Interview «Wer das Chlausen tatsächlich liebt, verzichtet diesmal»: Polizeidirektor Hansueli Reutegger über den sorglosen Umgang mit der Coronapandemie in Ausserrhoden Nach der Hochzeit in Schwellbrunn schreibt Ausserrhoden erneut wegen eines Coronavorfalls Schlagzeilen – und erneut betrifft es die Hinterländer Gemeinde. Der Ausserrhoder Polizei- und Justizdirektor Hansueli Reutegger zeigt im Interview kein Verständnis für das umstrittene Jodlertreffen und kritisiert zudem Silvesterchläuse, die Widerstand gegen das Verbot angekündigt haben. David Scarano 16.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Schwellbrunner in der Regierung: Justiz- und Polizeidirektor Hansueli Reutegger. Bild: Benjamin Manser

Der kürzlich publizierte Bericht im «Blick» trägt die vielsagende Überschrift «Video zeigt Saufgelage ohne jeden Abstand». 30 Männer sollen sich im Restaurant Hörnli, das sich tatsächlich auf Schwellbrunner Boden befindet, zum Jodeln getroffen haben. Sie hielten sich trotz Coronapandemie nicht an die Abstandsregeln. Die Polizei setzte dem Treiben schliesslich ein Ende.

Im Interview nimmt nun Hansueli Reutegger, Ausserrhoder SVP-Polizeidirektor und ehemaliger Gemeindepräsident von Schwellbrunn, Stellung.

Was ist Ihnen als Ausserrhoder Justiz- und Polizeidirektor durch den Kopf gegangen, als Sie den Bericht im «Blick» über den Polizeieinsatz beim Jodlertreffen im «Hörnli» sahen?

Hansueli Reutegger: Ich dachte: Nein, nicht schon wieder. Das ist eine unschöne Geschichte, die mich sehr gestört hat. Die Wirte müssen schauen, dass es gar nicht bis zu einem Polizeieinsatz kommt. Sie müssten schon vorher reagieren und geeignete Massnahmen ergreifen.

Nach der umstrittenen Hochzeit in Schwellbrunn nun das Jodlertreffen: Ausserrhoden schreibt zum zweiten Mal wegen des sorglosen Umgangs mit der Coronapandemie national Schlagzeilen. Befürchten Sie nicht, dass der Ruf von Ausserrhoden stark darunter leidet?

Schwellbrunn stand zwar lange im Fokus der Medien. Das Interesse hat aber auch rasch wieder nachgelassen: So schnell, wie es kommt, so rasch vergeht es auch wieder. Klar ist aber auch, mit jedem neuen Kapitel werden Erinnerungen an die vergangenen Episoden wach. Das ist schlecht für Ausserrhoden. Alle Beteiligten müssen sich bewusst sein, dass auch das Brauchtum darunter leidet.

Meinen Sie damit auch die rebellischen Silvesterchläuse, die nach dem Verbot nun Widerstand angekündigt haben?

Ja, damit sind auch die Silvesterchläuse gemeint. Es ist wichtig, dass alle sich an das bundesrätliche Verbot halten. Dem Brauchtum droht sonst ein Reputationsschaden. Viele Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder unterstützen und lieben das Silvesterchlausen. Sie haben aber kein Verständnis dafür, wenn Schuppel das Verbot umgehen. Das Ansehen könnte längerfristig leiden. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin ein «Buurebueb» und ich stehe dem Brauchtum sehr nahe. Ich habe aber absolut kein Verständnis dafür, wenn es einige in der aktuellen schwierigen Situation auf Biegen und Brechen ausleben wollen. Wer das Chlausen tatsächlich liebt, verzichtet diesmal. Dies aus Rücksicht auf die Gesundheit aller Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder.

Auffallend ist: Die viel kritisierte Hochzeit fand in Schwellbrunn statt, das «Hörnli» befindet sich ebenfalls auf Schwellbrunner Boden. Ist der Widerstand gegen die Coronamassnahmen ein ländliches oder gar ein Schwellbrunner Problem?

Diese Frage kann ich derzeit nicht beantworten, ob der Widerstand gegen oder das Ignorieren der Coronamassnahmen mit der Ländlichkeit zu tun hat. Es dürfte aber Zufall sein, dass beide genannten Ereignisse in Schwellbrunn oder im Hinterland passierten. Ein Blick auf die nationalen Medien und entsprechende Berichte zeigen, auch in Städten werden Verbote und Weisungen missachtet. Ignoranten gibt es überall.

Sie leben in Schwellbrunn: Sie sind Mitglied der Regierung und ehemaliger Gemeindepräsident. Wie haben Sie die Schlagzeilen nach der Hochzeit empfunden?

Das war für mich keine einfache Situation. Das mediale Interesse rollte wie eine riesige Welle über das Dorf hinweg. Man wusste nicht, was genau passiert war. Dass alle Einwohner in einen Topf geworfen wurden, tat mir als Herzschwellbrunner sehr weh. Es gilt aber zu differenzieren. Als Staat werden wir die Vorkommnisse untersuchen, es laufen bereits Strafanzeigen. Es wird sich zeigen, was tatsächlich passiert ist und was von den Medien hochstilisiert wurde. Kam es zu Verstössen, werden wir diese ahnden.

Sie sind Mitglied der SVP. Auch aus Ihrer Partei wird der Widerstand gegen die Coronamassnahmen lauter. Was sagen Sie zum Berner Nationalrat Erich Hess, der zur Umgehung der Restriktionen aufrief?

Ich verurteile ein solches Verhalten. In der jetzigen Situation ist es unverständlich und nicht verantwortbar, mit solchen Aussagen und Aktionen die Menschen aufzuwiegeln und Unsicherheiten zu schüren. Es ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt tun müssen. Jeder ist gefordert, alles in seiner Macht zu tun, damit wir so rasch wie möglich aus dieser Krise kommen.

Zurück zu den Silvesterchläusen und dem angekündigten Widerstand: Es heisst, dass sich einige Schuppel nicht an das Verbot halten werden. Wie werden Sie das Verbot durchsetzen?

Wir werden aktiv kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird. Wir werden aber auch den Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen. Involviert ist neben der Kantonspolizei auch das Arbeitsinspektorat. An Silvester sind wir traditionsgemäss mit einem grösseren Aufgebot unterwegs. Auch in diesem Jahr werden wir in den Gemeinden präsent sein. Wir werden bei Verstössen gegen die Covid-19-Regeln einschreiten und Verzeigungen vornehmen.

Bei den Coronamassnahmen gibt es häufig Graubereiche. Das Singen ist verboten. Was passiert, wenn die Schuppel chlausen, aber ohne zu zäuerlen?

Das Bundesverbot gilt fürs Singen in Innen- und Aussenräumen ausserhalb des Familienkreises. Zusätzlich untersagt Appenzell Ausserrhoden seit Sonntag analog dem Kanton St.Gallen und Thurgau Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen. Unzulässig sind darüber hinaus aber auch Darbietungen, die zu ebensolchen führen können. Darunter würde das Chlausen fallen.

Wie hoch würde eine solche Busse ausfallen?

Sie kann höher ausfallen, als viele meinen. Die Polizei kann gemäss aktueller Rechtslage keine Ordnungsbussen ausstellen. Die Zuwiderhandlungen führen zu Verzeigungen, die Verfahren durch die Staatsanwaltschaft auslösen. Kommt es zu einer Ahndung, sind nebst der Busse auch Verfahrenskosten zu berappen. Dies kann durchaus einen Betrag zwischen 600 und 1000 Franken zur Folge haben.

Appenzell Ausserrhoden hat weiterhin hohe Ansteckungszahlen. Am Dienstag durchbrach der Kanton die 2000er-Marke. Über 30 Personen sind bislang an den Folgen von Covid-19 gestorben. Kriegen wir noch die Kurve?

Ich bin überzeugt, dass wir die Situation in den Griff bekommen können. Aber es bedingt, dass sich alle an die Regeln halten und solche Vorkommnisse wie im «Hörnli» nicht mehr passieren – und niemand chlausen geht. Hier bin ich ganz auf der Linie der SVP: Es ist vor allem die Eigenverantwortung aller gefragt.