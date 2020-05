«Wir fühlen uns im Stich gelassen»: Ausserrhoder Kantonsschüler kritisieren Matura-Entscheid in einem offenen Brief Die Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Trogen sind verärgert: Trotz Coronakrise müssen sie Ende Mai zu den schriftlichen Abschlussprüfungen antreten, während in anderen Kantone gänzlich auf die Prüfungen verzichtet wird. Nun wehren sie sich in einem Brief. Claudio Weder 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Appenzell Ausserrhoden hält an der Durchführung der schriftlichen Maturaprüfungen fest. Die mündlichen Tests fallen hingegen aus. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Ein knapp drei Seiten langes Schreiben flatterte kürzlich in die Briefkästen von Kantonsschulrektor Marc Kummer und Bildungsdirektor Alfred Stricker. Verfasst und unterzeichnet wurde dieses von Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Trogen. Die Lernenden sind verärgert, weil sie Ende Mai «trotz der momentan sehr schwierigen Situation» zu den schriftlichen Maturaprüfungen antreten müssen, während andere Kantone auf die Prüfungen verzichten.

Die Entscheidung, ob und in welcher Form die diesjährigen Prüfungen abgehalten werden, überliess der Bundesrat am vergangenen Mittwoch den jeweiligen Kantonen. Das Ausserrhoder Bildungsdepartement hatte bereits zwei Tage zuvor mitgeteilt, dass die Abschlussprüfungen an der Kantonsschule Trogen «unter Berücksichtigung der speziellen Situation der Coronapandemie» durchgeführt werden sollen. Und auch Innerrhoden sieht nicht von den Prüfungen ab – wenn auch diese bloss mündlich abgehalten werden.

Zu wenig Vorbereitungszeit

Für die Ausserrhoder Maturanden kommt dieser Entscheid zu spät. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Im Brief heisst es:

«Während die Lehrlinge bereits Wochen zuvor über ihre Lage Bescheid wussten, liess man die Maturafrage zögerlich im Dunkeln.»

Diese Unsicherheit habe sich auf den Lernprozess ausgewirkt: «Wäre die Entscheidung zumindest gleichzeitig wie die Beantwortung der LAP-Frage gekommen, hätten wir deutlich mehr seriöse Vorbereitungszeit und somit wesentlich bessere Aussichten für das Bestehen der Prüfungen gehabt.»

Jetzt belaufe sich die offizielle Vorbereitungszeit auf gerade einmal drei Wochen – ein Zeitraum, der für die Gesamtrepetition des Stoffes trotz Wegfallens der mündlichen Prüfungen, für die bereits viel Zeit verschwendet worden sei, schlichtweg nicht ausreiche.

Ebenso habe die abrupte Umstellung auf den Online-Unterricht das Lernen erschwert: «Man fühlte sich plötzlich auf sich allein gestellt.» Nicht nur sei die direkte Unterstützung «eliminiert und durch mühsamen Mailverkehr und Videotelefonate ersetzt» worden, auch der Austausch zwischen den Lernenden sei verloren gegangen. Dies habe viele Schüler «aus der Bahn geworfen». Die Maturanden sind sich einig:

«In der entscheidendsten Phase der Maturavorbereitung dürfen solche plötzlichen Erschwerungen unter keinen Umständen zugelassen werden.»

Hoffen auf Solidarität

Benachteiligt fühlen sich die Ausserrhoder Gymnasiasten vor allem gegenüber anderen Kantonen wie Zürich oder Bern, die gänzlich auf Abschlussprüfungen verzichten. Als Beispiel nennen die Lernenden die Vorbereitung auf den Numerus clausus. «Schüler aus Kantonen, die auf die Prüfung verzichten, hätten nun deutlich mehr Zeit, sich vorzubereiten, als der Rest.»

Auch gegenüber Absolventen von Berufsmaturitätsschulen entstünden Nachteile: Jene müssten keine Schlussprüfungen absolvieren, seien später aber trotzdem zu den Fachhochschulen zugelassen. «Der Berufsmaturitätsabschluss ist somit gleichwertig, wie er es alle Jahre zuvor schon war.»

Anders sei dies bei den Maturaabschlüssen: Für diese müssten Schüler je nach Kanton einen Mehraufwand betreiben. Folglich komme es zu einer «Diskrepanz zwischen den eigentlich schweizweit gültigen Zeugnissen». Den Maturanden bleibe nun nichts anderes übrig, als auf Solidarität zu hoffen.

«Die Krise hat uns allen viel abverlangt. Zu wissen, dass uns Maturandinnen und Maturanden nun die bisher schönste Zeit unserer akademischen Laufbahn genommen wurde, schmerzt besonders.»

Schulleitung nimmt Kritik ernst

Rektor Marc Kummer hat den Brief bereits gelesen. «Ich nehme die Sorgen und die Kritik der Lernenden sehr ernst», sagt er auf Anfrage. Und er ergänzt: «Wir haben umgehend mit einer kleinen Delegation unter der Leitung von Landammann Alfred Stricker eine Aussprache geführt.» Der Entscheid, die schriftlichen Prüfungen durchzuführen, werde aber gleichwohl nicht in Frage gestellt. Kummer sagt:

«Unsere Absolventinnen und Absolventen werden so eine vollwertige Matura erhalten. Das entspricht den Erwartungen der Universitäten. Das ist ganz wichtig.»

Marc Kummer, Rektor Kantonsschule Trogen. Bild: PD

Wie Kummer weiter ausführt, wolle die Schulleitung die Lernenden in der kommenden Zeit bis zur Maturaprüfung unbedingt unterstützen. «Der Stoff der Abschlussprüfung wird logischerweise auf die Situation der letzten Monate Rücksicht nehmen. Die Lehrpersonen fokussieren in den verbleibenden Wochen in den Prüfungsfächern auf die Prüfungsvorbereitung. Und wir geben den Lernenden in anderen Fächern die Möglichkeit, sich individuell abzumelden, wenn sie die mehr Zeit für die Vorbereitung benötigen.»