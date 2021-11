Innnerrhoder Kulturstiftung zeichnet Marc Norbert Hörler aus

Werkbeitrag Der Sprachenkünstler aus Berlin hat noch grosses mit dem Appenzeller Dialekt vor Die Vergabe des diesjährigen Werkbeitrags der Innerrhoder Kunststiftung ging am Samstag an den aus Gonten stammenden Künstler Marc Norbert Hörler. Den gewonnenen Betrag weiss der Performance Künstler auch bereits einzusetzen. Lilli Schreiber 21.11.2021, 11.59 Uhr

Für seine Performance «spell for *bluescht» lud Marc Norbert Hörler einen zusätzlichen Performer und eine Performerin ein. Bild: Lilli Schreiber

Am Samstagabend wurde im Kunsthaus Appenzell der diesjährige Werkbeitrag für Appenzell Innerrhoder Kulturschaffende im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung vergeben. Der Werkbeitrag in Höhe von 10 000 Schweizer Franken soll künstlerisch interessante, eigenständige und realisierbare Projekte in den Bereichen Bildende Kunst, neuen Medien und Performance fördern. Nach mehreren Jahren des Unterbruchs verleiht die Stiftung seit 2017 den Werkbeitrag wieder regelmässig.

Beitragsberechtigt sind Kunstschaffende, die in Appenzell Innerrhoden wohnhaft sind oder einen anderen Bezug zum Kanton nachweisen können. Vergeben wurde der Beitrag und die dazugehörige Auszeichnung von Eduard Hartmann, Präsident der Innerrhoder Kulturstiftung.

Eine Live-Kostprobe

Dieses Jahr erhält Marc Norbert Hörler den Werkbeitrag der Innerrhoder Kulturstiftung. Sein Projekt «occult words diffusing remembrance of a scented future» hat die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Innerrhodischen Kunststiftung und einer externen Fachperson, überzeugt.

Für den Tag der Diplomvergabe hat Hörler eine eigens dafür kreierte Performance erarbeitet, die den Namen «spell for *bluescht» trägt. Für die Aufführung hat der junge Künstler einen zusätzlichen Performer und eine Performerin eingeladen. Die Live-Kostprobe von Hörlers Performance Kunst kommt bei allen Anwesenden sichtlich gut an. Nach der rund zehn Minuten dauernden Performance will der Beifall schier kein Ende nehmen.

Die Performance enthält Gesangseinlagen in Appenzeller Dialekt und in Englisch, Bewegungselemente und sogar eine Duftkomponente. Das kommt nicht von ungefähr, denn Hörler ist neben seiner Berufung zum Künstler auch Parfümeur. Um sich seine Kunst und seinen Lebensstandard auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln zu finanzieren, übt der 33-jährige zwei weitere Tätigkeiten aus. Hörler arbeitet in einem Geschäft, für welches er die personalisierten Düfte herstellt und kommt einem Job in einer Administrationsabteilung eines Kulturunternehmens nach.

Mehr Zeit dank Werkbeitrag

Ob da noch Zeit für seine Kunst bleibt? In Zukunft wird Hörler wieder vermehrt in Appenzell anzutreffen sein. Das Preisgeld gebe ihm die Möglichkeit, seinem künstlerischen Wirken wieder intensiver nachzugehen, so der 33-jährige. Der Künstler möchte sich, basierend auf seiner bisherigen künstlerischen Praxis, vertieft mit historischen Texten aus dem Landesarchiv Appenzell und dem Gebrauch der Appenzeller Sprache auseinandersetzen.

Dabei will er sich den Protokollen von Hexenbefragungen widmen und neben der sprachlich-historischen Analyse vertieft mit okkulten und magischen Praktiken auseinandersetzen. Zudem möchte er verstärkt die Zeichnung in seine Praxis einfliessen lassen. Das Projekt Hörlers sieht zudem vor, dass dieser performative Lesungen und Vorträge in Appenzell halten werde. Die Publikation seiner Werke soll dabei sowohl in Appenzellerdialekt, als auch in Englisch erscheinen.

Genügend Raum für Interpretation

Zu seiner Performance «occult words diffusing remembrance of a scented future», mit der sich Hörler den diesjährigen Werkbeitrag verdient hat, schweigt der Künstler jedoch weitgehend und bleibt damit dem Namen seines Werkes treu. Lieber lässt er sein Werk von anderen interpretieren.

Eduard Hartmann versucht dies in mehreren Schritten. Nebst dem diffundieren von Erinnerungen habe die Performance etwas okkultes, düsteres an sich, so Hartmann. Es gehe gleichwohl um Worte, deren Verwendung, Bedeutung und Wirkung, wie um eine duftende wohlriechende Zukunft.

Es bleibt jedoch nur bei Interpretationsansätzen. Marc Norbert Hörler ist eben ein Sprachkünstler, Poet, Parfumeur, der erfolgreich mit Wörtern, deren Bedeutung, Ausdrucks- und Wirkungskraft arbeitet.