Christbaumverkauf Tannenwipfel geht in die zweite Runde

Weihnachtsverkauf «Es soll heimelig sein»: Karitativer Christbaumverkauf Tannenwipfel verkauft zum zweiten Mal Christbäume Wie vergangenes Jahr baute das Team vom Tannenwipfel seine Verkaufsstellen auf. Dabei treffen sich Familie und Freunde auf einen Glühwein und einen Baum. Mindestens fünf Franken pro verkaufter Tanne geht an die Freizeitgruppe Appenzell. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Fleissig packen Florian Neff (rechts) und sein Kollege Maurus Ulmann Weihnachtsbaum um Weihnachtsbaum ein. Bild: Elia Fagetti

Die ersten Kinder fahren mit kleinen Quads im Kreis. Ihre Eltern geniessen einen Becher Glühwein oder Kaffee. Geschäftig gehen die Mitglieder von Tannenwipfel umher. Im Hintergrund läuft der Radio und gibt dem Ganzen das Flair eines Weihnachtsmarkts, auf dem nur Bäume verkauft werden. Etwa in der Mitte zwischen Gais und Appenzell beim Schiessstand Meistersrüte befindet sich der Weihnachtsbaumverkauf Tannenwipfel. Die Weihnachtsstimmung liegt in der Luft. Das Licht spiegelt sich im Schnee und den Sonnenbrillen der Langläufer.

Angefangen habe der Baumverkauf mit einer Idee von Florian Neff. «Ich sass mit einigen Freunden zusammen und warf die Idee, Christbäume zu verkaufen, in die Runde. Schnell stieg die Begeisterung dafür.» Die Idee kam Neff, als er bei ihrem jetzigen Lieferanten, dem Hofladen Germann aus Goldach, arbeitete.

Positive Rückmeldungen von Kunden

Nachdem das Feuer für die Idee des Christbaumverkaufes brannte, suchte sich das Team von Tannenwipfel einen Standort. In Gais und auch in Appenzell werden bereits Weihnachtsbäume verkauft. «Um unnötige Konkurrenz zu verhindern, wollten wir nicht zu nahe an den anderen Verkäufern unseren Standort aufbauen», erklärt Florian Neff. Ergänzend sagt er:

«Bis jetzt hatten wir nur positive Rückmeldungen.»

Viele der Besucher und Kunden kennt das Team persönlich. Freunde und Familie kommen, um sich bei ihnen ein Baum fürs Wohnzimmer zu kaufen.

Das Team ist auch altersmässig gut durchmischt, wie Neff findet. Das jüngste Mitglied hat den Jahrgang 1996, das älteste Mitglied wurde kürzlich 69 Jahre alt. Dadurch biete man auch für jeden etwas an.

Heisse Getränke überbrücken die Wartezeit

Wie schon letztes Jahr gibt es für die Kundschaft Glühwein, Kaffee oder Punch. In einem Wagen geniessen schon die Ersten die heissen Getränke. Speditiv kümmert sich das Team um die Gäste, verkauft dabei Christbäume und unterhält sich. Neff erklärt:

«Wir schauen darauf, dass es für jeden etwas hat.»

Die Eltern können sich nach dem Kauf mit einem Glühwein hinsetzen. Für die Kinder haben sie einen kleinen Rundkurs mit Quads organisiert.

«Es soll heimelig sein», sagt er. Neff erklärt, dass sie immer daran arbeiten, mehr zu bieten. Es gäbe schon einzelne Ideen, die spontan umgesetzt werden. Aber kein grösserer Plan sei momentan in Arbeit. Man wolle jedes Jahr etwas anderes bieten.

Weihnachten feiern sie mit der Familie

Zu Weihnachten wünscht sich das Team nichts. Man habe doch alles, was man wolle. «Höchstens ein paar bessere Wanderschuhe», sagt Neff lachend. «Dass Corona endlich fertig ist», führt das jüngste Mitglied an.

Weihnachten feiern sie zu Hause mit der Familie. Da spiele das Essen keine so grosse Rolle. Am wichtigsten sei das Zusammensein. Nachdem der letzte Baum an Heiligabend verkauft und geliefert wurde, verabschiedet sich das Team vom Parkplatz neben dem Schiessplatz Meistersrüte bis zum nächsten Jahr. Nach zwei Wochen Arbeit freut sich jeder im Team auf die verdienten Feiertage.

Mindestens fünf Franken pro verkauften Baum spendet der Verein dieses Jahr an die Freizeitgruppe Appenzell. Diese Hilfsorganisation leistet Freiwilligenarbeit, indem sie mit geistig behinderten Kindern spielt und die Freizeit gestaltet. Die Mitglieder des Tannenwipfel wählen jedes Jahr eine Hilfsorganisation aus, die sie unterstützen. Letztes Jahr war es die Spitex. In diesem Jahr entschieden sie sich für einen Verein, der auf das Geld angewiesen ist und lokal etwas bewirkt.

