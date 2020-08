«Wenn die Täterschaft Wertsachen erkennt, ist die Verlockung gross.»: Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden warnt vor Fahrzeugaufbrüchen in Herisau Seit Anfang August ist es in Herisau zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen gekommen. Die Kantonspolizei empfiehlt, in Fahrzeugen keine Wertsachen zu hinterlassen. Miguel Lo Bartolo 13.08.2020, 11.25 Uhr

Eingeschlagene Seitenscheibe nach einem Fahrzeugaufbruch in Herisau. Bild: PD

(kpar/mlb) In den vergangenen Tagen ist die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden über vier Autoaufbrüche in Herisau informiert worden. Eine unbekannte Täterschaft hat sich jeweils in den Nachtstunden an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht und dabei mit unbekannten Gegenständen Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Marcel Wehrlin, Leiter der Medienstelle der Kantonspolizei, sagt, die Täterschaft habe sich aller Wahrscheinlichkeit nach bewusst an Fahrzeugen vergriffen, die keine Alarmanlage haben.