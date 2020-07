Weil viel gebaut wird: Der Kanton Appenzell Ausserrhoden braucht zusätzliche Deponien für Aushubmaterial – sind die 35 potenziellen Standorte Der Kanton hat die Deponieplanung bis 2040 vorgenommen. Zwei Drittel der möglichen Standorte befinden sich im Hinterland. Wo künftig Aushub und Bauschutt gelagert werden, entscheidet aber nicht die Politik. Jesko Calderara 15.07.2020, 05.00 Uhr

Die Deponie beim Kaien in Rehetobel verfügt noch über ein Volumen von rund 120 000 Kubikmetern. Bild: APZ

Wie andernorts ist in Appenzell Ausserrhoden in den vergangenen Jahren viel gebaut worden. Dabei fällt unverschmutztes Aushubmaterial an. Im Kanton gibt es zu wenig Möglichkeiten, um dieses ablagern zu können. Ein Teil des Aushubmaterials muss deshalb nach St. Gallen oder ins grenznahe Ausland gebracht werden. In Ausserrhoden sind zurzeit noch zwei Deponien in Betrieb, je eine beim Kaien in Rehetobel und in Teufen. Erstere kann aus Kapazitätsgründen allerdings pro Jahr nicht mehr aufnehmen als bis anhin, die Deponie in der Mittelländer Gemeinde wiederum hat gar nur noch ein verfügbares Volumen von 8000 Kubikmetern.

Karlheinz Diethelm ist Leiter des Amts für Umwelt. Bild: APZ

Wegen des fehlenden Deponieraums und weil auch die neue Abfallverordnung des Bundes eine Überarbeitung der Abfall- und Deponieplanung fordert, wurden nun neue Standorte gesucht. Das Ziel ist es, entsprechende Möglichkeiten für die nächsten 20 Jahre zu sichern. Der Volumenbedarf für ganz Ausserrhoden beträgt 120000 Kubikmeter pro Jahr. Die tatsächliche Nachfrage hängt von verschiedenen Faktoren ab. Karlheinz Diethelm, Leiter Amt für Umwelt, sagt:

«Entscheidend sind vor allem der Preis und die regionale Verfügbarkeit von Deponieraum.»

Minimales Deponievolumen festgelegt

Um das Problem der fehlenden Deponien im Kanton zu entschärfen, sollen 35 potenzielle Standorte als Vororientierung in den Richtplan aufgenommen werden. Bis Ende Oktober läuft die Vernehmlassung zu den entsprechenden Nachführungen. Bei der Auswahl wurden als Erstes die Ausschlusskriterien beachtet, welche verschiedene Gesetze vorgeben. Dadurch konnten jene Gebiete ausgeschieden werden, welche für eine Deponie nicht in Frage kommen. Dazu zählen unter anderen Grundwasserschutzzonen, Moore, Bauzonen, Waldgebiete und Biotope.

Zur Frage, ob ein Standort gut geeignet ist, wurden anschliessend Prüfkriterien herangezogen. Bei der Evaluation sind unter anderem die Mindestgrösse sowie landschaftsplanerische und naturräumliche Aspekte berücksichtigt worden, aber auch die Verkehrserschliessung sowie die Zufahrt. Für die Planung wurde das minimale Deponievolumen auf 100 000 Kubikmeter festgelegt.

Welche Standorte künftige tatsächlich als Deponie genutzt werden, entscheidet nicht der Kanton. Diethelm sagt:

«Es ist Sache der Unternehmer und Deponiebetreiber, zusammen mit den Grundeigentümern konkrete Projekte zu realisieren.»

Seiner Ansicht nach wäre es wünschenswert, wenn der gesamte Deponiebedarf für die Ablagerung von Aushub und nicht wiederverwendbarer mineralischer Bauschutt kantonal abgedeckt werden könne. Ideal wäre gemäss Diethelm je eine Deponie pro Region.

Nur eine Deponie pro Gemeinde betreiben

23 der 35 vorgesehenen Deponiestandorte befinden sich im Appenzeller Hinterland, die übrigen sind im Mittelland (acht Standorte) und im Vorderland (vier Standorte). Am stärksten betroffen ist Stein. In der knapp 1500 Einwohner zählenden Gemeinde sind nicht weniger als acht Gebiete eingetragen, wo künftig unverschmutzter Aushub oder Bauschutt gelagert werden könnte.

Gegenüber dieser Zeitung kritisierte der Steiner Gemeindepräsident Siegfried Dörig dies im August 2019. Er befürchtet einen Verlust der Attraktivität seiner Gemeinde als Wohn- und Lebensort. Für Dörig wäre die Aufnahme von mehr als zwei Deponiestandorten in Stein fatal. Immerhin: Eine seiner Forderungen wird nun erfüllt. So soll pro Gemeinde gleichzeitig nur noch eine Deponie bewilligt werden, um sie vor unverhältnismässigen Emissionen zu schützen.

