Weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen: Besuche in Ausserrhoder Spitälern mit Auflagen wieder möglich Registrierung beim Empfang, maximale Besuchszeit von einer Stunde und keine Covid-Symptome. Wer diese und andere Regeln einhält, darf ab sofort seine Angehörigen in den Spitälern besuchen. Jesko Calderara 09.06.2020, 13.54 Uhr

Wochenlang waren Besuche im Spital Herisau nicht möglich. Nun ändert sich dies wieder. Bild: Ralpf Ribi

Patientinnen und Patienten des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (Svar) dürfen seit Montag wieder Besuche empfangen. Um die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen und die Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden zu schützen, gelten einige Regeln. Dies teilt der Svar in einer Medienmitteilung mit. Demnach dürfen nur Patienten besucht werden, welche seit mindestens vier Tagen hospitalisiert sind. Einzig bei Gebärenden, Wöchnerinnen sowie sterbenden Patienten gilt diese Frist nicht. Eine weitere Bestimmung betrifft die Besuchszeit. Diese darf maximal 60 Minuten dauern.

Vorgeschrieben ist zudem, dass sich alle Besucherinnen und Besucher beim Empfang an- und nach dem Besuch wieder abmelden. Sie müssen sich zudem gesund fühlen, dürfen selber aktuell keine bestätigte Covid-Infektion haben und nicht im gleichen Haushalt mit Personen leben, welche aktuell Covid-Symptome aufweisen oder in den letzten 14 Tagen bestätigt positiv getestet wurden.

Auch die Restaurants sind wieder offen

Zur Nachverfolgung allfälliger Infektionsketten, werden von allen Besucherinnen und Besucher die Kontaktdaten aufgenommen. Gemäss dem Svar werden die Daten werden ausschliesslich für den angegebenen Zweck verwendet und nach 14-tägiger Aufbewahrung vernichtet. Für Patientenbesuche im Psychiatrischen Zentrum AR ist eine telefonische Voranmeldung auf der jeweiligen Station notwendig. Die neue Besuchsregelung lässt auch Restaurantbesuche von externen Gästen wieder zu. Der Spitalverbund AR hat an seinen Standorten die Voraussetzungen geschaffen, dass Abstands- und Hygienevorschriften von allen anwesenden Menschen befolgt werden können. Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende werden regelmässig darauf hingewiesen. Für den Svar sind diese Lockerungen ein nächster Schritt in Richtung Normalität, wie es in der Mitteilung heisst. Weitere und jederzeit aktuelle Informationen sind auf www.spitalverbund.ch auffindbar.