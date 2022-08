Renovierte Hotelzimmer im Hotel Linde in Heiden sind wieder offen

WIEDERERÖFFNUNG Geglückter Umbau eines Bijous: Alle Hotelzimmer der «Linde» in Heiden sind ab diesem Wochenende wieder für Gäste geöffnet Diesen Samstag können die renovierten und neugestalteten Hotelzimmer am Tag der offenen Tür besichtigt werden. Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden und blicken auf eine intensive Bauphase zurück. Tobias Hug Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Noch bis vor kurzem musste das Hotel Linde über eine provisorische Treppe durch den Eingang der Restaurantterrasse betreten werden. Die Fassade ist noch von Gerüsten und Abdeckmaterial ummantelt, während Maler und Handwerker mit Hochdruck am äusseren Feinschliff der aufwendigen Renovation arbeiten. «Das Ende ist absehbar», meint Fabienne Duelli, zuständig für das Fundraising.

Mehr als ein halbes Jahr haben die zweiten Umbau- und Renovationsarbeiten an der «Linde» gedauert. Das Restaurant, das Bistro und der Saal konnten im Mai wieder in Betrieb genommen werden. Ein Teil der Hotelzimmer war mit Einschränkungen ab Juni verfügbar. Ab diesem Wochenende stehen nun alle Zimmer, frisch und neugestaltet, den Gästen zur Verfügung. «Es ist eine Vollrenovation nach der ersten Bauphase. Das Haus ist vom Keller bis zum Dach auf dem neuesten Stand», sagt Adrian Höhener, seit 2020 Geschäftsführer des Hotels Linde.

Die Erhaltung und Renovation der alten Bausubstanz unter Einhaltung der heutigen Sicherheitsauflagen sei ein Spagat gewesen, sagt Peter Widmer, Mitglied des Stiftungsrates und Präsident der Baukommission und fügt hinzu: «Wir wollen ein traditionelles und historisches Hotel bleiben und kein Neubau werden. Kleine Imperfektionen dürfen durchaus sichtbar sein.» Genau das mache den Charme aus, stimmt ihm Duelli zu.

Alter Standard aus den 1980er-Jahren

«Der letzte Umbau fand Mitte der 1980er-Jahre statt und liegt somit knapp 40 Jahre zurück. Besonders die Hotelzimmer gaben Anlass zur jüngsten Renovation, da diese bereits seit längerem in die Jahre gekommen waren. Auch die damalige Isolation, Zugänglichkeit und Sicherheitsvorkehrungen waren nicht mit heutigen Standards vergleichbar. 2017 erwogen die Besitzer der «Linde», die Hotelzimmer in Wohnungen umzubauen. Daraufhin wurden Stimmen aus der Bevölkerung laut, dass somit der Lindensaal aufgrund der Ringhörigkeit des alten Hauses nicht mehr für Abendanlässe genutzt werden könne. Das Bedürfnis, das Hotel Linde als kulturellen Begegnungsort, lokalen Arbeitgeber und architektonische Perle zu erhalten, war spürbar. Stiftungsratspräsident Urs-Peter Frey ist sich sicher:

«Die «Linde» war und ist ein wichtiger Ort für Heiden und das Vorderland.»

Aus diesem Grund wurde 2018 die Stiftung Linde ins Leben gerufen, welche das Haus erwarb und an die Genossenschaft verpachtete. Im Januar 2020 begann nach knapp einjähriger Planung die erste Umbauetappe an sechs Hotelzimmern. Urs-Peter Frey erinnert sich: «Während der Pandemie war nicht nur der Umbau mit seinen Personal- und Lieferausfällen schwierig, sondern auch die Erhaltung des Gastroteams der «Linde». Glücklicherweise konnte eine personelle Zwischenlösung mit dem Hotel «Krone» in Wolfhalden gefunden werden.»

Schlafen unter renovierter Biedermeier-Stuckatur: Das ist im Hotel Linde möglich. Bild: Tobias Hug

Moderner Brandschutz in alter Optik

Herzstück der «Linde» ist der hölzerne Biedermeiersaal mit Original-Kronleuchter und Balustrade. Aufgrund seiner Grösse, Ausstattung und Bekanntheit bekam er bei der Planung einen besonderen Stellenwert.

«Am Saal wollten wir optisch so wenig wie möglich verändern», sagt Widmer. Auflagen zum Brandschutz wurden mitunter kreativ gelöst: Beispielsweise befindet sich das Dämmmaterial bei den Holztüren in der Mitte, ist also auf beiden Seiten vom Originalholz eingefasst und optisch nur seitlich erkennbar. Erst beim Öffnen und Schliessen fällt einem das erstaunlich hohe Gewicht einer scheinbar gewöhnlichen Holztüre auf. Auch die filigranen Lämpchen unter der Balustrade wurden mit neuen Drähten versehen, laufen aber immer noch mit nur zwölf Volt. Zudem verfügt der Saal neu über eine ausfahrbare Leinwand, welche hinter einem geschnitzten Holzvorsprung verborgen ist. Auch das alte Geländer im Treppenhaus erfüllt mit seiner Höhe von 80 Zentimetern die heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr. Um die fehlenden 20 Zentimeter auszugleichen, wurde ein schlichtes Metallgeländer auf das Originalgeländer aus bemaltem Holz gesetzt. Es ist eines von verschiedenen Beispielen, bei welchen alte und neue Standards in der «Linde» nebeneinander kontrastieren.

Schlafen unter Stuckatur

Während der Umbauarbeiten kamen in den Hotelzimmern nebst morschen Balken immer wieder antike Feinarbeiten wie Stuckaturen oder Deckenmalereien zum Vorschein. Deren Restaurationen wurden von lokalen Spezialisten ausgeführt und nahmen bis zu zwei Wochen pro Zimmer in Anspruch. «Teilweise waren absolute Künstler am Werk», erinnert sich Peter Widmer. Fabienne Duelli war besonders von der Leidenschaft und Freude beeindruckt, mit welcher die Handwerker in der «Linde» ans Werk gingen. «Da viele Personen aus der Gegend einen persönlichen Bezug zum Hotel Linde haben, war es für viele Handwerker und Restaurateure eine Ehre und ein Berufsstolz, einen Beitrag zur Aufwertung des Hauses leisten zu dürfen», sagt Urs-Peter Frey. Da das gesamte Haus seit 2019 unter Denkmalschutz steht, wurde die Denkmalpflege frühzeitig in den Planungs- und Bauprozess miteinbezogen. «Es war eine konstruktive Zusammenarbeit», betont Frey. Das Resultat ist eine verjüngte «Linde», in welcher man einer erfrischenden Mischung aus schöner alter Bausubstanz und lebhaften Farben mit frechen Tapeten begegnet.

Späterer Nachhaltigkeitsausbau möglich

Weitere Umbauarbeiten sind in naher Zukunft keine geplant. Widmer ist sich sicher: «Alles, was nötig und wichtig ist, wurde umgebaut und ‹verhebet›.» Frey ergänzt, dass ein Ausbau des gastronomischen Angebots denkbar sei. «Möglich ist die Erweiterung des vegetarischen Angebots.» Adrian Höhener sieht betriebliche Möglichkeiten im Ausbau der Nachhaltigkeit, beispielsweise in der Energieversorgung. Im Gegensatz zum Erneuerungsbedarf von Sicherheitsstandards stehe die «Linde» hier aber nicht unter Druck, so Höhener. «Die nächste Grosssanierung ist erst wieder in 140 Jahren geplant», meint Widmer und lacht.

Beinahe finanzielle Punktlandung

Rund ein Fünftel der Gesamtkosten von 8,2 Millionen Franken floss in die Umsetzung von Sicherheitsbestimmungen, Brandschutz, Isolation und Barrierefreiheit. Peter Widmer spricht von einer beinahe finanziellen Punktlandung und lobt die gute Planung. Eigentlich lief der Hotelbetrieb bereits im Juni wieder an. Aufgrund der baulichen Unbenutzbarkeit der Zimmer und des störenden Baulärms war es jedoch ein harziger Start für die «Linde». «Im Monat Juli ging rund ein Drittel des Umsatzes verloren», sagt Höhener. Es sei nun wichtig, nach endgültigem Abschluss der Bauarbeiten die Attraktivität der erneuerten «Linde» zu steigern. Widmer und Höhener bleiben jedoch realistisch: Bis Ende Jahr kann der Betrieb noch nicht mit grossem Einkommen rechnen.

Eröffnungswochenende mit Blick hinter die Kulissen

Dieses Wochenende wird die «Linde» im geschlossenen und öffentlichen Rahmen eingeweiht. Am Freitag findet ein Anlass mit geladenen Gästen statt. Samstags stehen die Türen der «Linde» von 10 bis 16 Uhr für breites Publikum offen. Ab 20.30 Uhr rocken der Häädler Rolf Lichtenstern mit seiner Band «Charlie and the East Side Five» und ein DJ den Lindensaal.

