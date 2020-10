«Wenn ich zu wenig Kunden habe, muss ich wohl schliessen»: So reagieren Bar- und Fitnessbetriebe im Appenzellerland auf die neuen Coronamassnahmen Ausgedehnte Maskenpflicht, keine sportlichen Freizeitaktivitäten in Innenräumen mit mehr als 15 Personen und Sperrstunde ab 23 Uhr für Bars und Restaurants – das sind nur einige der neuen bundesrätlichen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Einzelne Betroffene schildern ihre Eindrücke. Astrid Zysset und Miguel Lo Bartolo 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neu dürfen in Bars und Restaurants maximal vier Personen pro Tisch Platz nehmen. Von 23 bis 6 Uhr ist Sperrstunde. Bild: Dglimages / iStockphoto

Eine Überraschung war die Sperrstunde um 23 Uhr für die Barbetreiber nicht. «Wir wussten innerhalb der Branche, dass dies veranlasst wird», sagt Stefan Kull, Betreiber der Bar Amadeus in Herisau. Schockiert ist er von dieser bundesrätlichen Massnahme daher wenig – auch wenn sie einschneidend ist. «Ich warte jetzt die kommenden zwei Wochen ab. Wenn ich zu wenig Gäste verzeichne, dann muss ich die Bar wohl vorübergehend schliessen.»

Die Fitnessstudios nehmen eine andere Haltung ein. Sie wollen eine Schliessung vermeiden – sofern es die Wirtschaftlichkeit zulässt. Die Personenobergrenze wird in grossflächigen Betrieben nicht als einschneidend wahrgenommen. Kleinere Anbieter wie etwa Yogastudios haben indes zu kämpfen. Denn in bescheideneren Räumlichkeiten sind meist die Abstandsregeln nicht gewährleistet. Dann kommt auch während des Sports die Maskenpflicht zum Zug. Damit scheinen einige ein Problem zu haben.

Barbetriebe machen sich keine Hoffnungen

Stefan Kull, Barbetreiber «Amadeus». Bild: PD

Barbetriebe wie das «Amadeus» leben von den Umsätzen an den Abenden und an den Wochenenden. Werktags sind die Umsätze schon länger eingebrochen, da die Vereine weniger zu einem Umtrunk vorbei schauen und die Rekrutenschulen keinen Ausgang mehr haben. Das Feierabendbier laufe jedoch nach wie vor gut, so Kull. Danach wird’s aber ruhig. So ruhig, dass der Herisauer sich sicher ist, dass er um 20 Uhr die letzte Runde einläuten könnte, ohne dass viele Einnahmen ausblieben.

Wie die Wochenenden mit der vorgerückten Sperrstunde um 23 Uhr laufen werden, bleibt abzuwarten. «Vielleicht gewöhnen sich die Leute daran, dass sie früher in den Ausgang gehen.» Grosse Hoffnung hat Kull jedoch nicht. Durch die bisherigen Massnahmen seien ohnehin schon deutlich weniger Leute abends in den Bars unterwegs. Doch jammern will er nicht: «Der Sommer lief gut. Die Einbussen aufgrund des Lockdowns im Frühjahr konnte ich dank der fehlenden Festivals wettmachen.» Und noch etwas Positives sieht er in den verschärften Massnahmen des Bundesrates:

«Jetzt ist immerhin klar, in welche Richtung es geht.»

Die Unsicherheiten aufgrund der kantonalen Eigenregie seien beendet.

Dermassen viel Positives kann Paddy Schai, Betreiber des «PUB Appenzell», den erneuten Massnahmen nicht abgewinnen. «Wieder ist es die Gastrobranche, die es besonders hart trifft», seufzt er. Zwar hat er entschieden, das Pub weiterhin geöffnet zu halten, doch hat er die Öffnungszeiten von 19 auf 17 Uhr vorverlegt. Und auch dann könne er froh sein, wenn er kostendeckend arbeiten kann. Er fügt an:

Paddy Schai, Betreiber des «PUB Appenzell». Bild: Karin Erni

«Ein Barbesuch soll immer auch ein Erlebnis sein. Das ist unter diesen Voraussetzungen kaum möglich.»

Aufgeben will er jedoch nicht. In den kommenden Tagen wird er sich überlegen, wie er das Pub nach wie vor den Besucherinnen und Besuchern schmackhaft machen kann. «Es wird mir schon etwas einfallen. Aber es wundert mich trotzdem: Privat dürfen zehn Leute zusammen sitzen, in den Gastrobetrieben nur 4. Wo ist da die Logik?»

Sportanbieter leiden abhängig von ihrer Trainingsfläche

Die Vermutung, Fitnesscenter würden unter den neuen Coronamassnahmen des Bundes leiden, stimmt nur teilweise. Grössere Anbieter im Appenzellerland behaupten zum einen, die Maskenpflicht würde nur die Wenigsten davon abhalten, ins Training zu gehen. Zum anderen sei auch die Obergrenze von 15 Personen innerhalb eines Trainingsraumes nicht allzu einschneidend. Regula Brigger, Inhaberin des «Fitness-Huus» in Lutzenberg, sagt etwa:

«Für die meisten spielt es keine Rolle, ob sie nun mit oder ohne Maske im Fitness rumlaufen müssen. Hauptsache ist, dass sie trainieren können.»

Das «Fitness-Huus» sei aber auch ein familiäres Studio. Es zählt zwischen 200 und 250 Mitglieder. Auf der Trainingsfläche von rund 550 Quadratmetern, die ausserdem noch auf drei Stockwerke verteilt ist, komme es ohnehin selten vor, dass sich zur gleichen Zeit mehr als 15 Personen pro Stockwerk aufhalten. Auch deshalb liessen sich die Massnahmen laut Brigger gut umsetzen.

Die Inhaberin fügt an, dass jene Mitglieder, die seit Ausbruch der Pandemie auf das Training vor Ort verzichtet hätten, eher durch das Virus selbst abgeschreckt seien als durch die Massnahmen.

Livio Holenstein vom «Simply Fit» in Herisau zeichnet ein ähnliches Bild der Situation. «Wir merken, dass es weniger Interessenten gibt», so Holenstein. Neukunden seien zurzeit wenig angetan von einem regelmässigen Besuch im Fitnessstudio. Die Tür soll aber trotz fraglicher Wirtschaftlichkeit geöffnet bleiben. Auf die Stammkunden zähle man auch mit den neuen Massnahmen.

Das Fitnessstudio ist seit April so eingerichtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können, so Holenstein. Ausserdem stehen mehrere Desinfektionsmittelspender pro Trainingsfläche zur Verfügung. Was dennoch Sorgen bereite, sei die Frage, inwieweit Gruppenkurse Sinn machen. Damit setze sich derzeit auch der Fitnessverband auseinander.

In kleineren Räumlichkeiten können die Abstandsregeln kaum eingehalten werden. Dann müsse man also auch während des Trainings eine Maske tragen. Holenstein warnt:

«Grosse körperliche Anstrengungen mit Maske könnten eine Gefahr für den Kreislauf darstellen.»

Beim Yoga wollen die Leute keine Maske tragen

Christine Rüegg, Cranio-Therapeutin in Hersiau. Bild: PD

Christine Rüegg bietet Yogakurse in Herisau an. Die Cranio-Therapeutin will an ihrem Angebot festhalten. Doch die Kursgruppen sind zu gross, als dass die Abstandsregeln im Studio eingehalten werden könnten. Dass dann Maskenpflicht angesagt ist, schrecke viele ihrer Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ab. Rüegg hat Verständnis dafür:

«Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir das auch nicht zusagt.»

Sie spiele deshalb mit dem Gedanken, nur noch Kleingruppen zu unterrichten. Das würde aber ein erhöhtes Pensum bedingen. Aus sieben wöchentlichen Lektionen würden doppelt oder gar dreimal so viele. Und das nur, wenn sich denn auch neue Termine finden liessen.