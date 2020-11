Weil die Schülerzahlen explodieren: Hohe Investitionen in den Ausserrhoder Gemeinden In vielen Ausserrhoder Gemeinden steigen die Schülerzahlen an. Das verursacht hohe Kosten. Denn neben der Anstellung zusätzlicher Lehrpersonen muss teilweise auch die Schulinfrastruktur ausgebaut werden. Besonders Speicher, Trogen und Herisau sind hiervon betroffen. Astrid Zysset 19.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die steigenden Schülerzahlen sorgen in den betroffenen Ausserrhoder Gemeinden für erhebliche Kosten.

Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

In Appenzell Ausserrhoden steigen seit ein paar Jahren die Schülerzahlen an. Und zwar in Stein, Speicher, Teufen, Trogen oder auch Herisau in solch hohem Ausmass, dass die Schulinfrastruktur ausgebaut werden musste oder zumindest Pläne für eine Erweiterung der Schulgebäude bereits vorliegen.

Die Mehrheit der Gemeinden vermeldet einen leichten Anstieg. Nur wenige wie Waldstatt oder auch Walzenhausen blicken in jüngster Vergangenheit und nächster Zukunft ungefähr auf gleich hohe Zahlen. Reute und Hundwil gehören zu den Ausnahmen und haben schwindende Schülerzahlen.

Heiden verfügt über ausreichend Schulraum

Eine Gemeinde, in welcher die Schülerzahlen besonders stark ansteigen, ist Heiden. Waren es im Schuljahr 2017/18 noch 391 Schüler, sind es derzeit bereits 445. Tendenz steigend. Der Höhepunkt wird schätzungsweise 2023/24 mit 476 Schülern erreicht. Gemeinderätin und Präsidentin der Kommission Bildung, Jugend und Sport, Susann Metzger, kann sich den Anstieg der Schülerzahlen nicht erklären. Die Bevölkerungszahl selbst wächst nämlich nicht. Trotzdem werden mehr Familien verzeichnet.

«Wir dachten zuerst, dass es mit einzelnen Überbauungen zusammenhängt. Aber bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass die Schulkinder gleichmässig über das ganze Gemeindegebiet verteilt wohnhaft sind.»

Eine mögliche Ursache ist daher das ausserschulische Betreuungsangebot, welches in Heiden stetig ausgebaut wird. So sind auf Wunsch die Schulkinder zwischen 7.30 und 18 Uhr durchgehend betreut. Das lässt Heiden wohl für viele Familien attraktiv erscheinen. Und tatsächlich: «Die Nachfrage nach Mittagstisch und ausserschulischer Betreuung ist hoch», so Metzger weiter.

Susann Metzger ist Gemeinderätin und Präsidentin der Kommission Bildung, Jugend und Sport in Heiden. Bild: PD

Was als Standortvorteil für die Vorderländer Gemeinde zu gewichten ist, verursacht auf der anderen Seite hohe Kosten. Auf das aktuelle Schuljahr mussten zwei neue Klassen eröffnet werden. Auf 2021/22 wird abermals eine zusätzliche Klasse geführt. Pauschal schlägt sich eine zusätzliche Schulklasse mit Kosten von rund 150'000 Franken pro Jahr im Gemeindebudget nieder.

Der Ausbau der Schulinfrastruktur ist da noch nicht eingerechnet. Aber diese ist in Heiden in absehbarer Zeit nicht vonnöten. «Wir können die zusätzlichen Klassen in den bestehenden Schulhäusern unterbringen», sagt Susann Metzger. So wurde mit der Sanierung des Schulhauses Dorf erst kürzlich das Dachgeschoss zu zwei vollwertigen Klassenzimmern umgebaut.

Speicher muss den Schulraum erweitern

Marianne Scheuss ist Gemeinderätin und Schulpräsidentin in Speicher. Bild: PD

Eine weitere Gemeinde, die ebenfalls stark steigende Schülerzahlen aufweist, ist Speicher. Der grösste Zuwachs wird auf das kommende Schuljahr hin verzeichnet; dann steigt die Zahl nämlich von aktuell 505 auf 543 schulpflichtige Kinder an. Bis 2024/25 sollen sie gar den Höchstwert von 578 erreichen. Gemeinderätin und Schulpräsidentin Marianne Scheuss gibt als mögliche Erklärung für dieses Wachstum eine «Stadtflucht» an.

«Viele möchten in der unmittelbaren Agglomeration zur Stadt St.Gallen wohnen. Und hierfür ist Speicher ideal gelegen.»

Um dem Anstieg der Schülerzahlen gerecht zu werden, wurde unlängst in der gemeindeeigenen Liegenschaft Stoss ein zweiter Kindergarten eröffnet. Weitere Baumassnahmen sind im Buchenschulhaus geplant. Dort steht in nächster Zukunft eine Sanierung wie auch Aufstockung an und in einer zweiten Etappe ein Erweiterungsbau.

Gesamthaft muss mit Investitionen von rund zehn Millionen Franken gerechnet werden. Wird dieses Bauvorhaben umgesetzt, wäre die Situation aber entschärft, so Scheuss weiter. Weitere bauliche Anpassungen wären dann nicht notwendig. Das Zentralschulhaus (Sekundarschule) wie auch die Schule in Speicherschwendi (Basisstufe und Altersdurchmischtes Lernen) verfügen noch über ausreichend Kapazität, um weitere Schulkinder unterzubringen.

Zahlreiche Baumassnahmen in Herisau

Michael Häberli, Abteilungsleiter der Schule Herisau. Bild: PD

In Herisau steigen die Schülerzahlen seit dem Jahr 2018 stetig an. Damals gab es 1483 schulpflichtige Kinder in Herisau. Heute sind es 1584. Und im nächsten Schuljahr werden 1629 erwartet. Michael Häberli, Abteilungsleiter der Schule Herisau, freut sich über die steigenden Zahlen und spricht von einem «lebendigen Dorf», das damit einher geht. Was dies auf der Kostenseite bedeutet, dazu verweist er auf die Aufgaben- und Finanzplanung 2020, die vom Voranschlag 2020 bis zum Voranschlag 2022 bei der Schule eine Zunahme von 864'000 Franken aufführt.

Nicht darin enthalten sind die Ausgaben für die Infrastruktur. Und jene wird laufend erweitert. So wurde 2018 die ehemalige Hauswartwohnung im Schulhaus Ebnet Ost in zusätzliche Klassenzimmer umgebaut. Kostenpunkt: Rund 350'000 Franken. Das Schulhaus Moos wurde für 1,6 Millionen Franken erweitert. Und der Umbau der «Rosenau» für 1,15 Millionen Franken wurde im Sommer fertiggestellt.

Auf das kommende Schuljahr wird zudem der neue Kindergarten im Quartier Ifang (0,5 Millionen Franken Investitionskosten) in Betrieb genommen. «Mit all diesen Baumassnahmen ist der Schulraumbedarf bis 2022 abgedeckt», so Häberli. Dann dürften Schätzungen zufolge 1658 Kinder in Herisau zur Schule gehen.

Schulraumerweiterung trotz sinkender Zahlen in Trogen

Ganz so entspannt sieht man in Trogen nicht in die Zukunft. Die steigenden Schülerzahlen und die damit einher gehende Schulraumerweiterung sind seit Jahren ein Politikum. Ein Blick in die Schülerzahlenentwicklung zeigt jedoch: Ab dem Schuljahr 2022/23 gehen die Zahlen zurück. Ist die geplante Schulraumerweiterung nun vom Tisch? «Nein», sagt Gemeinderätin und Schulkommissionspräsidentin Andrea Thalmann.

«Zusätzlicher Platz ist nach wie vor vonnöten.»

Zum Vergleich: Auf das aktuelle Schuljahr mussten 1,5 zusätzliche Klassen im Schulhaus Nideren untergebracht werden. Nach wie vor werden für zwei Klassen die Räumlichkeiten der Kantonsschule genutzt. Macht unter dem Strich rund 55 Schülerinnen und Schüler, die zu wenig Platz in der bestehenden Infrastruktur finden. Die Zahlen gehen aber von aktuell 247 Sek- und Primarschülern wie auch Kindergärtlern nur auf zirka 235 im Schuljahr 2024/25 zurück. Eine Erweiterung samt Provisorien wird derzeit darum geprüft. Ein Blick in die aktuellen Finanzzahlen offenbart die Höhe der Ausgaben für die 1,5 zusätzlichen Klassen: So wird im Voranschlag 2021 ein Mehrbetrag von rund 400'000 Franken im Vergleich zu 2020 budgetiert.