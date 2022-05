Hotel Restaurant Krone in Trogen öffnet nach vier Jahren wieder

Wiedereröffnung Neustart mit kleinem Budget: Einheimische erweckt das Gasthaus Krone in Trogen nach vierjähriger Pause aus dem Dornröschenschlaf Mit wenig Geld und viel Idealismus will Neo-Wirtin Hapiradi Wild den stillgelegten Gastronomiebetrieb am Landsgemeindeplatz in Trogen wieder auf Touren bringen. Auf die Kosten kommen sollen sowohl Fleischesser als auch Veganer. Karin Erni Jetzt kommentieren 13.05.2022, 17.00 Uhr

Hapiradi Wild im grossen Saal der «Krone» Trogen. Bild: Karin Erni

Vier Jahre ist es her, seit Ivanassèn Berov das Hotel Restaurant Krone am Trogner Landsgemeindeplatz in Richtung Heiden verlassen hat. Seither lag das ehrwürdige Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in einem Dornröschenschlaf. Wachgeküsst hat es die umtriebige Hapiradi Wild.

Die gelernte Kauffrau hat sich das Kochen selbst beigebracht. «Vor allem weil ich selber wahnsinnig gerne esse», sagt sie und lacht. Eine Zeit lang habe sie für die Klosterfrauen in Notkersegg gekocht.

«Dabei habe ich gemerkt, dass ich das sehr gerne tue. Man macht dauernd Entwürfe, die aber gegessen werde können.»

In der Kunstgiesserei St.Gallen habe sie einen Einblick bekommen, was eine Küche zu führen bedeuten kann, so Wild. «Ich habe gesehen, wie wertvoll das Kochhandwerk ist und wie gross das Spielfeld einer einfachen, aber feinen Küche ist. Ich habe dort meine Grenzen erkannt, aber auch die Freude an Gästen wiederentdeckt.»

Aus Hotel wird Gasthaus

Ihr Blick fiel auf das leerstehende Hotel-Restaurant Krone in Trogen, wo sie seit vier Jahren wohnt. Sie habe sich bei Liegenschaftsbesitzer Fredi Brändle gemeldet und von ihrem Konzept überzeugen können, erzählt Hapiradi Wild.

«Wir haben uns auf einen reduzierten Mietpreis geeinigt, im Gegenzug wird vorläufig baulich nicht investiert.»

Die 48-jährige Neo-Wirtin kommt ursprünglich aus dem Kulturbereich. Sie war unter anderem am Aufbau des Hafenbuffets Rorschach und dem St.Galler Palace beteiligt. Auch hat sie an Kunstprojekten wie dem Werkhaus 45 und dem Kulturkonsulat in St.Gallen mitgearbeitet. Ihr gefällt der Gemeinschaftssinn, der im Dorf herrscht. Für den Start der «Krone» werde sie von verschiedenen Personen finanziell unterstützt. «Es ist eine Art leises Crowdfunding.»

Das Haus verfügt über zehn Gästezimmer. Die Hälfte davon wird derzeit mit kostengünstigen Massnahmen aufgehübscht und ab Juli vermietet. Sie sei es gewohnt, mit geringem Budget etwas aufzuziehen, sagt Hapiradi Wild. Von Heidi Eisenhut, der Ausserrhoder Kantonsbibliothekarin, hat sie leihweise Möbel aus dem Zellweger-Fundus erhalten. Ehemann und Zimmermann Ueli Frischknecht hat moderne Betten für die Gästezimmer gefertigt. Von ihm stammen auch die grossen Tische und Bänke im Saal.

Die ehemalige Gaststube mit den lachsfarbigen Samtpolstern soll künftig als Café oder zum Zusammensitzen bei einem Glas Wein dienen. Gespeist wird im grossen hellen Saal. Bunt zusammengewürfeltes Inventar vom Estrich, gemischt mit modernen Stücken stehen locker verteilt im Raum. Es gibt kleinere und grössere Tische, die zum gemeinschaftlichen Essen und Trinken einladen. Das Mobiliar ist flexibel einsetzbar und der Raum kann vielfältig genutzt werden. Die ehrwürdige Kronengesellschaft wird ihre Anlässe weiterhin hier durchführen. An diesen Abenden speisen die Gäste jeweils in «den Lachsstuben», wie das Restaurant neu heisst.

Weder Gourmet noch Gutbürgerlich

«Die Krone soll ein Treffpunkt sein», sagt Hapiradi Wild. Den exotischen Namen hat sie von der thailändischen Mutter. Aufgewachsen als Tochter eines Auslandschweizers in Ecuador ist sie offen gegenüber Neuem.

«Je fremder etwas ist, desto spannender finde ich es.»

Eine Beschreibung für die Küche der «Krone» hat die Gastgeberin noch nicht gefunden: «Es ist nicht Gourmet und nicht Gutbürgerlich. Internationale Gerichte, mit regionalen Zutaten gekocht, trifft es am ehesten.» Sie will auch Fleischspeisen anbieten, aber gleichzeitig ein gutes Angebot für Vegetarier und Veganer bereitstellen ­– alles saisonal und wenn möglich in Bioqualität.

Nebst Mittagsmenus gibt es eine Abendkarte. Auch eine gemütliche Gartenbeiz auf dem Landsgemeindeplatz soll bald zur «Krone» gehören. Das nötige Personal für die Eröffnung hat die Gastgeberin fast beisammen. Es fehlt noch eine Servicekraft und eine Praktikantin oder ein Praktikant.

Am 18. Juni wird die «Krone» mit einem Fest und Musik (DJ Scusi und Bit-Tuner) offiziell eröffnet, dazu kleine Happen im Teller. Festbeginn ist 17 Uhr.

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag jeweils bis 23.30 Uhr

Sonntag 11 bis 17 Uhr. www.gasthaus-krone.ch

