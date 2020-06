«Wie soll ein Igel in freier Wildbahn ohne seine Beine überleben?»: Wöchentlich werden Igel durch Rasentrimmer verletzt – eine Tierärztin über die Folgen Vermehrt werden Igel im Appenzellerland durch Rasentrimmer verletzt – in den meisten Fällen erliegen die Tiere ihren Verletzungen. Eine Tierschutzinspektorin aus Waldstatt und eine Tierärztin aus Herisau erklären, wie man die Verletzungen vermeiden und den Tieren helfen kann. Eva Wenaweser 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Gartensaison werden im Appenzellerland wöchentlich mehrere Igel schwer von Trimmern verletzt. Symbolbild: PD (15. Mai 2017)

«Solche Schreie habe ich von einem Igel noch nie gehört», sagt Evelyne Marti, Tierärztin aus Herisau. Obwohl sie bereits zahlreiche Igel in ihrer Praxis behandelt habe, sei es dieses Jahr besonders schlimm. Seit die Gartensaison begonnen hat, werden laut Marti wöchentlich zwei bis drei Igel zu ihr gebracht – mit schlimmen Verletzungen: eine abgetrennte Nase, Schnitte quer über den Kopf oder den Bauch und abgetrennte Beine.

«Es ist schlimm, weil die Dunkelziffer sehr hoch ist. Denn es ist davon auszugehen, dass Igel mit solchen Verletzungen auch zu anderen Tierärzten gebracht werden.» Laut den Erfahrungen von Marti, können die Tiere in ihrem Zustand nur in den wenigsten Fällen weiterleben und müssen im Normalfall von ihrem Leid erlöst werden, denn:

«Wie soll ein Igel in der freien Wildbahn ohne seine Beine überleben?»

Trimmer sind das grössere Problem als Rasenmäher-Roboter

Auch Doris Huber, Tierschutzinspektorin beim Appenzeller Tierschutzverein, ist schockiert von den hohen Zahlen der verletzen Igel: «Die Leute hacken mit ihren Trimmern sinnlos herum!» Denn ihrer Ansicht nach seien nur in wenigen Fällen die Rasenmäher-Roboter Schuld an den schlimmen Verletzungen der Igel. «Diese fahren normalerweise am Tag und dann sind die Igel eigentlich nicht unterwegs», sagt Huber. Aber wenn mit den Trimmern in den Ecken und verwilderten Stellen gearbeitet wird, fallen ihnen oftmals die Verstecke der Igel zum Opfer.

Doris Huber ist seit zwölf Jahren als Tierschutzinspektorin beim Appenzeller Tierschutzverein tätig. Bild: PD (29. Januar 2016)

«Wenn man einen verletzen Igel findet, sollte man ihn so schnell wie möglich zum Tierarzt bringen.»

Denn auch gemäss Huber müssen die Igel in den meisten Fällen eingeschläfert werden. Falls die Tiere aber nicht zu schwer verletzt sind, werden sie auf die Igelstation im Walter-Zoo gebracht. «Das Ziel ist es dann, die Tiere dort aufzupäppeln, bis sie wieder im Wald ausgesetzt werden können.»

Die Auffangstation für verletzte Igel im Walter-Zoo gibt es seit Anfang April diesen Jahres. Nach einer Voranmeldung werden die Tiere von den Zootierärzten behandelt und anschliessend von Mitarbeitern und freiwilligen Helfern gepflegt. Sobald sich die Igel von ihren Verletzungen erholt haben, werden sie wieder ausgewildert.

Wie kann man die Igel vor solchen Verletzungen bewahren?

Die Verletzungen bei den Igeln können aber laut Huber und Marti verhindert werden, indem man beispielsweise Sträucher und Hecken vor dem Trimmern zuerst absucht. «Es ist theoretisch die gleiche Vorgehensweise wie bei den Bauern, wenn sie eine Wiese abmähen und davor nach Rehkitzen im hohen Gras suchen», sagt Huber.

Zudem sei es empfehlenswert, Ecken im Garten für die Tiere stehen zu lassen. Laut Huber reiche eine Fläche von zwei auf drei Metern aus, in der man das Laub liegen und das Gras wachsen lassen könne: «Wenn man diese Stelle dann doch einmal zurechtmachen möchte, sollte man unbedingt zuerst mit der Hand durchfahren, um zu vermeiden, dass Igel verletzt werden. Die Igelstation im Walter-Zoo sei nicht nur dazu gedacht, die Tiere wieder aufzupäppeln, sie solle auch als Beispiel für die Gestaltung der Gärten und der Igel-Ecken dienen.