Wie das Rotwild dem Wald im Jagdbanngebiet Säntis schadet

Rotwild «Wir haben hier keinen einzigen gesunden Jungwald»: Was die Hirsche im Jagdbanngebiet Säntis anrichten Die grosse Hirschpopulation im Alpstein bereitet Sorgen. Trotz des Rekurs von Umweltverbänden gegen die Hirschjagd: Nach Ansicht der Waldbesitzer sind Sonderjagden notwendig. Selina Schmid

Franz Mazenauer (links) und Albert Streule unterwegs im Jagdbanngebiet Säntis. Bild: Belinda Schmid

Im Gebiet Berneregg im Weissbachtal weht der Wind durch die Wipfel der Weisstannen, Buchen und Fichten. Aus der Ferne ist das Tosen des Leuenfalls zu hören, überall zwitschern Vögel. Doch diese voralpine Idylle trügt. Franz Mazenauer, Präsident der Korporation Wilder Bann, deutet auf ein steiles Waldstück und sagt: «Unser Wald ist in Not. 80 Prozent der Bäume sind unwiderruflich geschädigt.» Er ist mit Albert Streule, Präsident der Korporation Zahmer Bann, im Jagdbanngebiet Säntis unterwegs.

Denn der Wald im Jagdbanngebiet Säntis steht unter Druck. Schädlinge wie der Borkenkäfer zerfressen Teile der Rinde und lassen die Bäume sterben, Stürme knicken die Baumstämme um, der Klimawandel bringt trockenere und wärmere Sommer mit sich. Die unmittelbarste Zerstörung richtet jedoch das Rotwild an. Der Hirsch, der erst vor etwa 50 Jahren ins Gebiet einwanderte, fühlt sich im Jagdbanngebiet Säntis wohl. Seine Population ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen, sodass er auf der Suche nach Nahrung junge Weisstannen und heranwachsende Fichten zerstört.

Die Idylle im Jagdbanngebiet Säntis trügt. Bild: Belinda Schmid

Unverständnis über Rekurs der Umweltverbände

Das Problem des Rotwilds hat der Kanton Appenzell Innerrhoden vor einigen Jahren erkannt und gemeinsam mit Waldbesitzern, Jägern und Umweltverbänden 2017 das Konzept Wald und Hirsch erarbeitet. Durch 26 Massnahmen sollen die Wälder im Jagdbanngebiet vor Wildschäden geschützt und bei der Verjüngung unterstützt werden. Die Massnahmen betreffen die Landwirtschaft, den Tourismus und die Forstwirtschaft. Das Konzept beinhaltet auch die Sonderjagd des Rotwilds innerhalb des Jagdbanngebietes.

Zum ersten Mal überhaupt haben die Umweltverbände Rekurs gegen diese Sonderjagd eingelegt. Ziel des Rekurses sei nicht, die Jagd generell zu verhindern, sondern dass sie grundsätzlich ausserhalb des Jagdbanngebietes durchgeführt wird und alle anderen Massnahmen besser umgesetzt werden. Denn nach Ansicht von Pro Natura und WWF hapert die Umsetzung der restlichen 25 Massnahmen. Die Jagd im Jagdbanngebiet sollte die letzte Massnahme gegen die Überpopulation der Rothirsche sein, so die Verbände. Allerdings sei kein Ziel in Sicht, bis wann die Jagd beendet werden sollte. Die Verbände schrieben: «Ganz im Gegenteil wird die Jagd im Jagdbanngebiet offenbar als die entscheidende Massnahme verkauft, um der Wald-Hirsch-Problematik im Kanton Herr zu werden.»

Die Hirsche fressen die Rinde und schaden der Wasserversorgung des Baumes. Bild: Belinda Schmid

Der Rekurs stösst bei Franz Mazenauer und Albert Streule auf Unverständnis. Streule sagt: «Der Abschuss von Hirschen im Jagdbanngebiet ist eine von 26 Massnahmen. Bei so vielen Massnahmen wird es immer solche geben, die zu viel oder zu wenig umgesetzt werden.» Die Umsetzung habe erst vor zwei Jahren begonnen. Bis die Massnahmen gegen die Überpopulation der Hirsche Wirkung zeigen, dauere es Zeit. Mazenauer ergänzt: «Währenddessen haben wir weiterhin Schäden durch die Hirsche. Nur die Jagd hat unmittelbar einen Effekt auf die Population.»

Bonsai-Buchen im Alpstein

Wie gross der Schaden ist, den die Rothirsche anrichten, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Er zeigt sich erst, wenn man einige Schritte in den Wald geht. Die Stämme der Fichten sind nicht mehr nur braun, sondern haben weisse Streifen. Auch entlang der Wurzeln finden sich die weissen Streifen. Es scheint, als ob jemand Kerzenwachs an die Stämme getröpfelt hat. Tatsächlich aber knabbern die Hirsche gerne an der Baumrinde und reissen sie ab. Mazenauer erklärt:

«Der Baum blutet, denn er versucht, mit Harz die Wunden zu schliessen. Doch das hilft nicht.»

Von nun an könne durch diese Wunden Fäule eindringen. Zwar wachsen die Fichten noch einige Jahrzehnte weiter. Doch weil die Bastschicht, ein Teil der Rinde, für die Wasserversorgung des Baumes zuständig ist, entwickeln sie sich nicht mehr richtig. Stattdessen sterben sie langsam und laufen Gefahr zu stürzen.

Das Ausmass der Wildschäden wurde nie für das ganze Gebiet geschätzt. Doch besonders Jungschäden leiden. Bild: Belinda Schmid

Neben der Sicherung von Hängen und der Funktion als Lebensraum für Wildtiere hat der Wald für seine Besitzer eine grosse wirtschaftliche Komponente. Das wertvollste Holz seien die ersten zehn Meter einer 80- bis 100-jährigen Fichte, sagt Mazenauer. Doch auf den ersten zwei Metern fressen die Hirsche die Rinde weg. Das Holz verliere Qualität und eigne sich höchstens noch für Brennholz. Auch andere, wirtschaftlich weniger interessante Bäume leiden. Die Weisstannen sind besonders in den ersten Jahren für die Hirsche interessant. Sie fressen die zarten Knospen und behindern so das Wachstum. Auch die jungen Buchen erreichen kaum Hüfthöhe. «Bonsai-Buchen» nennt sie Albert Streule im Vorbeigehen.

Baumschutz half nicht immer

Wie gross das Ausmass der Wildschäden in den Korporationen Wilder Bann und Zahmer Bann ist, habe man nie ausgerechnet, sagen die Präsidenten der Korporationen. Doch es sei in den Jungwäldern besonders gross. Franz Mazenauer sagt: «Wir haben hier keinen einzigen gesunden 40-jährigen Wald.» In der Forstwirtschaft wird für die nächsten 80 bis 100 Jahre geplant. Darum werde sich die Auswirkung der Überpopulation der Hirsche erst viel später zeigen, so Mazenauer: «Wenn sich die heutigen Jungwälder nicht richtig entwickeln können, dann wird die übernächste Generation keinen gesunden Wald mehr haben.» Streule ergänzt:

«Ein schwacher Wald ist auf Erkrankungen oder andere Risiken anfälliger.»

Angesichts dieser Aussichten sind die Waldbesitzer aktiv geworden. Sie haben bereits diverse Schutzmassnahmen für die bedrohten Bäume getroffen und über die Jahren verschiedene Methoden versucht. Einst hatte man die Bäume mit einer Schicht verputzt, damit die Hirsche nicht an die Rinde kommen. Allerdings knabberten die Hirsche so lange an dem Verputz, dass er abbröckelte und die köstliche Rinde darunter preisgab.

Über die Jahre wurden verschiedene Baumschutzmassnahmen eingesetzt, doch nicht immer halfen sie gegen die Schälschäden. Bild: Belinda Schmid

Dann wurden chemische Salben eingesetzt, welche die Rinde unappetitlich machten. Auch werden Plastiknetze und Maschendrahtzäune um den Stamm gewickelt. Oft halten sie die Hirsche von der Rinde fern, aber nicht immer. Und diese Massnahmen sind so aufwendig und teuer, dass sie sich kaum für das ganze Gebiet der Korporationen Wilder Bann und Zahmer Bann umsetzen liessen. Ein Einzelschutz aus Maschendrahtzaun kostet pro Baum etwa 100 bis 150 Franken.

Volle Kassen oder einen gesunden Wald

Wenn die Waldbesitzer Bäume wegen der Wildschäden verfrüht fällen müssen, können sie sich bei der kantonalen Wildschadenkasse melden. Einen Teil ihrer Verluste bekommen sie dann vergütet. Mazenauer sagt aber klar, dass es nicht um das Geld gehe. «Was will ich mit dem Geld in der Kasse, wenn ich dann keinen Wald mehr habe?» Wichtiger sei, dass im System ein Gleichgewicht zwischen dem Hirsch und dem Nahrungsangebot herrsche. Auch wenn Mazenauer die Jagd widerstrebe: für dieses Gleichgewicht habe es gegenwärtig schlicht zu viele Hirsche.

Vom Konzept Wald und Hirsch sind beide nach wie vor überzeugt. Und eine Lösung werde sich finden lassen, denn in der Vergangenheit sei die Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden gut gewesen. Die Wildruhezonen, eine der Massnahmen dieses Konzepts, wurden diesen Frühling an der Landsgemeinde angelehnt. Der Grosse Rat muss nun ein neues Konzept ausarbeiten, doch das dürfte dauern.

Gegenüber dem Berneregg befindet sich das Gebiet Sonnenhalb, das als Teil der umstrittenen Wildruhezone gedacht war. Bild: Belinda Schmid

Gemäss Albert Streule müsse den jungen Bäumen eine Chance gegeben werden, aufzuwachsen. Durch die Verbiss- und Schälschäden seien sie fundamental bedroht. Er sagt: «Bei der jetzigen Rotwildpopulation gehört ein gesunder, durchmischter und damit zukunftsfähiger Wald der Vergangenheit an.» Franz Mazenauer ergänzt: «Im Moment wäre ich einfach froh, wenn die Hirschpopulation nicht mehr weiter ansteigt.»

