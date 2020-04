Wenn sich der Moderator selber schminkt - wie ein Teufner den Kindern am Bildschirm die Welt erklärt Raphael Labhart ist Moderator der SRF-Sendung «mySchool». In kurzen Clips vermittelt er sein Wissen an die Kinder. Mea McGhee 08.04.2020, 05.00 Uhr

Raphael Labhart arbeitet nicht nur fürs Fernsehen, sondern unterrichtet unter anderem auch an der Kantonsschule Trogen. Bild: Mea McGhee

«Was macht Zucker in deinem Körper?», «Was ist Solidarität?» oder «Was kann deine Haut?»: Solchen Fragen geht Raphael Labhart in «Clip und klar!» nach. Die Themen dieser Online-Clips sollen 8- bis 12-Jährige ansprechen. «Clip und klar!» ist ein Element von «mySchool», dem Schulfernsehen von SRF.

Aus aktuellem Anlass hat das Schweizer Radio und Fernsehen das Angebot von «mySchool» markant ausgebaut. Von Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr, bringt das SRF zum Beispiel auf dem ersten Sendekanal Lerninhalte zu den Kindern in die Stube. Das Programm beginnt mit Themen für die Jüngsten, gegen Mittag hin werden die Inhalte komplexer. Moderiert wird die Sendung von Raphael Labhart. Hauptberuflich unterrichtet der 33-Jährige an der Kantonsschule Trogen Deutsch und am Berufsbildungszentrum Herisau Geschichte und Politik. Dazu ist er seit zehn Jahren freier Mitarbeiter und Moderator bei Radio FM1 und arbeitet seit 2017 für das Schweizer Fernsehen. Zu Letzterem kam der gebürtige Teufner über den Hund: «Im Bewerbungsvideo für das Youtube-Format «Clip und klar!» gab ich einfach etwas Einblick in mein Leben als Hundesitter für die Rottweilerdame Speck», so Labhart.

Gesetzlicher Bildungsauftrag

SRF habe einen gesetzlichen Bildungsauftrag und biete Eltern mit «mySchool» in dieser Zeit Unterstützung. «Sie können die Kinder mit gutem Gewissen eine Zeit lang fernsehen lassen», sagt Labhart. Der Programmplaner von «SRF mySchool» stellt die Beiträge aus einer riesigen Datenbank zusammen. Vom Trickfilm über Dinosaurier bis hin zur Dokumentation über die Drogensucht ist die Bandbreite der Themen riesig. Dazu gibt es bei vielen Inhalten zusätzlich didaktisches Material. Weiter wurde eine Plattform eingerichtet, auf der Lehrpersonen Lernvideos austauschen können.

Zur Vorbereitung der zweistündigen Morgensendung schaut der Moderator die Filmbeiträge an und schreibt dann seine Anmoderationen. «Dabei lerne ich immer wieder Neues», findet Raphael Labhart toll.

«Als Moderator bin ich das Scharnier zwischen den Beiträgen.»

Seine Moderationen verfasst er auf seinen Mund, sprich in seinem unverkennbaren Ostschweizer Dialekt. Dann spricht er die Texte vor dem Greenscreen im Studio. Das heisst, alle weiteren Elemente, die der TV-Zuschauer sieht, muss sich der Moderator vorstellen, denn sie werden erst bei der Postproduktion hinzugefügt.

Die Ausweitung von «mySchool» bringt Mehraufwand für Labhart, den er aktuell stemmen kann. Am ersten Drehtag hat das kleine Team drei Sendungen von «mySchool» aufgenommen, zwei Tage später folgten weitere fünf. Das brauche viel Antriebsenergie und erfordere Konzentration, denn je länger der Drehtag, desto grösser die Gefahr, sich zu verhaspeln. Reaktionen erhält Labhart manchmal auf seinen Ostschweizer Dialekt. Es irritiere manche Zuschauer zum Beispiel, dass er häufig «näbis» sage und viele «ö’s» verwende. Seine Moderationskollegin Reena spricht Baslerdialekt.

Grosse Dynamik, rollende Planung

Mit «SRF mySchool» werde das Wort Television wörtlich umgesetzt, findet Labhart. «Wir bringen die Welt zu den Menschen nach Hause, was momentan besonders wichtig ist.» Bei der Arbeit für SRF gefällt dem 33-Jährigen die Dynamik. Und das konstruktive Miteinander im kleinen Team von «mySchool». Der Aufwand für eine Sendung sei gross, die Planung aktuell rollend. Wichtig sei, dass er das Vertrauen des Teams spüre, denn als Moderator exponiere man sich ein Stück weit. Er wolle nicht schulmeisterlich ankommen, aber auch nicht zu locker. «Edu-tainement oder Enter-cation» nennt Labhart die Mischung aus Unterhaltung und Unterricht.

Seine Interessen seien breit gefächert. Labhart sagt: «Coole Inhalte begeistern mich». Und welches Thema möchte er gerne einmal für «Clip und klar» aufnehmen?

«Ich hoffe, dass ich weiterhin mit neuen Inhalten konfrontiert werde. Indem ich mich damit auseinandersetze, lerne ich immer etwas.»

Und sei es nur das Schminken, das der Moderator dieser Tage unter Anleitung der Mitarbeiterin der Maske erstmals auf Grund des zu wahrenden Sicherheitsabstandes selbst an die Hand nehmen musste. Wer weiss, vielleicht gibt es einmal einen Clip mit der Frage «Wie und wozu schminken wir uns?»