen. Miguel Lo Bartolo 10.08.2020, 05.00 Uhr

In Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden sind mit einer Ausnahme alle Märkte und Dorfchilbis abgesagt. Donato Caspari

«Es fehlt einfach der Wille», sagt Peter Hutter vom Schweizerischen Marktverband (SMV). Anders könne er sich die Entscheidung zahlreicher Gemeinden, auf die Durchführung ihrer traditionsreichen Jahrmärkte zu verzichten, nicht erklären. Die Märkte der allermeisten Inner- und Ausserrhoder Gemeinden und Bezirke wurden bereits ersatzlos gestrichen.

Der Marktverband spricht derweil von einem Dominoeffekt, dessen Ausmasse unter den aktuell herrschenden Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) unverständlich seien. Hutter hält es in Zahlen fest:

«Schweizweit sind bislang 95 Prozent aller Märkte abgesagt worden.»

Die Gemeinden würden nach links und rechts schauen. «Kaum hat eine Gemeinde ihre Absage kommuniziert, ziehen die umliegenden Gemeinden nach.» Keiner habe den Mut, als einziger an der Durchführung festzuhalten. Dabei könnten laut Marktverband gut 80 Prozent der Märkte problemlos stattfinden.

Entscheide der Behörden sind von Unsicherheit geprägt



Keiner will für allfällige Covid-19-Neuansteckungen verantwortlich sein, ist sich die SMV-Präsidentin der Sektion Ostschweiz, Hiltrud Frei, sicher. Daran sei vorerst auch nichts auszusetzen. Allerdings gebe es ja, um genau dieser Gefahr vorzubeugen, ein Schutzkonzept. Überdies handle es sich im vorliegenden Fall sogar um eines, das vergleichsweise leicht umzusetzen sei (siehe Kasten). Warum also nicht darauf zurückgreifen?

Märkte gelten nicht als «Veranstaltungen» Der Bundesrat hat die Durchführung aller Märkte, Messen, Gewerbeausstellungen und Jahrmärkte ab 11. Mai 2020 gutgeheissen. Sie sind zudem seit den Covid-Massnahmen vom 24. Juni nicht länger als Veranstaltung zu qualifizieren und unterliegen somit auch nicht den Vorgaben zur Maximalanzahl anwesender Personen von 1000 Personen. «Das Schutzkonzept des Schweizerischen Marktverbandes (SMV) reicht für die Märkte vollkommen aus», schreibt der SMV auf seiner Webseite. Dieses beinhaltet folgende Vorgaben:



- Der Marktorganisator muss einen ungehinderten Personenfluss gewährleisten können



- Der Marktorganisator stellt Hinweisschilder des BAG auf



- Vor den Ständen sind im Abstand von 1,5 Metern Bodenmarkierungen anzubringen



- Auf dem ganzen Markt gibt es keine Selbstbedienung



- Wo die Abstände nicht eingehalten werden können, tragen

Markthändler einen Gesichtsschutz



- Die Markthändler stellen Desinfektionsmittel für Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung

Diese Frage beantworten die zuständigen Organisatoren ganz unterschiedlich. Und doch lässt sich aus deren Antworten ein einheitlicher Tenor ableiten: Sie haben Angst; in erster Linie vor unkontrollierten Menschenansammlungen, aber auch davor, wie die Besucherinnen und Besucher auf einen Jahrmarkt reagieren, der – anders als in den Vorjahren – von gewissen Einschränkungen geprägt ist. Denn Letzteres könnte sich nicht zuletzt auch auf die Wirtschaftlichkeit auswirken.

«Wir können nur verlieren», sagt etwa Rehetobels Gemeindepräsident Urs Rohner. Er fährt fort:

«Bei den Ständen zu stehen und Leute zurechtzuweisen, die sich nicht an die Empfehlungen halten, ist nicht die richtige Lösung.»

Zudem würde kleineren Gemeinden «die nötige Manpower» fehlen, den Jahrmarkt zu überwachen.



Absage aus Herisau war besonders schmerzlich

In Urnäsch würde nächste Woche traditionsgemäss die Chilbi stattfinden, hätte sich die Gemeinde nicht schon vor geraumer Zeit gegen deren Verwirklichung ausgesprochen. Gemeindepräsident Peter Kürsteiner argumentiert auf Anfrage mit der Rentabilität:

Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident in Urnäsch PD

«Das Schutzkonzept bedeutet für die Veranstalter einen zusätzlichen Aufwand, der sich nicht so einfach kompensieren lässt.»

Vor allem die Festwirtschaft würde erfahrungsgemäss ins Dorf locken, ergänzt Kürsteiner. Und ausgerechnet dort sei es besonders schwierig, die Vorgaben umzusetzen.

Glen Aggeler, Gemeinderat in Herisau. PD

Laut SMV sei die Absage aus Herisau ein erster schwerer Schlag gewesen. Man habe den Veranstaltern zu diesem Zeitpunkt aber auch deutlich mehr Verständnis entgegengebracht als dieser Tage. Denn Mitte Juni, als Herisau seinen Entschluss kommunizierte, war die Lage noch schwieriger einzuschätzen, die Planungsunsicherheit grösser. «Wir mussten aus organisatorischen Gründen frühzeitig handeln und eine Güterabwägung zugunsten der öffentlichen Gesundheit vornehmen», sagt Gemeinderat Glen Aggeler.

Dem SMV bleibt die Handhabung in Herisau trotzdem ein Dorn im Auge. Denn der Waren- und Jahrmarkt findet für gewöhnlich im Oktober statt. Die frühzeitige Absage habe deshalb den Eindruck einer Kurzschlussreaktion hinterlassen. «Man hätte auch zuwarten können», sagt Hiltrud Frei.

Die jüngste Argumentation der Behörden geht für Frei ohnehin in die falsche Richtung. Sie sagt:

Hiltrud Frei, SMV-Präsidentin der Sektion Ostschweiz. Max Tinner

«Die Bevölkerung schätzt es während dieser Zeit besonders, wenn Veranstaltungen statt- finden. Sie wissen und verstehen, dass es zurzeit nicht ohne Einschränkungen geht.»

Die Veranstalter würden sich – so Freis Eindruck – hinter «leeren Worthülsen» verstecken.

In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden sind fast alle Märkte abgesagt worden. Einzig der «Chilbimarkt» im Bezirk Appenzell hat gemäss SMV noch keine offizielle Absage kommuniziert. Auf Anfrage sagt die «Chilbimarkt»-Verantwortliche, Heidi Walter, man sei bemüht, den Anlass abzuhalten.

Die Gespräche mit den Standbetreibern seien im Gange. Bereits übermorgen Mittwoch soll dann im Bezirksrat Appenzell darüber befunden werden, ob eine Durchführung sinnvoll ist. «Es hängt natürlich davon ab, wie gut wir das Schutzkonzept umsetzen können», sagt Walter.

«Wir empfehlen, gewisse Händler nicht mehr zu berücksichtigen»

Die Standbetreiber befürchten zwar, die Leute würden vor dem Hintergrund der Pandemie die sonst so vielbesuchten Dorffeste meiden. Aber immerhin: Die Vermutungen des SMV scheinen sich nicht allerorts zu bewahrheiten. Denn, was die Organisatoren des «Chilbimarkt» angeht, kann man ihnen zumindest nicht den Vorwurf machen, ihnen würde es an gutem Willen fehlen.

Über diesen Hoffnungsschimmer freut sich die Ostschweizer SMV-Präsidentin. Dennoch kann sie nicht über die Haltung einzelner Markthändler, die sich «nur um ihren Mehraufwand sorgen», hinwegsehen. Denn sie würden Zwietracht säen. «Wenn wir ein derart profitorientiertes Verhalten feststellen, empfehlen wir den betroffenen Gemeinden, jene Markthändler beim nächsten Anlass nicht mehr zu berücksichtigen.» Zu guter Letzt äussert Frei die Vermutung, viele Veranstalter würden schon bei vereinzelten kritischen Stimmen einknicken und auf ihre Traditionsanlässe verzichten.