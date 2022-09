Hitzesommer und Klimawandel im Rebberg von Jens Junkert

Weinernte «Im Moment sind die Folgen des Klimawandels für uns noch positiv.»: Ein Ausserrhoder Önologe blickt in die Zukunft des Weinbaus Die Weinernte hat für den Wienächtler Jens Junkert in den ersten Septembertagen ungewöhnlich früh begonnen. Er erzählt, wie das Rebjahr für ihn war und wie er sich im Weinbau auf weitere Hitzesommer und die Folgen des Klimawandels einstellt. Malena Widmer Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Jens Junkert ist glücklich mit seiner diesjährigen Ernte im Rebberg über St.Margrethen. Bild: Malena Widmer

Der Rebberg von Jens Junkert liegt abgelegen in der Hügellandschaft über dem Bodensee. An diesem normalerweise ruhigen Plätzchen war in der letzten Woche ungewöhnlich viel los. Während zweier Tage erntete Junkert mit 16 Erntehelferinnen und -helfern die ersten weissen Trauben des Jahres.

Mit einer Weinlese während der ersten Septembertage ist der Önologe früh dran: In anderen Jahren habe er erst zwei Wochen später angefangen, so Junkert. Grund für die frühe Ernte: der Hitzesommer. Der 36-Jährige erklärt: «Wenn die Sonne so herunterbrennt wie in diesem Sommer, verliert man schnell an Säure.» Genau die will der Weinbauer aber möglichst erhalten, denn der Weisswein, den er keltert, soll frisch sein.

Weinbau in der Ostschweiz anstatt Neuseeland

Den Rebberg im Ortsteil Romenschwanden in St.Margrethen hat Junkert erst seit diesem Jahr gepachtet. Wieso er sich ausgerechnet für den Weinbau im Rheintal entschieden hat? Er sei auf vielen Umwegen hierher zurückgekommen, erzählt der Weinbauer. Nachdem er in Wienacht-Tobel aufgewachsen war und das Gymnasium in Trogen abgeschlossen hatte, zog es ihn fort aus der Ostschweiz.

Nach Praktikum und Studium zum Önologen FH in der Westschweiz arbeitete er in Neuseeland, Frankreich und Österreich auf diversen Weingütern. Zurückgekehrt in seine Kindheitsregion sei er wegen der Kultur und der Lebensqualität hier. «Trauben kann man schliesslich fast überall anbauen», findet der Appenzeller. Jede Weinbauregion habe ihre Eigenheiten.

In der Weinbauregion hier am Bodensee wurde er dieses Jahr mit «schönen Erträgen von guter Qualität» belohnt, so der junge Önologe. Mit dem Rebjahr ist Junkert deshalb äusserst zufrieden. Er findet:

«Mein erstes Jahr hier war sensationell. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können.»

Seine Reben seien von den Hagelstürmen, die an anderen Orten in der Region für grossen Schaden sorgten, verschont geblieben. Und dank der Trockenheit in diesem Sommer und der wenigen Regentage habe es in seinem Rebberg praktisch keine Fäulnis gegeben.

Was der Klimawandel für Winzerinnen und Winzer bedeuten wird

Der Hitzesommer hat sich gut auf die Weinernte ausgewirkt. Ob die Auswirkungen des Klimawandels hier in der Region für Winzerinnen und Winzer also vor allem Vorteile mit sich bringen werden? Junkert:

«Im Moment sind die Folgen, die der Klimawandel für uns mit sich bringt, noch positiv.»

Warme Temperaturen und wenig Feuchtigkeit kämen dem Weinanbau entgegen. Aber auch hier werde man sich anpassen müssen. Mehr Bewässerung werde nötig sein, und die Ernte werde vermehrt früher stattfinden. Junkert erwartet zudem häufiger Weine mit mehr Öchslegraden wegen der wärmeren Sommer. Ein zu hoher Öchslegrad sei für ihn aber nicht wünschenswert. Viel Süsse im Wein bringt nämlich auch einen höheren Alkoholgehalt mit sich und der Wein wird schwerer.

Eine weitere Folge, die der Klimawandel laut dem Önologen mit sich bringen wird: Es werden viele Winzerinnen und Winzer auf andere Rebsorten umsteigen, um umweltfreundlicher Wein anbauen zu können. Er beobachte diesbezüglich jetzt schon Veränderungen. Es würden vermehrt andere Sorten als vor 20 oder 30 Jahren angebaut, zum Beispiel hitzebeständigere oder pilzresistente Reben.

Im Rebberg in Walzenhausen, den Junkert neben demjenigen in St.Margrethen pflegt, habe er selbst auch pilzwiderstandsfähige Sorten angepflanzt, Muscaris und Sauvignac. Bei der Pflege derselben sei weniger Pflanzenschutz notwendig. Besonders in quartiernahen Rebbergen sei dies ein grosser Vorteil und anwohnerfreundlicher, findet der Weinbauer. Auch in St.Margrethen seien Anpassungen geplant.

Winzerinnen und Winzer würden auch zu einem funktionierenden Ökosystem und grösserer Biodiversität beitragen können, meint Junkert: «Mit Steinhaufen und Mäuerchen, Büschen und weniger Pflanzenschutz können wir für mehr Artenvielfalt in den Rebbergen sorgen.» Es soll versucht werden, eine Monokultur zu verhindern. Der Önologe weist zudem darauf hin, dass ein Rebberg zu einem gesunderen Klima beitrage:

«Wir haben hier genügend Grünblatt, wir sind eine echte CO 2 - Umwandlungsmaschine.»

Für eine gute Ernte braucht es mehr als nur passendes Wetter

Das Klima im Rebberg über St.Margrethen ist angenehm, obwohl die Sonne jetzt Anfang September nochmals kräftig auf die Bodensee-Region niederbrennt. Die 16 Erntehelferinnen und -helfer sind jeweils in Zweierteams zwischen den Reben unterwegs. Auch Rolf Junkert, der Vater von Jens Junkert, ist bei der Weinlese dabei. Stolz zeigt er eine Kiste gefüllt mit prallen, weissen Trauben. «Da sind praktisch keine Faulen darunter dieses Jahr, die Qualität ist sagenhaft», sagt er.

Dass die Qualität dieses Jahr so ausgezeichnet sei, führt Rolf Junkert nicht nur auf die guten Wetterbedingungen zurück. Die Pflege sei auch unglaublich wichtig, sein Sohn und dessen Mitarbeiter hätten während des ganzen Jahres viel Zeit darin investiert.

Rolf Junkert gefällt die Arbeit im Rebberg. Das Wimmen mache Spass, wenn man nicht andauernd faule Trauben aussortieren müsse. Nach der Ernte kommen die Trauben in die eigene Kellerei in Wienacht-Tobel, wo sie bei acht Grad kühl gelagert werden, um später weiterverarbeitet zu werden, erzählt Junkert, bevor er sich vorbeugt, um das nächste Traubenbündel von der Rebe abzuzwacken.

