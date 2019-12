Weihnachtsoratorium in Heiden: Herzogenbergs «Die Geburt Christi» kehrt an seinen Entstehungsort zurück Morgen Samstag wird in Heiden das Weihnachtsoratorium «Die Geburt Christi» von Heinrich von Herzogenberg aufgeführt. Das Werk hat eine erheiternde Vorgeschichte.

Claudio Weder 06.12.2019, 14.08 Uhr

Heinrich von Herzogenberg (links) und Friedrich Spitta vor dem «Haus Abendroth» in Heiden. Bild: PD

Dass das «Haus Abendroth» in Heiden dem österreichischen Komponisten Heinrich von Herzogenberg (1843-1900) Ende des 19. Jahrhunderts als Ferienresidenz diente, ist hinlänglich bekannt. Weniger bekannt hingegen dürfte die Entstehungsgeschichte seines Weihnachtsoratoriums «Die Geburt Christi» sein, das er vor 125 Jahren niederschrieb – und zwar ebenfalls in jenem idyllischen Häuschen am oberen Eingang des Waldparks. Morgen Samastag um 19 Uhr ertönt das Oratorium in der evangelischen Kirche Heiden – und kehrt damit, erstmals nach 19 Jahren, wieder an seinen Entstehungsort zurück.

Einer, der viel über Heinrich von Herzogenberg weiss, ist Andres Stehli. Der Ex-Hotelier und Leiter des Museums Heiden hat massgeblich zur Wiederentdeckung des Komponisten beigetragen. Und Stehlis Enthusiasmus für den österreichischen Komponisten hält immer noch an, auch wenn die Internationale Herzogenberggesellschaft, dessen Geschäftsführer er einst war, 2017 aufgelöst wurde und heute nur noch in Form eines lockeren Freundeskreises existiert.

Der Komponist musste zuerst überredet werden

«‹Die Geburt Christi› ist ein ganz besonderes Werk», sagt Stehli. Dennoch sei es in der Schweiz – im Vergleich zu Deutschland, wo es zur Adventszeit dutzendweise aufgeführt wird – nie richtig zum Durchbruch gelangt. Die eigentliche Idee zum Oratorium hatte aber nicht Herzogenberg selber, sondern sein Freund, der Strassburger Theologe Friedrich Spitta (1852 –1924), der nach dem Tod von Herzogenbergs Ehefrau zu einem immer wichtigeren Bezugspunkt geworden war.

Zu diesem Werk musste der Komponist aber erst überredet werden, sagt Stehli und verweist auf einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1911, in welchem Spitta die Vorgeschichte zur «Geburt Christi» auf amüsante Weise geschildert hat.

Es war im Sommer 1894, als Spitta den Komponisten in Heiden besuchte. Spitta, der schon zu anderen Kompositionen Herzogenbergs die Textgrundlage lieferte, schwebte ein mit einfachsten Mitteln ausführbares Werk vor, das «den bunten, stillosen Programmen unserer Kirchenchöre zur Weihnachtszeit entgegen treten könnte». Vor allem aber sollte das Oratorium eine unterhaltende Alternative zu demjenigen Johann Sebastian Bachs sein – das zudem auch für kleinere Kantoreien erschwinglich sein sollte.

Wein und Käse halfen nicht

Herzogenberg aber, der zu jener Zeit gerade seine Messe in e-Moll abgeschlossen und darin ein volles Symphonieorchester eingesetzt hatte, wollten Spittas minimalistische Vorgaben – bloss eine Orgel- oder Harmoniumbegleitung hatte er im Sinn – nicht so recht passen. Ohne ein Streichquartett könne er die Komposition nicht schreiben, sagte er. Ein paar Bierfiedler finde man doch auf jedem Dorfe. Später versuchte er Spittas störrischen Sinn bei einem Besuch der einen oder anderen Wirtschaft zu erweichen – «durch ein Glas Landwein und den guten Käs, den der richtige Appenzeller bekanntlich mitsamt dem Teller zu essen pflegt.»

Erst am nächsten Tag gab Spitta nach. Herzogenberg erhielt seine gewünschten Streicher – forderte nun aber noch zusätzlich eine Oboe. Die könne man schliesslich in jedem beliebigen Tanzorchester auftreiben, meinte er. Auch diesen Wunsch konnte ihm Spitta nicht ausreden. Zum Glück, schreibt er in seinem Artikel. Denn durch dieses Instrument erfahre das Werk eine ganz ungeahnte Steigerung.



Hinweis: Morgen Samstag wird «Die Geburt Christi» um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Heiden aufgeführt.