Kräutergarten des "Hof Weissbad": Eine Naturoase auch im Winter

Der Kräutergarten des Hotels Hof Weissbad: Ein Ort zum Wohlfühlen – auch in der kühlen Jahreszeit Im Kräutergarten des Hotels Hof Weissbad steht die Freude an den Heilpflanzen im Zentrum. Lydia Hehli steckt seit fünf Jahren viel Herzblut in die Naturoase. Ramona Riedener 20.12.2021

Exklusiv für Abonnenten

Lydia Hehli geniesst die Ruhe im Kräutergarten des Hotels Hof Weissbad. Bild: Ramona Riedener

Die Natur befindet sich im Winterschlaf. Im Kräutergarten des Hotels Hof Weissbad ist nach den frostigen Spätherbstnächten und dem ersten Schnee winterliche Ruhe eingekehrt. Die Saison im schmucken Insektenhotel ist zu Ende und hinter dem Haus hat sich die Igelfamilie in ihr geschütztes Nest unter Steinen und Laub eingenistet.

Noch vor wenigen Wochen tummelten sich bunt blühende Blumen, duftende Kräuter und summende Bienen an diesem Ort. Jetzt ruhen die Pflanzen in viereckigen, runden, trapez- oder rautenförmigen Beeten, geschützt unter dem Laub der umliegenden Bäume oder haben sich ganz in die Erde zurückgezogen. Nur wenige Pflänzchen tragen noch immer ihr grünes Kleid, und einzig die Stiefmütterchen trotzen dem Frost und blühen in zarten Farben inmitten der schlafenden Natur.

85 Kräuter und Heilpflanzen

Der Kräutergarten ist das Reich von Lydia Hehli. Seit fünf Jahren ist sie mit einem Teilzeitpensum für das Gedeihen der Naturoase am Fusse des Alpsteins verantwortlich. Zwar gehört der Garten mit rund 85 verschiedenen Kräutern und Heilpflanzen zum Hotel Hof Weissbad, doch frei zugänglich ist er ein Ort der Begegnung für Gäste und Hotelangestellte ebenso wie für Einheimische und Spaziergänger.

Reizvoll auch im Winter

Auch an diesem Spätherbsttag liegt ein feiner Duft von Kräutern in der Luft. Der Blick von Lydia Hehli schweift liebevoll über den Garten, wo zwei Hof-Mitarbeiter dabei sind, im Zentrum der Anlage eine Holzbeige für die Adventsdekoration aufzuschichten. Lydia Hehli sagt:

Lydia Hehli Bild: Ramona Riedener

«Auch in dieser Jahreszeit hat der Ort einen ganz besonderen Reiz. Es gibt auch unglaublich schöne Stimmungsbilder, zum Beispiel wenn sich die Sonne durch den Nebelschleier durchsetzt. Die Natur ist nicht tot. Viele Pflanzen trotzen der Kälte und es duftet immer noch.»,

Die erfahrene Gärtnerin sagt, sie sei stets überrascht, wenn im Frühling plötzlich wieder was aus der Erde spriesse, wo im Winter nichts mehr zu sehen war. Während der Garten Winterschlaf hält und es nichts mehr zu tun gibt, hilft Lydia Hehli ihrer Kollegin in der Blumenwerkstatt, Adventsgestecke und weihnachtliche Dekorationen zu machen.

Lydia Hehli gestaltet in der Blumenwerkstatt Weihnachtsdekorationen. Bild: Ramona Riedener

Die Gesetze der Natur

Bevor die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, heisst es für Lydia Hehli, Ende Februar / Anfang März die Beete im Kräutergarten wieder auf Vordermann zu bringen. Auch für die erfahrene Kräutergärtnerin ist es stets eine Überraschung, was nach dem Winter aus der Erde spriessen wird. «Manche Pflanzen überwintern sehr gut. Andere müssen jedes Jahr neu angelegt werden. Oft weiss man nicht, wo sich die Sämchen absetzen. Dann wächst plötzlich in einem Beet was anderes, als ursprünglich da war.»

Dass die Natur ihre eigenen Gesetze und Hierarchien hat, zeigt eine schöne Geschichte: Weil der Beinwell Parasiten hatte, die einfach nicht in den Griff zu bekommen waren, grub ihn Lydia Hehli aus und säte an dessen Stelle Königskerzen an. Der Beinwell fand einige Beete weiter seinen neuen Platz. «Das liess sich dieser nicht gefallen. Drei Jahre später spross die Pflanze plötzlich wieder in ihrem ursprünglichen Beet und verjagte damit die Königskerzen. Das Beispiel zeigt, dass die Natur durchaus ihren eigenen Willen hat.»

Einfach nur sein, des Menschen Auge und Gemüt erfreuen, Abstand gewinnen vom stressigen Alltag, die Seele baumeln lassen, mit der Natur im Einklang sein, ist der Sinn des Kräutergartens. Neben den sinnlichen Erlebnissen liefert der Garten fast rund ums Jahr frische Kräuter und Heilpflanzen für kulinarische Genüsse und Dekorationen in die Küche des Hotels Hof Weissbad, zum Herstellen von Salben, Tinkturen, Tees oder Naturkosmetikprodukten sowie bezauberndes Accessoires für die Blumenwerkstatt.

