Wildtierfreundliches Zaunsystem kontra Stacheldraht

Weniger Tierleid Weg vom Stacheldrahtzaun: Innerrhoden belohnt Umsteiger finanziell Wer einen Stacheldrahtzaun durch ein wildtierfreundliches Zaunsystem ersetzt, wird ab 2022 vom Kanton unterstützt. Das Förderprogramm ist auf vier Jahre befristet. 24.09.2021, 12.00 Uhr

Stacheldrahtzäune sind zwar billig, aber schädlich für Tiere. Andrea Stalder

Im Sömmerungsgebiet bestehen an etlichen Stellen Stacheldrahtzäune. Sie sind ausserordentlich dauerhaft, haben aber auch gewichtige Nachteile, wie die Innerrhoder Kantonskanzlei mitteilt. Immer wieder verletzen sich Tiere an den Stacheldrahtzäunen. Im Weiteren schränken diese Zäune die Wildwechsel im Winter ein, was dazu beiträgt, dass es in gewissen Waldgebieten zu grossen Verbissschäden kommt. Es besteht daher das Ziel, bestehende Stacheldrahtzäune durch Systeme abzulösen, die tierfreundlicher sind und Wildwechsel erleichtern.