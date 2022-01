Ausserrhoden: Die meisten Skilager sollen stattfinden

Wintersport «Das Risiko ist ähnlich hoch wie im Schulzimmer»: Die meisten Ausserrhoder Schulen halten an der Durchführung von Skilagern fest Nachdem die Durchführung von Skilagern im Jahr 2021 durch den Bund verboten wurde, stehen aktuell viele Organisatoren angesichts der Omikronwelle vor der Frage: absagen oder durchführen. Wir haben bei verschiedenen Schulen in Appenzell Ausserrhoden nachgefragt. Mea McGhee Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Viel frische Luft und Bewegung: Einige Ausserrhoder Schulen führen Schneesportlager durch. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Verschiedene Ausserrhoder Schulen organisieren dieses Jahr ein Winterlager. Doch die Pandemielage stellt die Organisatoren vor schwierige Entscheidungen: durchführen oder absagen? Es gilt, Vorgaben der Kantone und der Lagerhäuser einzuhalten. Wiegen Testpflicht und das Maskentragen schwerer als das Lagererlebnis und die Bewegung im Freien? Schulleiterinnen und Schulleiter und ihre Überlegungen.

Am 6. Januar hat der Kanton die Kriterien zur Durchführung von Schneesportlagern bekannt gegeben. Skilager sind grundsätzlich erlaubt, wer teilnehmen möchte, muss einen negativen Coronatest vorweisen – ein Selbsttest genügt nicht. Während des Skilagers wird erneut getestet.

Waldstatt: Letzte Tests direkt vor der Abreise

Am Montag will die Oberstufe Waldstatt nach Obersaxen ins Skilager fahren. Am Mittwoch wurden alle Teilnehmenden getestet. «Am Montagmorgen vor der Abreise mit dem Car wird eine weitere und am Lagermittwoch die dritte Testrunde durchgeführt», sagt Schulleiterin Vreni Kölbener-Zuberbühler. Es werden rund 50 Personen am Lager teilnehmen.

Vreni Kölbener-Zuberbühler, Schulleiterin der Schule Waldstatt. Bild: PD

Die Vorfreude bei den Lernenden sei gross. Und wie stehen die Eltern zur Durchführung?« Jene, die sich bei mir gemeldet haben, finden es wichtig und richtig, dass die Kinder wieder einmal etwas Besonderes erleben können», sagt die Schulleiterin.

«Eine Absage wäre sicher einfacher gewesen, doch wir wollen eine verantwortbare Normalität ermöglichen und gehen mit dem nötigen Respekt ins Lager.»

Im Lagerhaus müssen die Teilnehmenden gemäss Vorgaben des Kantons Graubünden und des Betreibers eine Maske tragen, für die Leitungspersonen gilt zusätzlich 2G. Die Schule Waldstatt habe im Dezember sehr viele Coronafälle verzeichnet, im neuen Jahr habe es nur vereinzelte Erkrankte in den Klassen. Vreni Kölbener wird das Material für die dritten Tests nach Obersaxen bringen und zwei Tage am Lagerleben teilnehmen.

Teufen: Einzelne Skitage wird es sicher geben

Urs Schöni, Schulleiter der Sekundarschule Teufen. Bild: PD

In Teufen wurden die freiwilligen Skilager in Elm und Lavin für die Sekundarklassen am Freitag abgesagt. Stattdessen würden nun zwei Skitage ab Teufen organisiert, sagt Urs Schöni, Schulleitung Hörli. Die Schule Teufen hat zudem für die 1. bis 6. Klässler Schneesporttagen ohne Übernachtung ausgeschrieben. Rund 120 Kinder haben sich angemeldet.

Gais: Erstes Lager für die Fünftklässler

Für die Fünftklässler aus Gais wird es das erste Lager sein, entsprechend gross sei die Vorfreude, so Schulleiter Marco Zehnder. Und: «Wir wollen den Kindern dieses Erlebnis ermöglichen. Auch die Eltern unterstützen diese Haltung.» Am Montag fahren die 5. und 6. Klassen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Toggenburg. Das Risiko, in der «Skilager-Bubble» an Corona zu erkranken, schätzt Zehnder etwa gleich hoch ein, wie es im Schulalltag wäre. Die Verpflegung erfolgt im Lagerhaus, die Hygienemassnahmen werden eine zentrale Bedeutung haben. Mit darf, wer im Rahmen Testung im Voraus negativ war. Auch am Ende des Lagers werden alle Beteiligten getestet. Je nach Ergebnissen der Testungen sowie der räumlichen Situation, wird im Lagerhaus auf der Alp Selamatt eine Maskenpflicht gelten.

Rehetobel: Lager in den März verschoben

Alexandra Wirth, Schulleiterin der Primarschule Rehetobel. Bild: PD

Für die Kinder der 4. bis 6. Klassen in Rehetobel gibt es jedes Jahr ein Skilager. Dieses Jahr haben Schulkommission und Schulleitung entschieden, das Lager zu verschieben. Statt vor den Sportferien geht es neu am 21. März auf die Alp Sellamatt im Toggenburg. Schulleiterin Alexandra Wirth sagt:

«Das Skilager ist ein Herzstück unseres Jahresprogramms.»

Es sei wichtig, den Kindern einen möglichst normalen Schulalltag zu ermöglichen und dazu würden auch Lager gehören. Dank des Entgegenkommens der Betreiber des Lagerhauses und der Flexibilität des Leitungsteams sei die Verschiebung möglich.

Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel: Freiwilliges Lager gut besucht

«Da das Lager freiwillig ist und während der Sportferien stattfindet, können Eltern oder Teilnehmende kurzfristig problemlos absagen», erklärt Urs Breu, Schulleiter der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel. Knapp 40 von 130 Schülerinnen und Schülern hätten sich für das Skilager in Sent angemeldet, mehr als üblich. Auf die Piste geht es in Scuol und die Mittagsverpflegung erfolge als Lunch im Skigebiet, bei schlechtem Wetter im Lagerhaus. Das freiwillige Skilager wird seit Jahrzehnten angeboten. «Lager ermöglichen wertvolle Erlebnisse und sind wichtig», findet Urs Breu.

Walzenhausen: Durchführungsentscheid steht aus

Walzenhausen hat Schneesportlager in der Lenzerheide für Lernende ab der fünften Klasse für den 21. bis 25. Februar geplant. Insgesamt würden rund 90 Personen teilnehmen, darunter nebst Lernenden und Lehrpersonen einige externe Helferinnen und Helfer. Noch ist gemäss Interimsschulleiter Daniel Wyder offen, ob es stattfinden kann. Aktuell würden die Machbarkeit unter den Vorgaben der Kantone und der Unterkunft geprüft. Von Elternseite her sind ihm zwei Haltungen bekannt: Die einen fänden eine Durchführung nicht verantwortungsvoll, die anderen fänden es schade, würde man den Kindern das Lagererlebnis verunmöglichen.

«In einem Lager können die Kinder und Jugendlichen neben den sportlichen Aktivitäten im Schnee wichtige Erfahrungen zur Sozialkompetenz machen», sagt Wyder. Sollte das Schneesportlager wie im Vorjahr nicht durchgeführt werden können, werde man Alternativen prüfen, um den Lernenden solche Erfahrungen in derselben Woche zu ermöglichen. Die Walzenhauser haben ein Lagerhaus gebucht mit mehreren Gebäuden, eines für die 5. und 6. Klasse, eines für die Oberstufe. Alle Mahlzeiten würden in den Lagerhäusern eingenommen, in denen Maskenpflicht ab zwölf Jahren gilt. Der Entscheid zur Durchführung oder Absage soll am 7. Februar gefällt werden, so Wyder. «Wir müssen mit der Flexibilität leben und die Unsicherheit aushalten.»

