Sabine Künnemann übernimmt Restaurant Treichli Wienacht-Tobel

Wiedereröffnung Vom Seeanstoss zur Seesicht: Geschäftsführerin von «Osci’s Fischbeiz» übernimmt das Restaurant Treichli Es gibt für einmal gute Nachrichten aus der Gastronomie: Ab 1. November kann im bekannten Lokal in Wienacht wieder eingekehrt werden. Das Konzept soll sich aber ändern. Karin Erni Jetzt kommentieren 13.10.2022, 12.00 Uhr

Sabine Künnemann in der Gaststube des «Treichli». Bild: Karin Erni

Ende September hatten die Gastgeber Lian-Ling und Michael Knellwolf das hoch über dem Bodensee thronende «Treichli» nach vier Jahren verlassen. Mit Sabine Künnemann tritt keine Unbekannte in ihre Fussstapfen: Die 43-Jährige war die vergangenen Jahre Geschäftsführerin bei «Osci’s Fischbeiz» in Steinach. Zuvor war Sabine Künnemann in bekannten Lokalen auf der deutschen und österreichischen Seite des Bodensees tätig gewesen. Im Appenzeller Vorderland will sie nun den Traum vom eigenen Restaurant verwirklichen. Sie sei an der Ostsee aufgewachsen, so Künnemann.