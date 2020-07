Nach Zürcher Superspreader-Fall mit falschen Contact-Tracing-Angaben: In der Herisauer Bar "Amadeus" erfolgt die Registrierung der Gäste übers Handy In der Amadeus-Bar in Herisau müssen sich die Gäste für das Contact-Tracing elektronisch registrieren. Die Registrierung ist Auflage des Bundes. Der will Betreiber Stefan Kull gerne nachkommen. Die Abstandsregel kann er indes nicht durchsetzen. Astrid Zysset 04.07.2020, 05.00 Uhr

Stefan Kull, Betreiber des «Amadeus», steht, um die Registrierung der Gäste sicherzustellen, selbst an der Tür. Bild: Astrid Zysset

Düstere Wolken über der Partyszene: In einem Stadtzürcher Club steckte vor ein paar Tagen ein Coronainfizierter mindestens fünf Leute an, 300 befinden sich in Quarantäne. Die Problematik verschärfte sich, als bekannt wurde, dass sich die Nachforschungen schwierig gestalteten, da viele Besucher falsche Kontaktdaten für das Contact-Tracing angegeben hatten.

«Bei uns ist das nicht möglich, dass jemandem unter dem Namen ‹Donald Trump› Einlass gewährt würde», stellt Stefan Kull, Betreiber der Herisauer Bar Amadeus, klar. Viele Restaurationsbetriebe im Appenzellerland greifen auf die Dienstleistungen der Appenzeller Contency GmbH zurück. Diese ermöglicht eine elektronische Erfassung der Gäste. Nach einmaliger Registrierung reicht beim nächsten Besuch das Scannen eines QR-Codes aus, um die Besucherin oder den Besucher zu identifizieren. Grobe Schreibfehler, fehlende Angaben oder Doppelregistrierungen meldet das System sofort.

Kein Eintritt unter falschem Namen

Einen falschen Namen anzugeben, sei zudem kaum möglich, so Kull weiter.

«96 Prozent meiner Gäste kenne ich. Da reicht ein Blick auf mein Handydisplay, auf welchem die registrierten Namen auftauchen, um zu sehen, ob da was nicht stimmt.»

Kull selbst steht an der Tür, kontrolliert den Einlass. Vielen muss er erklären, warum sie sich registrieren müssen. Aber generell sei das Verständnis gross. «Erst einer wollte seine Daten partout nicht angeben. Den konnte ich schliesslich nicht reinlassen.» Verständnis für das Verhalten des Mannes hat Kull nicht. «Viele sind auf Facebook oder Instagram eingeloggt. Dort haben sie keine Hemmungen, private Angaben zu machen. Aber die Registrierung war diesem Gast zuviel – dabei werden die Daten ausschliesslich von mir und der Contency GmbH eingesehen.» Kull überlegt sich derzeit, ob er noch einen Schritt weiter gehen und das Vorweisen einer Identitätskarte verlangen oder die Telefonnummer per Rückruf kontrollieren soll, um auch die kleinsten Datenfehler auszumerzen.

Gemäss Vorgaben des Bundesrates ist eine Registrierung der Gäste Pflicht. Wie diese genau umgesetzt wird, bleibt jedoch den Wirten überlassen. Gestern erst hatte die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren eine Empfehlung rausgegeben, dass eine Ausweispflicht in den Clubs eingeführt werden soll. Kull erachtet es als wichtig, der Verantwortung einer funktionierenden Registrierung gerecht zu werden. «Eine Ansteckung kann ich nicht verhindern. Ich bin erschrocken, als ich hörte, wie schnell das in Zürich passiert ist», so der «Amadeus»-Betreiber.

«Sollte bei uns dieser Fall eintreten, kann ich mir zumindest nicht vorwerfen lassen, ich hätte ungenügende Vorkehrungen getroffen.»

Der Kanton kontrolliert die Einhaltung der Registrierungspflicht in den Restaurationsbetrieben. Säumigen Wirten drohen Sanktionen.

Registrierung wird unterschiedlich gehandhabt

Im «Amadeus» werden bis 19 Uhr die Personalien lediglich einer Person pro Gruppe aufgenommen (Schutzkonzept Restaurant). Nach 19 Uhr ist es anders. Am späteren Abend wird jeder einzelne Gast erfasst (Schutzkonzept für Discos). Dieses Vorgehen erklärt Kull mit den unterschiedlichen Klientel, welche das «Amadeus» aufsuchen: Sind es zur Feierabendzeit vor allem Gruppen von Berufsschülern, Bauarbeitern und Freunden, beginnt zu fortgeschrittener Stunde das Nachtleben. Spätestens dann lösen sich die Gruppen auf, die Kommunikation findet über die Tische hinweg statt, man geht aufeinander zu, begrüsst sich. «Unter diesen Umständen die Abstandsregel konsequent durchzusetzen, ist utopisch», so Kull. «Wir sind hier in einer ländlichen Gegend. Man kennt einander, man will sich austauschen.» Darum werden im «Amadeus» auch einzelne Tischgruppen zu später Stunde nicht mehr abgesperrt. Dann zählt nur noch die Eigenverantwortung.