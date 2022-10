Die Finanzlage der Ausserrhoder Gemeinden ist gut

Gemeindefinanzen Trotz Unsicherheit bei Steuereinnahmen: Die Ausserrhoder Gemeinden stehen gut da Der Bericht über die Finanzlage der Ausserrhoder Gemeinden 2021 zeigt, dass die Finanzen stimmen. Schwierig bleibt die Budgetierung der Steuereinnahmen. Ein Postulat soll die Unsicherheit verkleinern. Selina Schmid Jetzt kommentieren 11.10.2022, 18.56 Uhr

Sämtliche Gemeinden haben über die vergangenen sieben Jahre einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet. Trogen ist die Ausnahme. Bild: PD

Die Finanzen der Ausserrhoder Gemeinden sehen gut aus. 2021 war keine Gemeinde über 150 Prozent verschuldet. Und mit der Ausnahme von Trogen haben sämtliche Gemeinden über die vergangenen sieben Jahre einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet. Trogen verfüge über genug Reserven, um den Verlust aufzufangen. Das zeigt die Gemeindefinanzstatistik 2021 des Kantons.

Der Grund, weshalb die Gemeinden gut dastehen, sei, dass sie defensiv budgetiert haben, wie der Regierungsrat im Bericht schreibt. Mit der Coronapandemie und ihren wirtschaftlichen Einschränkungen wurde befürchtet, dass die Steuereinnahmen 2021 tiefer sein würden. Vorsorglich hätten die Gemeinden gespart und gewisse Ausgaben auf die kommenden Jahre verschoben.

Steuereinnahmen stiegen entgegen den Befürchtungen

Die Statistik zeigt nun aber, dass die Steuereinnahmen 2021 gestiegen sind. Obwohl der durchschnittliche Gemeindesteuerfuss mit 3,92 Einheiten nahezu unverändert geblieben ist, sind die ordentlichen Steuern mit 9,2 Prozent markant gestiegen. Rund 26 Prozent gehen gemäss der kantonalen Auswertung auf juristische Personen zurück. Die Firmen hatten im vergangenen Jahr trotz der Einschränkungen der Pandemie Gewinne erwirtschaftet und somit wieder mehr zu versteuern.

Nachdem die Steuereinnahmen 2020 im Vergleich zum Vorjahr noch gesunken waren, haben die Einnahmen 2021 somit gar die Einnahmen von 2019 um rund 10 Millionen Franken überstiegen. Der Steuerertrag pro Einwohnerin oder Einwohner hat mit 3582 Franken einen Höchststand seit 2014 erreicht.

Budgetierung wird schwieriger

Auch abgesehen von den wirtschaftlichen Folgen, ist die Budgetierung der Steuereinnahmen schwieriger geworden. Seit der letzten Steuergesetzrevision können die Gemeinden die Daten ihrer Steuerzahlenden nicht mehr abfragen. In der Vergangenheit haben mehrere Gemeinden die Praxis kritisiert. Zu bedenken ist, dass womöglich einige wenige Steuerzahlenden einen grossen Teil der Steuern leisten. Ihre Zu- und Wegzüge können die Finanzlage einer Gemeinde massgeblich beeinflussen.

Peter Gut ist PU-Kantonsrat aus Walzenhausen. Bild: PD

Kantonsrat Peter Gut (PU/Walzenhausen) hat diese Bedenken kürzlich in einem Postulat aufgenommen. Mittels der jährlichen Statistik zu den Gemeindefinanzen oder einer separaten Auswertung könne dieses Risiko dargestellt werden, schlägt Gut vor. Etwa soll der Regierungsrat künftig zeigen, welchen Anteil die grössten Steuerzahlenden an den Steuereinnahmen der Gemeinden leisten. Das Postulat wird im Kantonsrat am 31. Oktober beraten.

Denn die finanzkräftigen Steuerzahlenden beeinflussen die Steuerkraft und damit den kantonalen Finanzausgleich. Die für die Berechnung des Finanzausgleichs 2022 berücksichtigte Steuerkraft setzt sich aus dem Durchschnitt der Jahre 2019, 2020 und 2021 zusammen. Die Steuerkraft zeigt, wie viel Steuereinnahmen (natürliche und juristische Personen sowie Spezialsteuern) eine Gemeinde pro Einwohner und Einheit einnimmt. Damit sind gemeindeübergreifende Vergleiche möglich. Viele Ausserrhoder Gemeinden konnten seit 2019 trotz Corona zulegen. Am höchsten liegt die Steuerkraft in Teufen, am tiefsten in Hundwil.

Gemischtes Bild bei Kennzahlen

Die Steuern sind nur ein Teil der Gemeinderechnung. Mit der Finanzstatistik strebt der Kanton eine ganzheitliche Betrachtung an. Besonders aussagekräftig sind der Nettoverschuldungsquotient und der Selbstfinanzierungsgrad (siehe Box).

Insgesamt müssten die Ausserrhoder Gemeinden knapp 25 Prozent ihrer Fiskalerträge aufwenden, um die Nettoschuld zu begleichen. Das ist weniger als die fast 30 Prozent im Jahr 2020. Die meisten Gemeinden bekommen die Note «Gut», denn ihre Nettoverschuldung liegt unter 100 Prozent. Als «genügend» werden die Gemeinden Hundwil (133,7 Prozent) und abermals Trogen (148,1 Prozent) gewertet. Die Gemeinden bleiben in der gesetzlichen Vorgabe, nach welcher der Quotient nie 200 Prozent übersteigen darf.

Die wichtigsten Begriffe kurz erklärt: Der Nettoverschuldungsquotient ist die Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Fiskalertrages. Unter 100 Prozent wird als «gut», zwischen 100 und 150 als «genügend» und über 150 Prozent als «schlecht» erachtet. 200 Prozent darf er nie übersteigen. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt die Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen an. Unter 80 Prozent gilt hier als «schlecht», da die Gemeinde die Investition in diesem Fall nur zu einem sehr geringen Teil selbst aufbringen kann.

Beide Gemeinden müssen ausserdem beim Selbstfinanzierungsgrad die Note «Schlecht» hinnehmen, gemeinsam mit Urnäsch, Schönengrund, Grub und Herisau. Sie alle können weniger als 80 Prozent ihrer Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanzieren und erhöhen damit unter dem Strich die Verschuldung. Speicher stellt mit einem Selbstfinanzierungsgrad zwischen 80 und 100 Prozent den Normalfall dar, alle anderen Gemeinden finanzierten 2021 ganzheitlich ihre Investitionen und reduzieren so ihre Schuldenquote. Allerdings: Die Zinsbelastung der Fremdfinanzierung schätzt der Kanton für alle Gemeinden als gut ein.

Die Statistik soll dem Kanton eine Grundlage dafür bieten, die Finanzlage aller Gemeinden zu beurteilen und, sofern es nötig ist, Aufsichtsmassnahmen zu ergreifen. Auch dieses Jahr werde das nicht nötig sein. Der Kantonsrat wird die Finanzstatistik am 31. Oktober beraten.

