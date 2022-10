Immer weniger Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Weiterbildung Die Angebote an Erwachsenenbildung im Kanton Appenzell Ausserrhoden verschwinden Nachdem der Verband Weiterbildung AR sich aufgelöst hat, bleibt die Frage: Was für Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung gibt es noch in Appenzell Ausserrhoden? Der Kantonsrat beschäftigt sich am 31. Oktober damit. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Das Angebot der Erwachsenenbildung beinhaltet auch Sprachkurse. Bild: Arthur Gamsa

Neben dem Beruf und dem Familienalltag suchen viele Erwachsene eine darüber hinausgehende Verwirklichung, ein neues Hobby, eine neue Herausforderung. Entweder möchten sie ein Stück auf der Karriereleiter nach oben oder ihr individuelles Potenzial entdecken – die genauen Beweggründe sind unterschiedlich und schwierig zu eruieren. Sicher ist jedoch: In Appenzell Ausserrhoden scheinen die Angebote in der Erwachsenenbildung immer geringer zu werden.

Die Erwachsenenbildung AR GmbH hat Ende März die Geschäftstätigkeit eingestellt. Das Angebot an der Kantonsschule Trogen machte bereits früher dicht. Den Verein Weiterbildung Vorderland AR gibt es nicht mehr. Und per 3. August dieses Jahres hat sich nun auch der Verband Weiterbildung AR aufgelöst. Dieser hatte zum Ziel, die Weiterbildungsangebote im Kanton zu koordinieren.

Deren ehemaliger Präsident Bernhard Eugster bestätigt das Ende. «Ein kleiner Verband, wie es der Verband Weiterbildung AR war, lebt von aktiven Mitgliedern. Bei so wenigen gestaltete es sich zunehmend schwieriger, die Mitglieder an einen Tisch zu bringen oder gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen.»

Die übrig gebliebenen Mitglieder wurden darum ermutigt, dem St.Galler Verband für Weiterbildung (SVW) beizutreten, welcher als Nachfolgeeinrichtung des Verbands Weiterbildung AR gilt. Eugster ist neu Mitglied im Vorstand des SVW.

Weiterbildung Appenzeller Mittelland auf sicherem Boden

Eine der wenigen Institutionen, die noch im Ausserrhodischen besteht, ist die Weiterbildung Appenzeller Mittelland. Sie nahm ihre Tätigkeit 1993 auf und wurde 2006 in einen Verein umgewandelt. Dessen Mitglieder sind die fünf Mittelländer Gemeinden. Geführt wird er von Ehrenamtlichen.

Dieter Leopold ist Präsident des Vereins Weiterbildung Appenzeller Mittelland AR. Bild: Archiv/Urs Bucher

Präsident ist seit rund fünf Jahren Dieter Leopold. Er selbst will ein Ausdünnen der Bildungslandschaft in Appenzell Ausserrhoden im Bereich der Erwachsenenbildung nicht kommentieren. Vielmehr ist er zufrieden, wie es innerhalb der Weiterbildung Appenzeller Mittelland läuft. Rund 900 Kursteilnehmende werden pro Jahr gezählt. Etwa 200 nehmen an den Deutschkursen teil; seit 2016 besteht diesbezüglich eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und dem Verein.

Ein Weiterbestehen sei aber auch unabhängig dieser Vereinbarung sicher. «Uns geht es gut», so Leopold. Auch finanziell. Die Nachfrage nach den Kursangeboten sei gegeben. Und zahlreiche Freiwillige aus den jeweiligen Gemeinden stellen das Programm zusammen. Viele Vereinsangebote scheitern langfristig an zu wenigen Mitgliedern, die sich engagieren wollen.

Ist das bei der Weiterbildung Appenzeller Mittelland anders? Muss ein neues Mitglied in den Gemeinden oder eines für den Vorstand gesucht werden, sei es in der Tat manchmal schwierig, eine Nachfolge zu finden, so Leopold. «Aber solange wir solch gute und engagierte Personen auf unserer Seite wissen, wie wir jetzt haben, mache ich mir um die Zukunft keine Sorgen.»

Interpellation im Kantonsrat

Ende Oktober berät der Kantonsrat eine Interpellation von SP-Kantonsrätin Judith Egger zum Angebot der Erwachsenenbildung. Sie möchte unter anderem wissen, wie der Kanton den verfassungsmässigen Auftrag, die Erwachsenenbildung zu unterstützen, umsetzt, und wie ein grösseres Engagement diesbezüglich aussehen könnte.

Die Regierung selbst möchte der Behandlung der Thematik nicht vorgreifen und beantwortet die Fragen unserer Zeitung darum nur zögerlich. Auf diejenige hin, ob das Angebot im Kanton derzeit ausreicht, heisst es vom Bildungsdepartement: Bei der Weiterbildung gelte der Grundsatz von Angebot und Nachfrage, es spielt also der Markt. Ergänzungen dazu werde der Bildungsdirektor im Kantonsrat machen.

Wie weiter festgehalten wird, gebe es private Angebote ausserkantonal eine ganze Menge, vor allem in städtischen Zentren (Migros-Klubschule, Schweizerischer Verband für Weiterbildung, Bildungsklub St.Gallen–Appenzell). Wie viele es genau sind, weiss der Kanton Appenzell Ausserrhoden allerdings nicht. Er habe keine abschliessende Übersicht über all die privaten, ausserkantonalen Angebote. Weitere Ausführungen hierzu würden wiederum aber erst im Kantonsrat gemacht.

