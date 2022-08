Diese Gemeindepräsidenten treten 2023 nochmals an

Wiederwahlen Gesamterneuerungswahlen 2023: Diese Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten treten nochmals an Im kommenden April müssen die politischen Ämter in Appenzell Ausserrhoden neu bestellt werden, will heissen: Die Amtsdauer der Behördenmitglieder endet. Eine Umfrage bei den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten zeigt, wer erneut kandidieren möchte, wer nicht und wer diesen Entscheid noch nicht gefällt hat. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den Gesamterneuerungswahlen 2023 müssen alle politischen Ämter im Kanton neu bestellt werden. Bild: Archiv

Im April 2023 finden in Appenzell Ausserrhoden die Gesamterneuerungswahlen statt. Obwohl der Zeitpunkt noch etwas früh erscheint, haben wir eine erste Umfrage bei den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten gemacht. Diese können sich allerdings auch noch Zeit lassen. Eine Rücktrittsfrist gibt es bei den Gesamterneuerungswahlen gemäss Auskunft von Thomas Wüst, Departementssekretariat Inneres und Sicherheit, nicht, ebenso wie eine Frist, bis wann sie ihre Kandidatur bekanntgeben müssen. Die Entscheidungen für oder gegen eine Wiederwahl können somit auch kurzfristig erfolgen.

Rücktritt in Trogen

Hört auf: Dorothea Altherr, Gemeindepräsidentin in Trogen. Bilder: PD

Viele wissen aber bereits, wie es für sie weitergeht: Anfang Juli liess Dorothea Altherr, Gemeindepräsidentin in Trogen, verlauten, dass sie per Ende Mai 2023 nach acht Jahren im Amt zurücktrete. Dort wird das Präsidium im kommenden Jahr also frei.

Paul König, Gemeindepräsident Speicher, macht weiter.

In Speicher stellt sich Paul König mit «grosser Freude und Motivation» für eine weitere Legislatur zur Verfügung.

Auch Jürg Engler aus Bühler und Ernst Koller aus Gais möchten im kommenden Jahr erneut kandidieren. Reto Altherr aus Teufen will seine Überlegungen erst intern im Rat besprechen und kommunizieren, bevor er sie öffentlich verlauten lässt.

Grosse Ungewissheit im Vorderland

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident in Reute, hat noch keine Entscheidung gefällt.

Im Vorderland sind es nur wenige Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, welche heute schon wissen, dass sie erneut kandidieren möchten. Ernst Pletscher aus Reute möchte das weitere Vorgehen erst mit den übrigen Mitgliedern des Gemeinderats besprechen. Und auch Michael Litscher aus Walzenhausen will seine Entscheidung derzeit nicht öffentlich kommunizieren. Daraus sollen aber keine Schlüsse bezüglich einer erneuten Kandidatur gezogen werden, so der dortige Gemeindepräsident weiter. «Es handelt sich lediglich um das Einhalten der Kommunikationswege beziehungsweise Gepflogenheiten.» Urs Rohner aus Rehetobel will seine Entscheidung im Oktober fällen. Und in Grub ist aktuell das Gemeindepräsidium vakant.

Marlis Hörler-Böhi, Wald, Gemeindepräsidentin, tritt nochmals an.

Marlis Hörler Böhi aus Wald lässt indessen verlauten, dass sie sich für eine erneute Kandidatur zur Verfügung stellen wird. Und auch Rudolf Gantenbein aus Lutzenberg will 2023 seine politische Karriere fortsetzen. Gallus Pfister aus Heiden meint: «Wenn die Bevölkerung mit mir zufrieden ist und mir das Vertrauen auch weiterhin schenken will, spricht für mich im Moment nichts dagegen, erneut zu kandidieren.»

Gino Pauletti aus Wolfhalden will sich ebenfalls für weitere vier Jahre zur Verfügung stellen. Als einer der Gründe gibt er an, dass er die laufende Revision der Richt-, Orts- und Zonenplanung auf Gemeindeebene zu einem guten Abschluss bringen möchte.

Gino Pauletti, Gemeindepräsident in Wolfhalden, will weitermachen.

Keine grossen Veränderungen sind im Hinterland zu erwarten

Für Steins neue Gemeindepräsidentin Petra Hanel Sturzenegger steht ausser Frage, dass sie nochmals antreten möchte. Und auch Margrit Müller-Schoch aus Hundwil will «noch etwas weiter wirken und die begonnenen Projekte zu Ende führen».

Wenn es die Gesundheit zulässt, sieht auch Andreas Gantenbein aus Waldstatt nichts, was gegen eine erneute Kandidatur spricht. «Die Arbeit macht Freude und eine Kontinuität im Rat mit dem Gemeindeschreiber ist für die anstehenden Projekte vorteilhaft.» Sofern sich privat nichts ändere, so Ueli Frischknecht aus Schwellbrunn, stelle auch er sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

Andreas Gantenbein, Gemeindepräsident Waldstatt, will nochmals antreten.

Und Thorsten Friedel aus Schönengrund will aller Voraussicht nach ebenfalls eine weitere Amtszeit anhängen. «Die erste ist wie im Flug vergangen. Es wäre für mich gefühlsmässig zu früh, um schon nach vier Jahren wieder zurückzutreten.»

Peter Kürsteiner, Urnäsch, Gemeindepräsident, lässt sich noch nicht in die Karten schauen.

In die Karten lässt sich Peter Kürsteiner aus Urnäsch derweilen noch nicht schauen. Er werde seinen Entscheid zu gegebener Zeit kommunizieren, lässt er verlauten. Dass die Frage nach einer erneuten Kandidatur etwas früh kommt, lässt auch Max Eugster aus Herisau durchblicken. Allerdings verweist er auf seine Wahl 2021. Damals hatte er angekündigt, dass er sich bis 2027 zur Verfügung stellen möchte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen