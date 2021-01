Weniger Stress für Tiere, bessere Fleischqualität: Das sind die Vorteile der Hof- und Weidetötung Seit Mitte letztes Jahres können Bauern ihre Tiere auf dem eigenen Hof töten lassen. Bis anhin sind in Ausserrhoder noch keine Gesuche dafür eingereicht worden. Jesko Calderara 08.01.2021, 16.39 Uhr

Die sogenannte Hof- und Weidetötung zur Fleischgewinnung spielt im Konzept der geplanten Schaumetzgerei in Heiden eine zentrale Rolle. Damit können Bauern ihre Tiere auf dem eigenen Hof töten lassen. Dabei findet der Betäubungs- und Entblutungsprozess in der vertrauten Umgebung des Tieres und nicht in einem Schlachthof statt. Diese Schlachtmethode ist erst seit Mitte 2020 des letzten Jahres erlaubt, nachdem auf Bundesebene die gesetzlichen Grundlagen geändert wurden. Zuvor war nur die Hausschlachtung zulässig, bei der das Fleisch von den eigenen Tieren ausschliesslich für den Eigenkonsum im Haushalt verwendet werden durfte.

Kantonstierarzt Sascha Quaile. Bild: PD

In Appenzell Ausserrhoden wurde gemäss Kantonstierarzt Sascha Quaile bisher weder eine Bewilligung für eine Hof- und Weidetötung ausgestellt noch ein Gesuch eingereicht. Wer sich dafür entscheidet, muss die gesetzlichen Anforderungen insbesondere an den Tierschutz und die Lebensmittelsicherheit sicherstellen können. Sie entsprechen denen von bewilligten Schlachtbetrieben. So muss wie bei der normalen Schlachtung vor der Betäubung eine Schlachttieruntersuchung durch einen amtlichen Tierarzt stattfinden. Nach der Betäubung und Tötung durch eine fachkundige Person ist der Schlachttierkörper schnellstmöglich in einen bewilligten Schlachtbetrieb zu transportieren, wo die restliche Schlachtung und anschliessende Fleischkontrolle vorgenommen wird. Mehraufwand führt zu höheren Fleischpreisen

Hoftötung ist 300 bis 400 Franken teurer als eine gewöhnliche Schlachtung

Eric Meili ist Präsident der IG Hof- und Weidetötung. Bild: APZ

Ein Pionier auf diesem Gebiet ist Eric Meili vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Er steht den Projektinitianten in Heiden beratend zur Seite. Als Präsident der IG Hof- und Weidetötung kämpfte Meili jahrelang für die Legalisierung der beschriebenen Schlachtmethode. Dies vor allem aus Tierschutzgründen. «Der Transport ins Schlachthaus ist für Tiere ein grosser Stress», sagt Meili. Bei Hoftötungen könne darauf verzichtet werden. Durch die Vermeidung von Stress verbessere sich die Fleischqualität. Schweizweit haben gemäss Meili bis jetzt ungefähr 150 Bauern Interesse bekundet, ihre Tiere auf dem Hof töten zu lassen. Dazu sind allerdings gewisse Investitionen notwendig. So braucht es ein Fanggitter und einen Anhänger für den Transport ins Schlachthaus. Unter dem Strich kommt eine Hoftötung nach Angaben von Eric Meili ungefähr 300 bis 400 Franken teurer als eine gewöhnliche Schlachtung. Pro Kilo verkaufsfertiges Fleisch ergibt dies Mehrkosten von zirka fünf Prozent. Die gesetzlichen Vorschriften im Bereich Hof- und Weidetötung hält Meili für angemessen. Für die Veterinärämter handle es sich aber um Neuland. «Die Bewilligungspraxis muss sich daher erst noch einpendeln.»