KAMPAGNE IN BÄCKEREIEN Ausserrhoder Gesundheitskampagne: Wenn man beim Brötchen kaufen gefragt wird, wie es einem geht Die Ausserrhoder Abteilung für Gesundheitsförderung will in diesem Jahr die psychische Gesundheit stärker ins Bewusstsein rufen. Eine Kampagne findet am Freitag und Samstag statt. Dann gibt es beim Einkauf in der Bäckerei ein Schöggeli mit einer Botschaft. Astrid Zysset 11.05.2021, 15.08 Uhr

Beim Brot kaufen gibt es einen Hinweis auf die psychische Gesundheit: Am Freitag und Samstag findet die Kampagne der Ausserrhoder Abteilung für Gesundheitsförderung in den Bäckereien statt. Bild: Bruno Kissling

In seinem Büro duftet es seit Tagen nach Schokolade. 70 Kilogramm hat der Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung in Appenzell Ausserrhoden, Markus Meitz, geordert. «Das sollte für rund 6000 Personen ausreichen», sagt er und lacht.

Das Besondere: Auf der Verpackung der Schokolade findet sich vorne die Frage «Wie geht's dir?», und auf der Rückseite ein Hinweis auf das Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit. In den kommenden Tagen werden die Schöggeli zu den 13 teilnehmenden Bäckereien in Appenzell Ausserrhoden gebracht. Sie sind Bestandteil der neusten Kampagne des Kantons zur psychischen Gesundheit.

Am 14. und 15. Mai erhalten Kundinnen und Kunden beim Besuch in den Bäckereien die «Schöggeli» überreicht. Auf der Tüte mit den gekauften Backwaren findet sich ein «Wie geht's dir?»-Kleber, Prospekte und Plakate in den Verkaufsräumen liefern die Adressen derjenigen Ansprechpersonen, welche bei psychischen Erkrankungen schnelle Hilfestellung bieten.

Es ist eine kantonale Sensibilisierungskampagne. Besonders in Zeiten von Corona hat die Anzahl psychisch Erkrankter landesweit stark zugenommen. Gemäss Weltgesundheitsorganisation ist aufgrund der Pandemie-Massnahmen auch weiterhin mit zunehmenden Raten an Einsamkeit, Depressionen, schädlichem Alkohol- und Drogenkonsum sowie selbstschädigendem Verhalten zu rechnen.

Über 6000 Kundinnen und Kunden werden erreicht

Doch warum wählt der Kanton Appenzell Ausserrhoden, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, den Weg über die Bäckereien? «Wir mussten uns überlegen, wie wir in den aktuell schwierigen Zeiten an Passantinnen und Passanten herankommen», sagt Meitz. Auf die grossen Detailhändler wollte man jedoch nicht zurückgreifen, da das örtliche Gewerbe unterstützt werden sollte.

«Die Bäckereifachleute kennen ihre Stammkundschaft sehr gut. Es herrscht ein beinahe familiärer Austausch – ideal, um auf psychische Erkrankungen hinzuweisen.»

Mit den 13 teilnehmenden Bäckereien erreicht der Kanton an diesen beiden Tagen über 6000 Kundinnen und Kunden. Das sind mehr als zehn Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Und ab wann gilt die Kampagne als Erfolg? «Für uns ist sie dies längst», so Meitz. «Dass 13 Bäckereien für diese solidarische Aktion zugesagt haben, ist mehr, als wir erwartet hatten.»

17 Bäckereien sind Mitglied im Ausserrhoder Bäcker- und Konditorenmeisterverband. Deren Präsident Arnold Koller zeigt sich ebenfalls ob der Anzahl mitmachender Betriebe beeindruckt. Für Koller ist die Kampagne eine Win-win-Situation: «Es gibt viele versteckte Probleme, die auf diese Weise angesprochen werden. Und wir Bäckereien können zeigen, dass wir trotz Pandemie-Massnahmen noch da sind.»

Markus Meitz, Leiter Abteilung Gesundheitsförderung in Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Die nationale «Wie geht's dir?»-Kampagne wird seit 2018 im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz durchgeführt. Die teilnehmenden Kantone können individuelle Schwerpunkte setzen. Die Kampagne in Appenzell Ausserrhoden mit den Bäckereien gilt als solcher. Wie Meitz in Aussicht stellt, sollen weitere in diesem Jahr folgen.

Skulptur geht auf Wanderschaft

Bereits lanciert wurde der Schwerpunkt in der kantonalen Verwaltung. Dort wurde die Kampagne mittels Aktionen und Informationsmaterialien implementiert. Als äusserliches Signal gilt die zwei auf zwei Meter grosse «Wie geht's dir?»-Skulptur, die sich im Eingangsbereich des Regierungsgebäudes in Herisau befindet. Ab Juli bis Ende Jahr geht sie auf Wanderschaft. Die Abteilung Gesundheitsförderung leiht sie an Gemeinden und Institutionen aus. So wird sie in Bühler, Walzenhausen, Speicher und in der Bibliothek Heiden zu sehen sein. Auch hier gilt das Ziel, möglichst viele Personen für das Thema der psychischen Gesundheit zu sensibilisieren.

Diese zwei mal zwei Meter grosse Skulptur steht im Regierungsgebäude Herisau. Von Juli bis November geht sie im Kanton auf Wanderschaft. Bild: PD

Und im Februar wurden bereits alle Schulen inklusive Kantonsschule Trogen und BBZ Herisau über die Möglichkeit von Unterrichtsmodulen informiert, welche sie einsetzen könnten. Ein Angebot, das gemäss Meitz sehr geschätzt wird. Flyer und Informationsbroschüren wurden an Kinder und Jugendliche über den «Kanal Schulweg» verteilt.

Besonders Letztere hätten unter der Pandemie zu leiden, ist der Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung überzeugt. «Sie fühlen sich orientierungslos. Sie müssten sich um ihre berufliche Zukunft kümmern, doch die Coronamassnahmen verunmöglichen Schnuppern, Probearbeiten oder auch physische Bewerbungsgespräche. Die daraus resultierende Verunsicherung sowie die erschwerte berufliche Integration ist der hohe Preis, den die Jugendlichen derzeit zahlen müssen.»