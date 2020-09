Reportage Wie auf der Hundwiler Höhe eine neue Ära angebrochen und der Geist der verstorbenen Wirtin Marlies Schoch noch immer spürbar ist

In den 1990er-Jahren war die Hundwiler Höhe der «Place to go» im Appenzellerland. Heute ist es ruhiger, was kein Nachteil ist. Ein Besuch beim neuen Wirtepaar.

Die Hundwiler Höhi ist ein grüner Hügelzug, wie es viele davon gibt in den Voralpen. Der pyramidenförmige Brocken Nagelfluh mit der prächtigen Aussicht auf Alpstein und Bodensee hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Verantwortlich dafür ist das Gipfelrestaurant namens Hundwiler Höhe – oder vielmehr dessen langjährige Wirtin Marlies Schoch. Sie verstarb am 23. April 2016 nach 45-jähriger Tätigkeit auf ihrem geliebten Berg.

Seither führt ihre engste Mitarbeiterin Mirlinda, die nur mit Vornamen genannt werden will, das traditionsreiche Lokal. Sie kam 2002 zu Marlies Schoch. Was als Ferienjob geplant war, wurde zu einer Daueranstellung. «Sie war für mich wie eine zweite Mutter», sagt 34-Jährige. «Wir verstanden uns blind.» Ihrer verstorbenen Chefin zu Ehren hat sie an deren Lieblingsplatz neben dem heimeligen alten Kachelofen einige Fotos und Erinnerungsstücke aufgebaut.

Fotos zur Erinnerung: Die verstorbene Wirtin Marlies Schoch (l.) und ihre Nachfolgerin Mirlinda.

Bekannt aus Funk und Fernsehen

In der «Hundwiler Höhe» ist eine neue Ära angebrochen. Die Gaststube, wo früher auch mal das Bügelbrett herumstand oder Papier und Geschirr gestapelt wurden, präsentiert sich blitzblank aufgeräumt. «Marlies hatte am Schluss einfach nicht mehr genug Kraft zum Aufräumen», sagt Mirlinda fast entschuldigend.

«Sie liebte Antiquitäten und konnte sich schlecht von Sachen trennen.»

Im Wohnhaus neben dem Restaurant zeugen noch immer einige Trouvaillen von der Sammelleidenschaft. Es ist geplant, die Zimmer nach den nötigen Renovationen wieder zu nutzen. In der Gaststube geblieben sind die schönen Holztische, an denen schon allerhand Prominenz gesessen hat.

Hier hat schon allerhand Prominenz gesessen.

Marlies Schoch war politisch interessiert und hatte sich im Gemeinde- und im Kantonsrat engagiert. Sie war bekannt als gute Zuhörerin. An 365 Tagen im Jahr pilgerten Menschen zu ihr hinauf, um sich Rat zu holen. Gross war auch ihr soziales Engagement. So gab sie in ihrem Betrieb auch Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt eine Chance.

Einen Beitrag zur Bekanntheit leisteten auch die regelmässig stattfindenden Gipfelgespräche, die 1992 von Marcel Steiner, dem damaligen Chefredaktor der «Appenzeller Zeitung» initiiert wurden. Im letzten Gipfelgespräch, am 19. November 2010, kam die Gastgeberin Marlies Schoch selbst zu Wort. Sie war mittlerweile bereits eine nationale Berühmtheit. In verschiedenen Medien wurde sie porträtiert, war Gast bei Kurt Aeschbacher oder «Giacobbo-Müller». Im Jahr 2013 war sie Protagonistin im Film «Service inbegriffe» des Schweizer Regisseurs Eric Bergkraut.

Ein aufwendig zu pflegendes Haus

Das 1899 erbaute Bergrestaurant kam in der 1960er-Jahren in den Besitz der Familie Schoch aus Herisau. Vater Jakob Schoch kaufte die Liegenschaft, um nach dem Verkauf des Taxigeschäfts eine Beschäftigung zu haben. Als der damalige Pächter des Restaurants ersetzt werden musste, sprang Marlies als ältestes von fünf Geschwistern ein. Die damals 31-jährige gelernte Primarlehrerin fand Gefallen an der Wirtetätigkeit und blieb.

Die neue Pächterin Mirlinda.



Das Haus wird von der Erbengemeinschaft von Jakob Schoch weiter gepflegt. Wind und Wetter nagen an der Bausubstanz. Immer wieder sind grosse Investitionen nötig. Der Erdboden ist instabil und rutscht bei starken Regenfällen auf der Nagelfluh. Schon Marlies Schoch hatte versucht, das Problem zu lösen, indem sie ein kleines Wäldchen neben dem Haus anpflanzte. Das Gebäude verfügt über keinen Stromanschluss und versorgt sich selbst mit Sonnen- und Windenergie, die gespeichert wird.



Dutzende von Bleiakkus füllen den Kellerraum. Dennoch muss zur Bewältigung von Stromspitzen immer wieder der Dieselgenerator angeworfen werden.

Das Haus versorgt sich selber mit Sonnen- und Windenergie.

«Vor allem der Geschirrspüler ist ein Stromfresser», klagt Mirlinda. Die Kühltruhen wurden bereits durch energiesparende Geräte ersetzt und die Beleuchtung schon früh auf LED-Licht umgestellt. Neu wird das Regenwasser gesammelt und für die WC-Spülung genutzt. Eine eigene Kläranlage unterhalb des Restaurants reinigt das Abwasser auf biologische Weise.

Wirten in Pandemiezeiten

Corona ist an der Hundwiler Höhe nicht spurlos vorbeigegangen. An schönen Tagen steht im Garten neu ein Selbstbedienungsstand, der mit einer Plexiglasscheibe das Personal von den Gästen trennt. Die Tische sind locker angeordnet. Entsprechend wurde die Speisekarte verkleinert und es gibt keine Mittagsmenüs mehr. Mirlinda bereitet jedoch immer noch täglich frischen Kartoffelsalat zu und auch die beliebten Chäshörnli und kalten Plättli gibt es weiterhin.

Corona hat auf der Hundwiler Höhe seine Spuren hinterlassen, gewirtet wird trotzdem.

Das Massenlager wird wegen der Ansteckungsgefahr aktuell nicht vermietet, es stehen jedoch einige Einzel- und Doppelzimmer zur Verfügung.

Mirlinda teilt sich ein 100-Prozent Arbeitspensum mit ihrem Mann. Die dreifache Mutter wird von der ganzen Familie unterstützt. Am Montag hat der Betrieb geschlossen, damit sie auf die gesetzlich vorgeschriebenen Freitage kommt. Doch auch an diesem Tag muss kein Gast verdursten. «Ich habe immer ein paar Getränke im Selbstbedienungs-Kühlschrank.»