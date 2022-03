Haarausfall-Betroffene äussert sich zum Oscar-Skandal

Oscar-Skandal Haarausfall-Betroffene kann Will Smiths Ohrfeige nachvollziehen: «Den Witz kann man so wirklich nicht bringen» Die Oscar-Ohrfeige ist nach wie vor in den Medien präsent. Auslöser für Will Smiths Ausraster war ein Witz über seine Frau, die Schauspielerin Jada Pinkett Smith, welche an Alopecia erkrankt ist. Menschen, die selbst an Haarausfall leiden, können verstehen, was die 50-Jährige durchmacht. Die Waldstätterin Romina Rausch kann die Ohrfeige gut nachvollziehen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schauspielerin Jada Pinkett Smith bei den diesjährigen Oscars. Sie leidet seit Jahren an Haarausfall. Bild: John Locher / AP

Eine Szene, die auch Tage später weltweit zu reden gibt: Mitten in der Oscar-Zeremonie ging Filmstar Will Smith auf die Bühne und verpasste Komiker Chris Rock eine schallende Ohrfeige. Rock hatte zuvor Witze über Smiths Frau Jada Pinkett Smith und deren Haarausfall gerissen. Rock: «Jada, ich kann es kaum erwarten, dich in ‹GI Jane 2 ›zu sehen.» Eine Anspielung auf «GI Jane», in welchem Demi Moore eine Soldatin spielte, welche sich im Verlauf der Ausbildung den Kopf kahl schor. Der Witz war zu viel für Will Smith. Die Grenze des guten Geschmacks schien für ihn überschritten.

Romina Rausch aus Waldstatt leidet seit 23 Jahren an Alopecia Areata. Bild: PD

Eine, die Smiths Reaktion nachvollziehen kann, ist Romina Rausch aus Waldstatt. Seit sieben Jahren betreibt sie das Geschäft «Kopfrausch», in welchem selbstdesignte Kopfbedeckungen und ein entsprechendes Zubehörsortiment (Augenbrauen, Wimpern, Pflegeprodukte) angeboten werden. Ihre Kundinnen und Kunden sind an Haarausfall erkrankt oder haben die Haare infolge einer Chemotherapie oder Ähnlichem verloren. Den Laden im Herzen Herisaus musste Rausch zwar infolge von Corona vergangenen Dezember schliessen, doch betreibt sie seitdem einen Onlineshop mit einem ausgebauten Angebot. Sie selbst leidet seit 23 Jahren an Alopecia Areata, verfügt dementsprechend nur über sehr wenig Kopfbehaarung. Rauschs Angaben zufolge hatte sie sich die ersten zehn Jahre versteckt. Heute geht sie offen mit dem Thema um, setzt sich für eine Enttabuisierung ein und will Betroffenen Mut machen.

Ein Witz, der übers Ziel hinaus schoss

War Chris Rocks Witz geschmacklos? «Den kann man so wirklich nicht bringen», so Rausch. «Wenn zumindest am Schluss noch ein Kompliment gefolgt wäre im Sinne von ‹Scherz beiseite – ich finde es klasse, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst und so anderen Betroffenen Mut machst› wäre die Situation auch nicht dermassen eskaliert.» Wenn sich Betroffene offen ohne Haare zeigen, bräuchten sie eine Bestätigung, so Rausch. Zumindest in den Anfangsjahren. Jada Pinkett Smith leidet seit rund zehn Jahren an Haarausfall, spricht in Talkshows und Interviews darüber. «Ich glaube, sie ist mittlerweile stark genug, um ihre Krankheit nicht verstecken zu müssen. Aber die ersten Jahre war dies sicher anders.» Die Anfangszeit der Verunsicherung war für die ganze Familie schwierig. Gemäss Rausch sei es durchaus möglich, dass die schlechten Erinnerungen von damals bei Rocks Witz in Smith hochgekommen sind.

Eine Krankheit wird bekannter

Eine gute Seite hat Will Smiths Reaktion jedoch: Über Haarausfall, über Alopecia im Speziellen, wird derzeit öffentlich diskutiert. Das sei für die Enttabuisierung wichtig, so die Waldstätterin. Jada Pinkett Smith ist aber als Aushängeschild der Krankheit nur bedingt geeignet. Sie hat noch Haare auf dem Kopf, selbst Augenbrauen und Wimpern sind noch da. Das liefert nur einen kleinen Ausschnitt der Krankheit in der Öffentlichkeit. Viele Betroffene hätten nämlich keinerlei Behaarung mehr auf Kopf und im Gesicht. Der Leidensdruck ist gemäss Rausch bei der sogenannten «Alopecia totalis» noch um ein Vielfaches grösser. Trotzdem ist Jada Pinkett Smith in den Kreisen der Betroffenen schon längst bekannt. Und Romina Rausch findet es gut, dass die Krankheit nun einen breiten Diskurs erfährt. Das helfe schliesslich allen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen