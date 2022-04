WWF wehrt sich gegen falsche Aussagen an der Landsgemeinde

Wildruhegebiete WWF wehrt sich gegen Kritik an der Landsgemeinde: «Die Aussagen waren falsch» Der WWF zeigt sich enttäuscht über die Rückweisung der Wildruhegebiete an der Landsgemeinde. Und wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe mancher Sprecher. Selina Schmid Jetzt kommentieren 26.04.2022, 18.00 Uhr

Im «Sonnenhalb» hätten die Hirsche ihre Energiereserven schonen können. Die Landsgemeinde entschied sich aber gegen die Wildruhegebiete. Bild: Eddy Risch / Keystone

Vorerst gibt es keine Wildruhezonen in Appenzell Innerrhoden. Der Entscheid der Landsgemeinde vom Sonntag sorgt für Ärger und Bedauern. Mila Yong, Geschäftsführerin des WWF Appenzell, sagt: «Es ist sehr schade, hat die Landsgemeinde sie abgelehnt. Für die Wildtiere sind die Wildruhegebiete sehr wichtig.» Und das Konzept ist sinnvoll: «So, wie die Zonen geplant waren, entsprachen sie Minimalanforderungen und hätten einen Grundschutz gewährleistet.»

Mit der Revision des Jagdgesetzes hätten vier Wildruhegebiete im Kanton geschaffen werden sollen. Innerrhoden ist der letzte berggeprägte Kanton der Schweiz, welcher keine hat. Der Naturverbund Innerrhoden hatte die Revision des Jagdgesetzes abgelehnt, da sie zu wenig Fläche unter Schutz gestellt hätte. Der WWF Appenzell war für die Revision, doch auch der Verein betonte, dass der Vorschlag lediglich den minimalen Voraussetzungen für die Umsetzung des «Wald Hirsch»-Konzepts entsprach. Mila Yong sagt, der Kanton braucht die Wildruhezonen. «Jedes der vier Gebiete ist für verschiedene Wildtiere relevant. Fachleute haben die Zonen nach den Bedürfnissen der Wildtiere ausgearbeitet. Wenn die Zonen erneut beurteilt werden, kommt man auf das gleiche Ergebnis.»

Zu unflexible Regeln für Schutzgebiete

Die Landsgemeinde hatte am Sonntag aber eine Überarbeitung der Gebiete und ihrer Regeln gefordert. Bauherr Ruedi Ulmann sagt dazu: «Das war kein grundsätzliches Nein zu Wildruhegebieten, sondern zu den Wildruhegebieten in dieser Ausarbeitung.» Die Landsgemeinde habe dem Grossen Rat mit der Rückweisung einen klaren Auftrag erteilt: Das Gebiet Sonnenhalb soll ersatzlos gestrichen und das Gebiet Brugger Wald überdacht werden. Dazu sollen Regeln geprüft werden, die eine periodische Neubeurteilung der Schutzzonen ermöglichen. Ulmann sagt, eine solche Regel war bereits im Konzept enthalten gewesen.

Grossrat Sepp Manser stellte am Sonntag den Rückweisungsantrag und die Forderungen. Er sagt: «Mich baten etliche Bürger etwas gegen das Wildruhegebiet Sonnenhalb zu unternehmen.» Auf Anfrage sagt er, dass er die Wildruhezonen nicht grundsätzlich ablehnt. Auch das Gebiet Sonnenhalb nicht, dessen ersatzlose Streichung er am Sonntag gefordert hat. Dessen jetzige Form, Grösse und Ausgestaltung stimmen aber nicht. Er findet, dass die Zonen zu unflexibel gestaltet wurden. «Ich habe wirklich Angst vor den Naturschutzverbänden, die alles verhindern wollen, was Entwicklungspotenzial hat. Die Gebiete wären für künftige Entwicklung regelrecht eingefroren.»

Laut Mila Yong ist «Sonnenhalb» darum wichtig, da sich das Rotwild dort aufhält. Die Tiere benötigen wegen der geringeren Störungen im Winter weniger Reserven und somit weniger Nahrung, was den Wald schont und die Waldverjüngung begünstigt. Auch am Brugger Wald will der WWF festhalten, da Fachleute zum Schluss kamen, dass dort der sinnvollste Lebensraum für Auerwild ist. «Es ist klar, dass kein Gebiet einfach so ersatzlos gestrichen werden kann.»

Und wenn sich die Population der bedrohten Arten erholt hat, kann dann ein Gebiet gestrichen werden? Die Zahl der Wildtiere könne aufgrund vieler Einflüsse steigen und sinken, so Yong. Wenn eine Überprüfung gemacht würde, dann nur über einen langen Zeithorizont. Drei Jahre wären zu kurz, um es tiergerecht und biologisch beurteilen zu können. «Schutzgebiete müssen Bestand haben.»

WWF wehrt sich gegen falsche Kritik

Der WWF wurde an der Landsgemeinde direkt kritisiert. Immer wieder habe der Verein in der Vergangenheit Jagdbewilligungen im Banngebiet durch Einsprachen verhindert, sagte Grossrat Jonny Dörig. Die Abschüsse hätten helfen sollen, die grosse Population des Rotwilds zu kontrollieren. Mila Yong hält klar dagegen: «Die Aussage von Dörig ist schlichtweg falsch. Es gab von unserer Seite nie eine Einsprache gegen die geplanten Abschüsse im Jagdbanngebiet.» Geduldig hätten Pro Natura und der WWF Appenzell auf die langsame und schrittweise Umsetzung der Massnahmen gewartet. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton war stets positiv.

Auch dass die nächste Einsprache des WWF bereits auf der Website angekündigt sei, sei falsch. Mila Yong sagt: «Das Einzige, das zum Thema auf der Website zu finden ist, ist eine Medienmitteilung, in der wir die Aufnahme der vierten Wildruhezone begrüssen.» Auch diese Zeitung kann keine entsprechenden Inhalte finden.

Hirschproblem wird vorerst bleiben

Wie geht es weiter mit den Wildruhezonen? Bauherr Ruedi Ulmann sagt, dass nun Lösungen gesucht und ausgearbeitet werden müssen, wie die Forderungen der Landsgemeinde in das Konzept Wald und Hirsch passen. Dafür ginge man noch einmal durch alle Institutionen, was einiges an Zeit beanspruchen wird. Klar sei aber: «In der Zwischenzeit wird es schwierig sein, Hirschabschüsse im Jagdbanngebiet zu tätigen, die auch wirklich zu einer Reduktion der Rotwildpopulation führen.»

Geschäftsführerin Mila Yong sagt, dass der WWF bereit ist, weiter mit den entsprechenden Behörden nach dem Konzept Wald und Hirsch zusammenzuarbeiten. Für die erneuten Verhandlungen über die Wildruhezonen erhoffe sich der WWF, dass den Wildtieren ein genügend hoher Stellenwert gegeben wird. «Es soll auf fachlichen und biologischen Grundlagen beurteilt werden, was sie brauchen. Nicht auf politischen.»

