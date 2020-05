Wiedereröffnung des Detailhandels: Kundenansturm in Herisau und Appenzell bleibt aus Obwohl die Detailhandelsgeschäfte wieder offen sind, scheint sich das Einkaufsbedürfnis im Appenzellerland in Grenzen zu halten. Stephanie Häberli 11.05.2020, 18.32 Uhr Exklusiv für Abonnenten

In der Hauptgasse in Appenzell sind am Montagnachmittag einige Personen unterwegs. Bild: Stephanie Häberli

Vor einem Kleidergeschäft in Herisau ist eine Verkäuferin gerade dabei, den Kleiderständer herzurichten. Auf den Strassen sind einige Leute mit Einkaufstaschen unterwegs. Ein Bild, das man lange nicht mehr zu Gesicht bekam.

Rund zwei Monate ist es her, als der Bundesrat beschloss, dass alle Geschäfte, die keine lebensnotwendigen Güter verkaufen, wegen des Coronavirus bis auf weiteres schliessen müssen. Nun werden diese Massnahmen schrittweise gelockert. Gartencenter dürfen bereits seit Ende April wieder Kunden empfangen. Gestern konnte der komplette Detailhandel seine Türen wieder öffnen.

Doch das Bedürfnis nach einem Einkaufsbummel, um etwa neue Frühlingskleider zu kaufen, scheint sich von aussen gesehen in Grenzen zu halten. Dies bestätigt sich beim Blick durch die Schaufenster: Die Geschäfte wären zwar bereit, doch sie sind nach der Wiedereröffnung grösstenteils menschenleer.

Hoffnung auf die ersten Tage nach der Wiedereröffnung

In der Papeterie Bürodesign, die erst am Nachmittag geöffnet hat, seien hingegen laut dem Verkaufspersonal schon einige Leute vorbeigekommen. Geschäftsführer Jürg Mohler setzt vor allem auf die Tage nach der Wiedereröffnung: «In den ersten Tagen, in denen die Leute wieder überall einkaufen können, rechne ich schon mit einigen Kunden. Wie sich das dann in den kommenden Wochen entwickeln wird, werden wir sehen.» Hygiene wird in der Papeterie grossgeschrieben: Neben dem Eingang steht Desinfektionsmittel. Zudem stehen für die Kunden Schutzmasken zur Verfügung.

Ähnliche Vorkehrungen werden auch in der Herisauer «First und Secondhand Boutique Amica» getroffen, die ihre Türen allerdings erst heute öffnet. Christine Steiner, die Leiterin der Boutique, sagt einige Tage vor der Wiedereröffnung:

«In meinem Geschäft wird an der Kasse eine Plexiglasscheibe installiert. Weiter wird nur eine der beiden Umkleidekabinen offen sein.»

Draussen werde es zudem Sitzgelegenheiten geben. Dort können die Kundinnen warten, falls einmal zu viele Personen gleichzeitig einkaufen wollen. Mit einem grossen Kundenansturm rechnet Steiner allerdings nicht: «Viele der Kundinnen sind über 65 Jahre alt und zählen somit zur Risikogruppe». Steiner kann sich jedoch vorstellen, dass das Angebot «Private Shopping», bei welchem die Frauen einen Termin vereinbaren und dann ausserhalb der Öffnungszeiten alleine im Laden einkaufen können, künftig vermehrt Anklang finden wird.

Auch in der Hauptgasse in Appenzell sind am Montagnachmittag einige Personen unterwegs. Ein Mann und eine Frau betreten das Haushaltgeschäft Streule. Die Verkäuferin erkundigt sich, ob sie behilflich sein könne. Im Geschäft scheint alles wie gewöhnlich. Einzig der Desinfektionsmittelspender und das Merkblatt des Bundesamtes für Gesundheit bezüglich des Coronavirus erinnern daran, dass das Virus noch gegenwärtig ist.

Die Kundenmenge im Haushaltsgeschäft ist überschaubar. Dies kommt für Inhaber und Geschäftsführer Christian Kopp nicht unerwartet:

«Wir rechnen in der ersten Zeit nach der Eröffnung mit keinem grossen Kundenansturm. Der fehlende Tourismus werden auch wir bemerken.»

Doch der Inhaber des Haushaltsgeschäfts freut sich dennoch, dass sein Geschäft wieder öffnen darf. «Normalerweise haben wir jeweils am Montag geschlossen, doch heute haben wir geöffnet. Unser Laden musste ja schliesslich schon die letzten beiden Monate geschlossen bleiben.»

Vermieter zeigen sich solidarisch

Die vergangenen Wochen waren für die Läden auch eine finanzielle Belastung. Grundsätzlich zeigen sich die Vermieter gegenüber ihren Mietern solidarisch: «Ich habe wegen eines Mieterlasses angefragt. Ich musste im ersten Monat nur die Hälfte und im zweiten Monat drei Viertel der Miete bezahlen», sagt Christine Steiner.

Auch dem Haushaltsgeschäft Streule kam der Vermieter entgegen: «Für den Monat April betrug der Mieterlass 100 Prozent. Im März hatten wir aber die volle Miete zu bezahlen», so Christian Kopp. Jürg Mohler der Papeterie Bürodesign wartet erst einmal ab. «Es haben aber zu diesem Thema bereits Gespräche stattgefunden.»