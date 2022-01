Schweizer Juniorenmeister Timo Walser spricht über seinen Sieg

Wintersport Risikobereitschaft und Gleichgewicht: Schweizer Juniorenmeister Timo Walser sagt, was ihn am Telemarkskifahren fasziniert Der 16-jährige Timo Walser aus Speicher hat sich gegen seine Konkurrenten durchgesetzt und landet auf Platz 1. Er erzählt, wie er die Telemarkmeisterschaft erlebt hat und wann sein nächster Wettkampf stattfindet. Felicitas Markoff 14.01.2022, 18.04 Uhr

Timo Walser in Action. Die Telemarkmeisterschaften haben im Berner Oberland stattgefunden. Bild: PD

Timo Walser vom Skiclub Bühler deklassierte seine Konkurrenz und eroberte an den nationalen Telemarkmeisterschaften der Junioren die Goldmedaille. Als jüngster Teilnehmer zeigte Silvan Walser ebenfalls eine Glanzleistung und Emil Walser reihte sich inmitten der Elite ein. «Ich war überrascht und glücklich, als ich die Goldmedaille erhalten habe», sagt Timo Walser. Der 16-jährige Ausserrhoder hatte mit dem dritten oder vierten Platz gerechnet. Er freut sich, dass er alle Läufe gut hinter sich gebracht hat. «Offenbar war ich schnell», sagt Timo Walser mit einem verschmitzten Lächeln.

Fahrer aus sechs Nationen kämpften in zwei Disziplinen

Timo Walser, Polymechaniker in Ausbildung. Bild: Felicitas Markoff

Die Telemarkmeisterschaften 2021 haben kurz vor Jahresende im Berner Oberland stattgefunden. Fahrer aus sechs Nationen kämpften in zwei Disziplinen um die Tagesbestzeiten. Insgesamt nahmen 30 Personen, davon sieben Junioren.

Der Riesenslalom, welcher einen Sprung beinhaltete, erforderte nebst fahrerischem Können auch taktisches Geschick. Dieser Sprung sei für Timo Walser eine Herausforderung gewesen und er sagt:

«Ich musste wissen, wo ich genau hinspringen muss, um das nächste Tor optimal anfahren zu können. Zudem musste ich im Telemarkstil landen und durfte dabei keine Zeit verlieren.»

Bei den Rennen sei neben den Riesenslalomtoren ein Sprung, eine 360°-Kurve sowie eine abschliessende Skatingstrecke integriert. Jedes Tor muss im Telemarkschritt gefahren werden, um keine Strafsekunden zu erhalten. Beim Sprung gilt es, die vorgegebene Weite zu erreichen. Sowohl bei den Damen, Junioren und Herren ging der Tagessieg an die Schweiz. Dass Timo Walser auch Kaderfahrer hinter sich liess, zeigt sein grosses Potenzial in dieser Disziplin. Der Speicherer gehörte bei den Junioren zu den jüngeren Teilnehmern und konnte sich dennoch durchsetzen.

Das Walser Trio hat alle anderen hinter sich gelassen. Auf dem ersten Platz steht Timo Walser. Bild: PD

Was muss man für diesen Sport mitbringen? «Wenn es um den Sprung geht, braucht es Risikobereitschaft und Gleichgewicht», sagt der 16-Jährige. Die Sprunglandung wurde vielen Teilnehmenden zum Verhängnis. Das Trio Walser löste diese Aufgabe aber mit Bravour und brachte beide Läufe ins Ziel. Timo Walser sagt: «Ich konnte mich in jedem Lauf steigern.»

Früh übt sich

Durch seinen Vater Emil Walser hat Timo Walser zu diesem Sport gefunden. Im zarten Alter von neun Jahren ist Timo Walser zum ersten Mal auf Telemark Ski gestanden. In dieser Zeit ist sein Vater mit ihm zum Vögelinsegg-Lift in Speicher üben gegangen. Seit der dritten Klasse übt er diesen Sport aus. Und es hat sich gelohnt. Timo Walser sagt:

«Ich finde Telemarkski fahren, ist ein cooler Sport, den nicht jeder macht.»

Nach seinem Sieg bei den Telemarkmeisterschaften konnte Timo Walser sein Selbstvertrauen weiterentwickeln. Sein nächster Wettkampf ist bereits geplant und wird am 4. bis 5. Februar in Engelberg stattfinden. Dort will er sich wieder beweisen.

Verschiedene Sportarten begeistern ihn

Timo Walser begeistert sich auch für Volleyball und Unihockey sowie für Mountainbike fahren. Aber auch andere Sportarten wie Windsurfen probiert der 16-Jährige gerne aus. Neben dem Telemark fährt er im Skiclub Bühler auch auf «normalen Ski». Was unterschiedet Telemarkskifahren vom Alpin Skifahren? Timo Walser sagt:

«Der Schuh ist nur vorne in der Bindung fixiert. Die Ferse ist frei und man geht bei jeder Kurve in die Knie.»

Telemarkski fahren erfordere mehr Gleichgewicht. Zentral auf dem Ski zu stehen, sei zudem ein weiterer wichtiger Punkt, der bei dieser aussergewöhnlichen Sportart berücksichtigt werden muss.

Der Vater Emil Walser zusammen mit Silvan Walser. Bild: PD

Obwohl Timo Walser bei den Telemarkmeisterschaften der Junioren gewonnen hat, strebt er keine Profi-Karriere an. Auf seinen nächsten Wettkampf in Engelburg freut sich der lernende Polymechaniker trotzdem.