Italienische Einwanderer haben das Appenzellerland über die Jahrhunderte geprägt – und umgekehrt Die Geschichte der Familie von Regierungsrat Dölf Biasotto und jene von Schuhmacher Domenico Impellizzeri bilden den Stoff für eine appenzellisch-italienische Zeitreise. Yann Lengacher 27.07.2020, 05.00 Uhr

Verena-Künzle Biasotto mit Kindern auf dem Balkon des Familienhauses beim Bahnweg 4 in Urnäsch. Die Frau von Cesare Biasotto passte nicht nur auf die Kinder auf, sie übernahm in der Firma Ihres Mannes auch administrative Aufgaben.

Cesare Biasotto war einer von vielen. Das sagen zumindest die Geschichtsbücher. Der Urgrossvater von FDP-Regierungsrat Dölf Biasotto kommt gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Italien in die Schweiz. Bis 1900 wandern 110000 Italiener in den jungen Bundesstaat ein – 1910 sind es fast doppelt so viele. Wie die meisten von ihnen stammt Cesare Biasotto aus Norditalien. Die Italiener bringen mit, was in einem sich vom Agrar- zum Industriestaat wandelnden Land gebraucht wird: Hände und Muskelkraft. Viele Italiener heuern auf dem Bau an. So auch Cesare Biasotto. Er beginnt als Gastarbeiter, eher er sich bei der Herisauer Baufirma Konrad Egger bis zum Maurerpolier hocharbeitet. Ein Zeugnis von Cesare Baisottos damaliger Arbeit ist die Friedhofskapelle in Herisau. In deren Mauern soll er seine Backpfeife eingemauert haben – aus Jux, oder um sich einen Platz im Himmel zu sichern, vermutet Dölf Biasotto.

Die Liebe macht Cesare Biasotto zum Unternehmer

Irgendwann verliebt sich Cesare Biasotto in Verena Künzle, die Magd seines Vorgesetzten. Dieser sieht es gar nicht gerne, dass seine Angestellte mit einem italienischen Arbeiter zusammen ist. Der Geschäftsführer legt den beiden nahe, zu kündigen. So verlässt das Paar das Bauunternehmen Egger und zieht nach Urnäsch, wo es sogleich heiratet. Kurz darauf gründet Cesare Biasotto sein eigenes Bauunternehmen. Das älteste Dokument, dass die Existenz der Baufirma Biasotto belegt, ist eine Rechnung aus dem Jahr 1889. Die Industrie entwickelt sich zu dieser Zeit besonders in Herisau und im Hinterland, auch das Bahnnetz wächst. Die junge Firma beteiligt sich an Bauprojekten im ganzen Appenzellerland. Eines davon ist der Bau des Cilander-Viadukts zwischen 1907 und 1910, über das die SOB noch heute fährt. Später folgten der Bau der Schwägalpstrasse oder die Mitarbeit an der Errichtung der Säntis-Schwebebahn.

Am Bau des Cilander-Viadukts waren neben Cesare Biasotto auch andere Italienische Arbeiter beteiligt. Dieses Bild wurde am 26.10.1908 aufgenommen. Bild: Museum Herisau

Wie «Räuber und Poli» die Biasottos reformiert haben soll

Im Verlauf von drei Jahrhunderten hinterlassen die Biasottos in Form ihrer Bauwerke Spuren im Appenzellerland. Doch auch das Appenzellerland hat die Familie geprägt, etwa in Sachen Konfession. Lange hiess Ausserrhoder zu sein, auch reformiert zu sein. Bereits die Nachkommen des katholischen Cesare Biasotto waren reformiert. In der Familie Biasotto erzählt man sich eine Anekdote, welche die schnelle Reformation erklären soll: Gemäss Überlieferung schickte Cesare Biasotto seine Kinder jeden Sonntag in den Gottesdienst. Die sechs Buben und das Mädchen musste zunächst die Messe im katholischen Kloster in Jakobsbad besuchen. Statt in den Gottesdienst gingen die Kinder aber nur bis ins Bömmeli nahe Urnäsch. Dort spielten sie jeweils «Räuber und Poli», bis der Gottesdienst zu Ende war. Eines Tages erkundigte sich Cesare Biasotto beim Pfarrer des Innerrhoder Klosters, ob seine Kinder auch brav seien. Der Geistliche antwortete, dass er die jungen Biasottos schon lange nicht mehr gesehen habe. So kam der Vater seinen Kindern auf die Schliche. Cesare Biasotto, dem der Glaube wichtig war, hatte genug: Er schickte seine Kinder fortan in die Kirche im heimischen Urnäsch. Die war zwar reformiert, doch konnte er den Nachwuchs nun besser kontrollieren.

Dölf Biasotto ist ein bisschen Italiener geblieben

Heute sind die Biasottos Ausserrhoder durch und durch, nicht nur wegen der Konfession. Dölf Biasotto ist wie sein Vater in Urnäsch geboren, spricht den Ausserrhoder Dialekt. Sein halbes Leben war er an Silvester jeweils als Chlaus auf den Strassen. «Urnäsch ist meine Heimat. Ich fühle mich hier verwurzelt», sagt der Vorsteher des Bau- und Volkswirtschaftsdepartements. Dennoch: Einen Bezug zu Italien hat er noch: «Ich muss normalerweise mindestens einmal im Jahr ans Meer nach Italien fahren», sagt der Regierungsrat. Und als 2018 die Morandi-Brücke in Genua einstürzt, leidet Dölf Biasotto wegen seiner Familiengeschichte doppelt mit den Italienern. Sein Hintergrund hat ihn auch politisch geprägt. Gegenüber anderen Ethnien zeige er aufgrund seiner Familie eine erhöhte Toleranz, sagt der Regierungsrat. Unter Umständen könne er es auch nachvollziehen, wenn Ausländer aus wirtschaftlichen Gründen in der Schweiz sesshaft werden wollen. Er sagt: «Ich kann verstehen, dass jemand langfristig in der Schweiz bleiben möchte, wenn es im Heimatland dieser Person langfristig an wirtschaftlichen Perspektiven fehlt.»

Mit Sack und Pack in die Schweiz

Rund ein Jahrhundert nach Cesare Biasotto wandert Domenico Impellizzeri in die Schweiz ein. Nur mit einem Rucksack und ohne Geld reist er per Autostopp von Sizilien in Richtung Norden. «Was ich gemacht habe, brauchte viel Mut», sagt der Schuhmacher heute. Als er Ende der 70er-Jahren in der Schweiz ankommt, machen manche Italiener den umgekehrten Weg. Die Zahl der rund 500000 Italiener im Land von 1970 sinkt bis 1980 auf 420000. Die Ölkrise 1973 und die darauffolgende Rezession stoppen das Wachstum der Schweizer Wirtschaft erstmals seit Kriegsende und kosten Arbeitsplätze.

Gemäss Domenico Impellizzeri war denn auch nicht die Arbeit der Grund für sein Auswandern. Schon in Sizilien stellte er Sandalen her. «Ich habe in Süditalien Bekanntschaften mit alternativ lebenden Schweizern gemacht und fand interessant, was sie von ihrem Heimatland erzählen. Irgendwann wollte ich etwas Neues kennenlernen», sagt Impellizzeri.

Ein Sizilier, der auch Appenzeller ist

Zunächst arbeitet Domenico Impellizzeri in der Schweiz für unterschiedlichen Schuhmacherein und Orthopädieanstalten. Bis er in Herisau sein eigenes Schuhgeschäft eröffnet. Auch bei ihm spielt die Liebe eine wegweisende Rolle: Seine Frau Christa lernt er in Heiden kennen und sie ist der Grund für seine Sesshaftigkeit im Appenzellerland. «Ich fühle mich hier zu hause. Aber auch in Sizilien», sagt Domenico Impellizzeri nach über 30 Jahren in Herisau. Nur manchmal vermisst er die Spontanität der Italiener und das südländische Wetter. Handwerklich ist Impellizzeri ebenfalls zu einem Appenzeller geworden. Er ist heute einer der wenigen Schuhmacher, die den traditionellen Appenzeller Trachtenschuh herstellen. Konkurrenz hat er hierbei fast nur von seinem Sohn: Wie sein Vater ist auch Cosma Impellizzeri Schuhmacher geworden. Er betreibt heute eine Werkstatt in Appenzell.

Was Auswandern mit Dante Alighieri zu tun hat

Domenico Impellizzeri hat in Herisau sein Glück gefunden. Spricht er mit Freunden in Italien, wird er vielleicht auch deswegen gefragt, ob sich das Auswandern in die Schweiz aus beruflichen Gründen lohne. Impellizzeri fragt jeweils zurück: «Willst du nur für die Arbeit wirklich Freund und Familie zurücklassen?» Tatsächlich sind in den letzten zehn Jahren wieder mehr Italiener in die Schweiz ausgewandert. Heute sind es hauptsächlich junge Studierte die ihr Heimatland verlassen, weil es an Möglichkeiten fehlt. Impellizzeri findet, dass der Weg in die Schweiz für manche Sinn machen kann, sagt aber: «Du musst Neues kennenlernen wollen und Freude an der Schweizer Kultur finden. Sonst wirst du nicht glücklich.» Schon der italienische Philosoph Dante Alighieri habe ja gesagt: «Ohne Freude können wir kein vollkommenes Leben führen.»