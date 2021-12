Appenzeller Skilifte starten ihre Saison

Wintersport «Es freut mich, dass es endlich losgeht»: Im Appenzellerland startet die Skisaison Die Motoren der Skilifte surren wieder. Die Saison startet dieses Wochenende für fast alle Betreiber. Am Skilift Horn in Schwende fahren Kinder und Erwachsene bereits seit Mittwoch den Hang hinunter. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Auch ein grauer Himmel hält Skibegeisterte nicht ab. Bild: Elia Fagetti

Der Schnee fällt langsam, aber dicht. Mit der weissen Pracht steigt bei der Ostschweizer Bevölkerung auch die Lust am Skifahren. Die Sportgeräte werden aus dem Keller geholt. Kinder bitten ihre Eltern, am Nachmittag mit ihnen Ski fahren zu gehen.

Im Appenzellerland beginnt die Saison für die meisten Skiliftbetreiber offiziell nun dieser Tage. Bereits seit Mittwoch ist der Skilift Horn in Schwende geöffnet. An diesem frühen Freitagnachmittag finden sich bereits viele Familien auf der Piste. Die Kinder rennen umher und helfen ihren Kameraden an der Talstation, die Ski anzuziehen. Die Eltern achten mit wachsamem Auge auf ihre Zöglinge. Auch die Skilehrer und Verantwortlichen für den Skilift sind nicht weit.

Vertraute und nahe Skipiste

So steht auch Sarah Sedda an diesem bewölkten, grauen Tag auf der Piste. Die Mutter erzählt, dass ihre Kinder zurzeit in der Skischule seien. «Ich gehe viel mit meinen Kindern hier Ski fahren», sagt sie. Das Skigebiet Horn liege an einem praktischen Ort, sie lebe mit der Familie in Appenzell. Sedda sagt: «Es freut mich, dass die Saison endlich losgeht.» Ausserdem sei das Skifahren für sie ein Stück Schweizer Kultur. Dies wolle sie an ihre Kinder weitergeben.

Auch vor Ort ist Eveline Kunfermann. Sie sagt: «Sobald der Schnee fällt, stehe ich mit meiner Familie auf der Piste.» Auch sie schätzt, dass die Piste sehr nahe liegt. Das mache einen Skitag mit den Kindern unkompliziert. Kunfermann findet es zudem gut, dass für jeden Skityp etwas geboten wird.

Mit seinen Primarschülerinnen und -schülern geht Samuel Tomasi an diesem Nachmittag Ski fahren. Die Schule, in der er unterrichtet, ist nur 50 Meter vom Skilift entfernt. «Wir können vom einen Tag auf den anderen entscheiden, ob wir mit der Klasse Ski fahren gehen», sagt der junge Lehrer.

Links fährt der Skilift den Hang hoch, rechts werden die Kinder in der Sportart unterrichtet. Bild: Elia Fagetti

Besonders wichtig für ihn sei die Übersichtlichkeit der Piste. Man sehe die Kinder gut, und so könne man ihnen mehr Freiheit geben und sie einfach machen lassen. An diesem Freitagnachmittag sind Tomasi und seine Klasse hier, weil der Schwimmunterricht wegen Corona ausgefallen sei. Ausserdem schätzt Tomasi das familiäre Umfeld auf der Piste. Er sagt, man kennt sich.

Neben dem Skifahren kann sich der ermüdete Sportler oder Sportlerin im «Beizli» aufwärmen. Geführt wird das kleine Lokal von Karin Bürzle. Mit fröhlichem Gemüt begrüsst sie die Skifahrer und kümmert sich um ihre Gäste. Sie sagt:

«Wie alle Jahre wieder: Sobald Schnee liegt, startet unsere Saison eigentlich immer.»

Es seien auch zwei Skilehrer auf Platz. Es sei auch das Ziel des Skigebiets, auf Familien ausgelegt zu sein.

Seit Jahren mehr Besucher

Die Saison im Gebiet Ebenalp-Horn startete also gut. Für das Skigebiet sei die Öffnung so früh wie schon seit Jahren nicht mehr, sagt Patrick Ulmann von der Ebenalpbahn. Dank Beschneiungsanlage konnte der Skilift Horn bereits am Mittwoch in Betrieb genommen werden. Zudem: Die Saison sei damit über Weihnachten und Neujahr gesichert.

Auf der Ebenalp geht es dieses Wochenende los. Die Skilifte sind vorerst am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Dezember, geöffnet und dann ab dem 18. Dezember täglich in Betrieb. Am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Dezember, wird auch in der Nacht Ski gefahren. An diesen beiden Abenden organisieren die Ostschweizer Sportgeschäfte von 18.45 bis 21.30 Uhr einen Skitest am Skilift Horn. Auf den beiden FIS-Pisten können die neuesten Modelle getestet werden. Für die Kinder findet am Sonntag, 19. Dezember, das beliebte Appenzeller Kinderskirennen statt.

Das grösste Skigebiet des Appenzellerlands wird immer beliebter. In den vergangenen Jahren haben die Verantwortlichen des Skigebiets Ebenalp-Horn gemäss Medienmitteilung einen Anstieg an Kundinnen und Kunden verzeichnet. Kurze Anfahrtswege, genügend Parkplätze, geringe Wartezeiten und preiswerte Tickets seien der Grund. Diese Angebote würden vor allem von Familien geschätzt. Gemäss Markus Werren, Leiter Skibetrieb, schätzen die Leute auch die Bügellifte. Dadurch regele sich die Kapazität auf der Piste automatisch, was zu einem entspannten Erlebnis auf der Piste beiträgt.

Übersicht über die Skilifte im Appenzellerland

Dank der steten Schneefälle kommen passionierte Skifahrerinnen und Skifahrer auch in den meisten anderen grösseren Skigebieten im Appenzellerland auf ihre Kosten. Unsere Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

In Urnäsch ist der Ponylift gemäss Website geöffnet, der Skilift hingegen noch geschlossen. Der Entscheid fällt am Samstagmorgen.

Der Skilift Hörnli aus Schönengrund hat geschlossen.

Für den Skilift Schwellbrunn startet die Saison am Samstag ab 10 Uhr.

Für die zwei Skilifte in Speicher beginnt die Saison unterschiedlich. Vögelinsegg startete am Freitag um 19 Uhr. Der Skilift Blatten nimmt den Betrieb am Samstag, 13.30 Uhr, auf.

Der Skilift in Heiden ist geöffnet. Sowohl Tages- als auch Abendbetrieb wird angeboten. Dank guter Wetterverhältnisse kann in Heiden von ganz unten gestartet werden, der Mitteleinstieg ist nicht in Betrieb.

Der Skilift in Oberegg ist geöffnet. Die Skilifte des Alpsteinblicks laufen seit Donnerstag, 13 Uhr. Einzig das Restaurant Hütten ist nicht geöffnet.

In Brülisau startete die Saison laut Facebook am Samstag.

Der Skilift Sollegg in Appenzell ist gemäss Website noch nicht geöffnet.

Der Skilift Grub-Kaien nimmt am Samstag den Betrieb auf.

